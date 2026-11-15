Sorin și Emilia Ciortan, uciși în propria casă! Ce s-a întâmplat în familia românilor stabiliți în America

Doi români în vârstă de 71 de ani au fost găsiți fără viață în locuința lor din Statele Unite ale Americii. Emilia și Sorin Ciortan au fost împușcați în casa din North Royalton, Ohio, iar principalul suspect în cazul dublei crime este chiar fostul lor ginere. Bărbatul ce avea tot 71 de ani a fost descoperit mort, iar anchetatorii cred că și-a pus capăt zilelor după ce i-a ucis pe cei doi soți.

Descoperirea a fost făcută marți seară, 10 noiembrie 2026, după ce fiica victimelor a cerut ajutorul autorităților. Femeia a sunat la serviciul de urgență 911, îngrijorată de prezența fostului său soț, Ștefan Pascu, în casa părinților. Cei doi divorțaseră în urmă cu zece ani, iar bărbatul revenise recent din România. Potrivit declarațiilor făcute polițiștilor, comportamentul acestuia devenise neobișnuit.

Românii au fost găsiți fără viață în propria casă

La sosirea echipajelor, cei doi pensionari nu au putut fi contactați. Agenții au intrat în locuință și au descoperit trupurile fără viață ale Emiliei și lui Sorin, care prezentau răni provocate de gloanțe. Ulterior, o echipă specială de intervenție l-a găsit și pe fostul ginere, într-o altă încăpere, lângă o armă.

Polițiștii iau în calcul posibilitatea ca atacul să fi avut legătură cu ziua de naștere a fostei soții a suspectului. Deocamdată, motivul exact al tragediei nu a fost stabilit, iar investigațiile continuă.

Moartea celor doi români a îndurerat comunitatea din Cleveland. Originari din Oradea, Emilia și Sorin erau căsătoriți de 48 de ani și aveau trei copii. De-a lungul timpului, au fost apropiați ai parohiei greco-catolice „Sfânta Elena”. Preotul Petru Stinea i-a descris drept „oameni buni, generoși și sprijineau biserica și comunitatea noastră”.

Sorin urma să împlinească 72 de ani pe 12 noiembrie. Comunitatea religioasă va organiza o slujbă în memoria celor doi, iar înmormântarea este programată pentru 18 noiembrie, la aceeași biserică.

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