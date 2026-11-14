Primele imagini de la nunta fiicei lui Ilie Bolojan! Cum au apărut mirii la cununia civilă

Primele imagini de la nuntă
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Au apărut primele imagini cu Lucia Maria Bolojan, fiica cea mare a fostului premier Ilie Bolojan, și Daniel Bota, bărbatul alături de care își unește astăzi destinul. Cei doi au avut cununia civilă la Primăria Oradea, unde au fost însoțiți de familie, prieteni, dar și de mai mulți membri ai Partidului Național Liberal.

Astăzi, 14 noiembrie, cei doi își sărbătoresc iubirea alături de familie și prieteni, în cadrul unei nunți organizate în Oradea. Evenimentul se anunță a fi unul grandios, iar invitații vor petrece până în zori la Palazzo Grand Hall. Gândul.ro a obținut primele imagini de la cununia civilă a fiicei lui Ilie Bolojan cu Daniel Bota.

Ce ținută a ales fiica lui Ilie Bolojan pentru nuntă

Pentru ziua cea mare, Lucia Maria a ales o ținută elegantă și delicată. Mireasa a purtat o rochie albă, cu dantelă în partea superioară, care îi acoperea brațele și zona pieptului, completată de o pereche de sandale cu barete și cercei cu perle. Și-a prins părul creț într-o coafură elegantă, iar la ieșirea de la Starea Civilă a avut în mâini un buchet de cale albe.

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Nici Daniel Bota nu a renunțat la eleganță și a optat pentru o ținută clasică. Acesta a purtat un costum negru, cămașă albă și papion, iar la buzunarul sacoului a avut o cală, în ton cu florile alese de mireasă.

Sursa foto: Gândul.ro

Cei doi îndrăgostiți au o poveste de dragoste care durează de mai mulți ani. Lucia Maria Bolojan și Daniel Bota au fost colegi de liceu, iar relația lor a evoluat până la momentul în care au decis să își întemeieze o familie.

După cununia civilă de la Primăria Oradea, urmează ceremonia religioasă, care va avea loc la Biserica cu Lună. Mirii au ales două perechi de nași: Victor și Lavinia Puternity, respectiv Andrei și Iulia Săftescu.

Ilie Bolojan este prezent la nunta fiicei sale cu actuala sa soție, Ioana Fâșie, cu care s-a căsătorit în perioada în care ocupa funcția de premier. Numeroși invitați au venit să le fie alături celor doi în această zi specială.

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