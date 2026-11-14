O tânără de 27 de ani a murit după ce a mâncat ciuperci dintr-un magazin local. Ce spun autoritățile

O tânără de 27 de ani a murit după ce a mâncat ciuperci dintr-un magazin local. Ce spun autoritățile
Marie-Lou, o tânără de doar 27 de ani, a murit la doar o zi după ce a consumat un pachet de ciuperci cumpărate de la magazin/ sursă foto: Facebook
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Marie-Lou, o tânără de doar 27 de ani, a murit la doar o zi după ce a consumat un pachet de ciuperci uscate. Ea s-a plâns de dureri gastrointestinale severe la doar câteva ore după ce a consumat produsul cumpărat de la supermarket local din Montpellier, Franța.

Pe măsură ce simptomele se agravau, tânăra s-a prezentat la cel mai apropiat spital pentru tratament de urgență. Însă, stare ei de sănătate s-a deteriorat rapid și a decedat a doua zi la Spitalul Universitar din Montpellier, în sudul Franței. Marie-Lou nu suferea de nicio afecțiune preexistentă.

Se crede că ciupercile pe care le-a consumat sunt vândute în filialele franceze ale lanțului de magazine B&M. În urma unei notificări din partea autorităților, B&M Franța a retras voluntar, ca măsură de precauție, pachetele de 60 g de ciuperci uscate marca „Champibon” – „Zbârciog uscați”. Acesta este un soi de ciuperci sălbatice foarte apreciate în gastronomia franceză pentru aroma lor intensă de nucă. Potrivit experților, în stare crudă, zbârciogii  conțin substanțe toxice, motiv pentru care trebuie întotdeauna gătiți foarte bine înainte de consum.

Cipercile uscate „Champibon”/ sursă foto: social media

Mari-Lou a murit al doar 27 de ani

Autoritățile franceze de protecție a consumatorilor au avertizat că produsul ar fi putut fi contaminat cu o toxină capabilă să provoace diaree severă și vărsături în câteva ore. Oamenii au fost îndemnați să nu consume ciupercile în cauză, deoarece acestea pot rămâne extrem de toxice chiar și după gătire.

Procurorul din Montpellier a deschis acum o anchetă oficială privind cauza decesului fetei de 27 de ani, investigațiile fiind încredințate poliției naționale. O autopsie efectuată la institutul medico-legal al orașului a confirmat oficial că Marie-Lou consumase acel sortiment de ciuperci înainte de a muri.

Marie-Lou, o tânără de doar 27 de ani, a murit la doar o zi după ce a consumat un pachet de ciuperci cumpărate de la magazin/ sursă foto: Facebook

În prezent se efectuează teste toxicologice specializate pentru a stabili cauza medicală exactă. Familia tinerei intenționa inițial să o incinereze și să-i depună cenușa într-un cavou al familie. Însă o instanță a intervenit și a împiedicat incinerarea, deoarece anchetatorii ar putea avea nevoie de probe suplimentare în cadrul anchetei în curs: „O vom îngropa pe Marie-Lou în pământ, ca pe o plantă. I-ar fi plăcut asta”, a scris sora ei, Julia Robert.

Familia ei a lansat o campanie publică de strângere de fonduri pentru a ajuta la acoperirea costurilor funerare, estimate la aproximativ 15.000 de euro. O ceremonie publică a avut loc la Casa Funerară Grammont din Montpellier, vineri, 13 noiembrie, urmată de o înmormântare privată.

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