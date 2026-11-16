Trei zile de vreme instabilă în România! Unde sunt așteptate cele mai mari cantități de ploaie

Trei zile de vreme instabilă în România! Unde sunt așteptate cele mai mari cantități de ploaie
Cod galben de ploi torențiale și vânt
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

România intră într-un interval cu vreme instabilă, iar următoarele zile vor aduce precipitații însemnate, intensificări ale vântului și ninsori în zonele montane. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologică valabilă începând de luni, 16 noiembrie, de la ora 10:00, până miercuri, 18 noiembrie, la ora 20:00. Fenomenele vor afecta mai multe regiuni ale țării, însă cele mai importante cantități de precipitații sunt așteptate în vestul, nord-vestul și sud-vestul teritoriului.

Schimbarea vremii va fi resimțită încă de la începutul săptămânii, când ploile își vor face apariția în mai multe județe, iar vântul va deveni tot mai intens în anumite zone. La munte, condițiile meteorologice vor fi și mai dificile, în special la altitudini mari, unde sunt prognozate rafale foarte puternice și precipitații sub formă de ninsoare.

Ploi de până la 50 l/mp în mai multe regiuni ale țării

În intervalul menționat, precipitațiile vor cuprinde în special regiunile din vestul, nord-vestul și sud-vestul României, dar și zonele montane. Meteorologii estimează că, pe alocuri, cantitățile de apă vor ajunge la valori cuprinse între 20 și 50 de litri pe metru pătrat.

Ploile vor avea caracter moderat, însă acumulările pot deveni importante în anumite zone, mai ales acolo unde precipitațiile se vor menține pe perioade mai lungi. Vremea va fi instabilă pe parcursul celor trei zile, iar condițiile meteorologice vor varia în funcție de regiune.

La munte, odată cu scăderea temperaturilor la altitudini mari, precipitațiile vor fi și sub formă de ninsoare. Acestea sunt așteptate în special în zonele situate la peste 1.700 de metri, unde se poate instala un aspect autentic de iarnă, chiar dacă în alte regiuni ale țării temperaturile vor rămâne relativ ridicate pentru această perioadă.

Cod galben de vânt puternic în zonele montane

Pe lângă informarea meteorologică generală, ANM a instituit și un cod galben de intensificări ale vântului pentru zonele montane. Atenționarea va intra în vigoare marți, 17 noiembrie, la ora 06:00, și va rămâne valabilă până miercuri, 18 noiembrie, la ora 10:00.

În intervalul respectiv, vântul va sufla cu putere, iar vitezele vor ajunge la 70-90 km/h. Situația va fi și mai dificilă la altitudini mari, unde rafalele pot atinge 90-120 km/h. Astfel de intensități pot crea condiții dificile pentru deplasările în zonele montane, în special pe traseele expuse și în apropierea crestelor.

Nici celelalte regiuni ale țării nu vor fi ocolite de intensificările vântului. Luni, 16 noiembrie, acesta va avea intensificări locale în sudul Banatului, Moldova și Dobrogea, precum și în zonele montane.

Ulterior, marți și miercuri, vântul va deveni mai puternic în vestul și sud-estul țării, dar și la munte. În aceste regiuni, rafalele vor atinge, în general, 40-50 km/h. Prin urmare, începutul săptămânii va fi marcat de o vreme schimbătoare, cu perioade în care vântul va accentua senzația de frig.

Cum va fi vremea în București în următoarele trei zile

Capitala va avea parte de o evoluție diferită a vremii față de regiunile aflate sub incidența fenomenelor meteorologice mai intense. Deși sunt prognozate episoade de ploaie, Bucureștiul nu va fi inclus în niciun mesaj de informare, atenționare sau avertizare meteorologică pentru intervalul 16-18 noiembrie.

Luni, 16 noiembrie, vremea va fi predominant închisă, cu un cer mai mult noros. Ploile își vor face apariția temporar, în special în prima parte a zilei, urmând să revină și pe parcursul nopții. Cantitățile de apă estimate vor fi cuprinse între 2 și 5 litri pe metru pătrat. Vântul va avea intensitate slabă până la moderată. În ceea ce privește temperaturile, maxima zilei va ajunge la aproximativ 10 grade Celsius, în timp ce noaptea valorile minime vor coborî la 5-6 grade.

Marți, 17 noiembrie, bucureștenii vor avea parte de temperaturi mai ridicate. Valorile termice se vor situa peste mediile obișnuite pentru această perioadă a anului, iar temperatura maximă va ajunge în jurul valorii de 15 grade Celsius. Cerul va fi variabil în cea mai mare parte a zilei, însă norii se vor înmulți în timpul nopții. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperaturile minime se vor încadra între 5 și 8 grade.

Data exactă la care cade prima ninsoare, în funcție de orașul din România în care locuiești. Câte zile ninge în orașul tău, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather

Furtuna Charles ajunge în România! Cod portocaliu de ploi torenţiale şi rafale de vânt de 140 km/h

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Alertă în largul Deltei Dunării! Autoritățile au transmis un avertisment oficial pentru navigatori
Alertă în largul Deltei Dunării! Autoritățile au transmis un avertisment oficial pentru navigatori
El e Roberto, românul care a murit la doar 21 de ani în Italia. Ce s-a întâmplat cu el
El e Roberto, românul care a murit la doar 21 de ani în Italia. Ce s-a întâmplat cu el
Până la 30.000 de euro pentru românii care se mută în Sardinia. Care sunt condițiile
Până la 30.000 de euro pentru românii care se mută în Sardinia. Care sunt condițiile
Un castel din Germania se vinde cu doar 1 euro. Care este condiția pe care trebuie să o îndeplinești pentru achiziție
Un castel din Germania se vinde cu doar 1 euro. Care este condiția pe care trebuie să o îndeplinești pentru achiziție
Fenomenul El Nino va produce pagube mari în 2027! Experții trag un semnal de alarmă
Fenomenul El Nino va produce pagube mari în 2027! Experții trag un semnal de alarmă
Fosta iubită a lui Sinner a spus DA! Cine este bărbatul care a cucerit-o din nou
Mediafax
Fosta iubită a lui Sinner a spus DA! Cine este bărbatul care a cucerit-o din nou
Prima reacție a lui Nicușor Dan după ce Dacian Cioloș a pierdut șefia francofoniei: „Această candidatură a arătat că avem capacitatea, abilitatea și cunoștințele pentru a desfășura campanii de anvergură internațională”
Gandul.ro
Prima reacție a lui Nicușor Dan după ce Dacian Cioloș a pierdut șefia francofoniei: „Această candidatură a arătat că avem capacitatea, abilitatea și cunoștințele pentru a desfășura campanii de anvergură internațională”
„Ești moartă de foame!”. Scandalul dintre milionar, fosta soție și actuala iubită a explodat!
Prosport.ro
„Ești moartă de foame!”. Scandalul dintre milionar, fosta soție și actuala iubită a explodat!
„Mai puneți pungile de la Glovo pe masă...” Imaginea din București care a stârnit o revoltă online privind igiena curierilor
Adevarul
„Mai puneți pungile de la Glovo pe masă...” Imaginea din București care a stârnit o revoltă online privind igiena curierilor
Șamanul siberian care bate toba pentru binele lui Putin promite să ucidă 60 de cămile pentru ca Rusia să învingă Ucraina
Digi24
Șamanul siberian care bate toba pentru binele lui Putin promite să ucidă 60 de cămile pentru ca Rusia să învingă Ucraina
A trișat cu AI și a ajuns primul în țară! Metoda prin care a PĂCĂLIT toată comisia de examen
Mediafax
A trișat cu AI și a ajuns primul în țară! Metoda prin care a PĂCĂLIT toată comisia de examen
Dieta DRASTICĂ a Nicoletei Luciu la 45 de ani: „Nu mănânc, ciugulesc”! Regula de la care nu se abate niciodată
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Dieta DRASTICĂ a Nicoletei Luciu la 45 de ani: „Nu mănânc, ciugulesc”! Regula de la care nu se abate niciodată
FOTO. Roberta, noua ispită din liga lui Cristi Chivu! Blonda arată spectaculos
Prosport.ro
FOTO. Roberta, noua ispită din liga lui Cristi Chivu! Blonda arată spectaculos
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Brigitte Pastramă, trei acțiuni în instanță pentru cei care i-au calomniat brandul. Este vizat și Cătălin Botezatu? Cere daune de imagine în valoare de 100.000 de euro!
Click.ro
Brigitte Pastramă, trei acțiuni în instanță pentru cei care i-au calomniat brandul. Este vizat și Cătălin Botezatu? Cere daune de imagine în valoare de 100.000 de euro!
STB a acumulat 484 de ani de concedii medicale într-un an. Borza: „Vom sesiza și Parchetul, și Casa Națională de Asigurări de Sănătate”
Digi 24
STB a acumulat 484 de ani de concedii medicale într-un an. Borza: „Vom sesiza și Parchetul, și Casa Națională de Asigurări de Sănătate”
Avertismentul unui membru al conducerii OpenAI: „Cel mai probabil, așa veți muri”
Digi24
Avertismentul unui membru al conducerii OpenAI: „Cel mai probabil, așa veți muri”
Mașina Zilei: Nu este SUV, dar are tot ce îi trebuie unei familii. Cât costă o Škoda Octavia Combi din 2021
Promotor.ro
Mașina Zilei: Nu este SUV, dar are tot ce îi trebuie unei familii. Cât costă o Škoda Octavia Combi din 2021
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Ultimele zile de Black Friday la Kaufland: Top 5 dispozitive electronice care mai pot fi achiziționate la reducere
go4it.ro
Ultimele zile de Black Friday la Kaufland: Top 5 dispozitive electronice care mai pot fi achiziționate la reducere
Universul ar putea fi de două ori mai vechi decât am crezut!
Descopera.ro
Universul ar putea fi de două ori mai vechi decât am crezut!
Legendarul studio din spatele seriei DOOM lucrează la un joc nou
Go4Games
Legendarul studio din spatele seriei DOOM lucrează la un joc nou
Dacian Cioloș pierde șefia Francofoniei. Alegerile se amână, actualul mandat se prelungește cu încă un an
Gandul.ro
Dacian Cioloș pierde șefia Francofoniei. Alegerile se amână, actualul mandat se prelungește cu încă un an
NU O MAI ARUNCA! La ce să folosești cutia de roșii?!
Mediafax Italia
NU O MAI ARUNCA! La ce să folosești cutia de roșii?!
Legea INTERZICE luminițele la ușă, dacă nu ai aprobarea asociației de proprietari!
Mediafax Spania
Legea INTERZICE luminițele la ușă, dacă nu ai aprobarea asociației de proprietari!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.