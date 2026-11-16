Trei zile de vreme instabilă în România! Unde sunt așteptate cele mai mari cantități de ploaie

România intră într-un interval cu vreme instabilă, iar următoarele zile vor aduce precipitații însemnate, intensificări ale vântului și ninsori în zonele montane. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologică valabilă începând de luni, 16 noiembrie, de la ora 10:00, până miercuri, 18 noiembrie, la ora 20:00. Fenomenele vor afecta mai multe regiuni ale țării, însă cele mai importante cantități de precipitații sunt așteptate în vestul, nord-vestul și sud-vestul teritoriului.

Schimbarea vremii va fi resimțită încă de la începutul săptămânii, când ploile își vor face apariția în mai multe județe, iar vântul va deveni tot mai intens în anumite zone. La munte, condițiile meteorologice vor fi și mai dificile, în special la altitudini mari, unde sunt prognozate rafale foarte puternice și precipitații sub formă de ninsoare.

Ploi de până la 50 l/mp în mai multe regiuni ale țării

În intervalul menționat, precipitațiile vor cuprinde în special regiunile din vestul, nord-vestul și sud-vestul României, dar și zonele montane. Meteorologii estimează că, pe alocuri, cantitățile de apă vor ajunge la valori cuprinse între 20 și 50 de litri pe metru pătrat.

Ploile vor avea caracter moderat, însă acumulările pot deveni importante în anumite zone, mai ales acolo unde precipitațiile se vor menține pe perioade mai lungi. Vremea va fi instabilă pe parcursul celor trei zile, iar condițiile meteorologice vor varia în funcție de regiune.

La munte, odată cu scăderea temperaturilor la altitudini mari, precipitațiile vor fi și sub formă de ninsoare. Acestea sunt așteptate în special în zonele situate la peste 1.700 de metri, unde se poate instala un aspect autentic de iarnă, chiar dacă în alte regiuni ale țării temperaturile vor rămâne relativ ridicate pentru această perioadă.

Cod galben de vânt puternic în zonele montane

Pe lângă informarea meteorologică generală, ANM a instituit și un cod galben de intensificări ale vântului pentru zonele montane. Atenționarea va intra în vigoare marți, 17 noiembrie, la ora 06:00, și va rămâne valabilă până miercuri, 18 noiembrie, la ora 10:00.

În intervalul respectiv, vântul va sufla cu putere, iar vitezele vor ajunge la 70-90 km/h. Situația va fi și mai dificilă la altitudini mari, unde rafalele pot atinge 90-120 km/h. Astfel de intensități pot crea condiții dificile pentru deplasările în zonele montane, în special pe traseele expuse și în apropierea crestelor.

Nici celelalte regiuni ale țării nu vor fi ocolite de intensificările vântului. Luni, 16 noiembrie, acesta va avea intensificări locale în sudul Banatului, Moldova și Dobrogea, precum și în zonele montane.

Ulterior, marți și miercuri, vântul va deveni mai puternic în vestul și sud-estul țării, dar și la munte. În aceste regiuni, rafalele vor atinge, în general, 40-50 km/h. Prin urmare, începutul săptămânii va fi marcat de o vreme schimbătoare, cu perioade în care vântul va accentua senzația de frig.

Cum va fi vremea în București în următoarele trei zile

Capitala va avea parte de o evoluție diferită a vremii față de regiunile aflate sub incidența fenomenelor meteorologice mai intense. Deși sunt prognozate episoade de ploaie, Bucureștiul nu va fi inclus în niciun mesaj de informare, atenționare sau avertizare meteorologică pentru intervalul 16-18 noiembrie.

Luni, 16 noiembrie, vremea va fi predominant închisă, cu un cer mai mult noros. Ploile își vor face apariția temporar, în special în prima parte a zilei, urmând să revină și pe parcursul nopții. Cantitățile de apă estimate vor fi cuprinse între 2 și 5 litri pe metru pătrat. Vântul va avea intensitate slabă până la moderată. În ceea ce privește temperaturile, maxima zilei va ajunge la aproximativ 10 grade Celsius, în timp ce noaptea valorile minime vor coborî la 5-6 grade.

Marți, 17 noiembrie, bucureștenii vor avea parte de temperaturi mai ridicate. Valorile termice se vor situa peste mediile obișnuite pentru această perioadă a anului, iar temperatura maximă va ajunge în jurul valorii de 15 grade Celsius. Cerul va fi variabil în cea mai mare parte a zilei, însă norii se vor înmulți în timpul nopții. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperaturile minime se vor încadra între 5 și 8 grade.

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