Ramona Olaru joacă în primul film. Ce spune despre experiența pe platourile de filmare: „Nu mă oprește nimic”

Ramona Olaru a intrat în atenția publicului în urmă cu mai mulți ani, când și-a făcut apariția pe micile ecrane și a început să fie tot mai cunoscută. Din 2019, aceasta face parte din echipa matinalului de la Antena 1, unde îi are alături pe Răzvan Simion și Dani Oțil. Acum a trecut și la film, iar în 2027 va avea loc cu lansarea peliculei în care joacă.

Producția se numește „Norocos de două ori” și este o comedie care va ajunge în cinematografe în luna ianuarie 2027. Ramona Olaru o va interpreta pe Nina, o femeie de afaceri puternică, sigură pe propriile decizii și extrem de atrăgătoare, care deține o companie de securitate.

Cum este noua experiență pentru Ramona Olaru

Pentru vedetă, această experiență vine într-o perioadă în care simte că a evoluat atât personal, cât și profesional. Dacă la începuturile sale în București avea numeroase visuri și mult curaj, acum se consideră mai calculată, mai sigură pe ea și feminitatea sa.

De altfel, personajul pe care îl interpretează are multe trăsături comune cu personalitatea ei, mai ales când vine vorba despre ambiție și determinare.

„Extrem de mult! Așa cum spuneam, pe mine nu mă oprește nimic când vreau ceva… nici pe Nina! O femeie cuceritoare, pentru care orice bărbat și-ar da o mână să o aibă, dar atunci când o are, nu știe ce să facă cu ea! (râde)”, a declarat Ramona Olaru pentru Libertatea.

Ramona Olaru a urmat și cursuri de actorie, care au ajutat-o să se adapteze mai ușor cerințelor unui rol cinematografic. În plus, filmările i s-au părut mai relaxante decât activitatea din televiziune, unde totul se desfășoară în direct și nu există posibilitatea de a repeta un moment.

Spre deosebire de emisiunile în direct pe care le face de peste 7 ani, pe platoul de filmare există posibilitatea de a realiza mai multe duble până când rezultatul este cel așteptat.

„Sunt prea obișnuită cu această lume! Ba chiar e mult mai ușor la film, pentru că nu e în direct și, dacă vrei altă formă de exprimare, tragi mai multe duble. La TV, într-o emisiune live, nu ai cum să faci asta”, a mai spus asistenta TV.

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Ramona Olaru, în lacrimi pe Instagram. Mesajul transmis de asistenta de la Neatza