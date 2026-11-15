Un castel din Germania se vinde cu doar 1 euro. Care este condiția pe care trebuie să o îndeplinești pentru achiziție

Un castel din Germania se vinde cu doar 1 euro. Care este condiția pe care trebuie să o îndeplinești pentru achiziție
Castelul se vinde la un preț foarte mic / Sursa foto: realportico.com
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Un castel medieval vechi de aproximativ 800 de ani, aflat în Germania, a fost scos la vânzare pentru suma simbolică de un euro. Oferta pare o ocazie rară pentru cei care visează să devină proprietarii unei clădiri istorice, însă există o condiție importantă pe care viitorul cumpărător trebuie să o respecte. 

Este vorba despre Castelul Schnaditz, situat în orașul Bad Düben, din landul Saxonia. Monumentul are o istorie de opt secole și păstrează numeroase elemente arhitecturale medievale, printre care o sală a cavalerilor și două turnuri. În prezent, însă, clădirea se află într-o stare avansată de degradare, iar suprafața sa desfășurată, de 1.012 metri pătrați, presupune lucrări ample de restaurare.

Ce trebuie să facă viitorul proprietar

Autoritățile germane nu caută doar un cumpărător, ci un investitor dispus să își asume salvarea monumentului istoric. Principala condiție a tranzacției este finanțarea renovării, costurile fiind estimate la aproape 20 de milioane de euro. În plus, clădirea ar trebui să primească o nouă destinație, printre variantele luate în calcul numărându-se amenajarea unui hotel, a unui centru de îngrijire, a unei instituții de învățământ sau a unui centru de pregătire.

Nici lucrările nu vor putea fi realizate după bunul plac al viitorului proprietar. Fiind o clădire protejată, orice intervenție trebuie aprobată și documentată în conformitate cu regulile de conservare a patrimoniului. Inclusiv cercetările arheologice pot întârzia proiectul, iar procedurile administrative ar putea prelungi considerabil perioada de renovare.

Un alt detaliu important este că parcul din jurul castelului nu intră în prețul de un euro. Terenul se vinde separat, pentru aproximativ 60 de euro pe metru pătrat.

Nu este prima încercare de salvare a proprietății. Un proiect lansat în 2014 de o americancă și fiul său, care își doreau să transforme domeniul într-un complex turistic, a eșuat în 2018, după ce investițiile promise nu s-au concretizat.

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