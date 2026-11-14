Electrocasnicul din dormitor pentru care plătim 300 lei pe lună. Mulți români îl folosesc, în special în lunile de iarnă

Electrocasnicul din dormitor pentru care plătim 300 lei pe lună. Mulți români îl folosesc, în special în lunile de iarnă
Electrocasnicul care consumă mult/ sursă foto: social media
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În multe locuințe din România, reșoul electric face parte din categoria electrocasnicelor indispensabile. Mulți români îl folosesc, în special în lunile de iarnă, însă puțini știu câtă energie electrică consumă acest aparat dacă este folosit 8 ore pe zi – timp de 30 de zile. 

Reșoul electric poate genera costuri semnificative și poate afecta suma de pe factura de electricitate. Limitând utilizarea acestuia, dar și cunoscând exact câtă energie consumă fiecare aparat, costurile lunare ar putea fi înjumătățite. Să presupunem că avem un reșou electric cu puterea de 2.000 W ( consum de 2 kW pe oră), folosit 8 ore pe zi, timp de 30 de zile. Consumul lunar depinde de intensitatea utilizării reșoului electric, modelul specific și dimensiunea acestuia:

– consum pe oră: 2 kWh.
– consum zilnic: 16 kWh.
– consum lunar: 480 kWh.

Cât consumă un reșou electric/ sursă foto: social media

COST LUNAR

În lunile de iarnă, reșoul rămâne una dintre cele mai la îndemână soluții de încălzire a locuinței, fiind folosit de cele mai multe ori ca o sursă suplimentară sau temporară de încălzire. Se depozitează ușor și se poate porni doar când ai nevoie sau când dorești. La un tarif energie electrică de 1.40 lei/kWh, costul zilnic de folosire este de 22,40 lei, iar costul lunar este de 672 lei.

Consumul unui reșou electric este influențat de mai mulți factori, care determină cât de eficient și economic este utilizat dispozitivul, printre care se numără: puterea reșoului, dimensiunea și izolația camerei, durata de funcționare zilnică, eficiența modelului și costul energiei electrice. Dacă iarna nu este una super-geroasă, ci una normală, un reșou folosit 4 ore pe zi va aduce un cost pe factură de 336 lei/lună.

Cât costă în funcție de utilizarea zilnică:

Utilizarea continuă a unui astfel de aparat poate dubla sau chiar tripla costurile obișnuite la energie, mai ales în perioadele cu temperaturi scăzute. Oprirea aparatului în timpul nopții sau când nu este nimeni acasă poate reduce semnificativ consumul de electricitate.

– 2 ore/zi: 168 lei/lună.
– 4 ore/zi: 336 lei/lună.
– 6 ore/zi: 504 lei/lună.
– 8 ore/zi: 672 lei/lună.
– 10 ore/zi: 840 lei/lună.
– 12 ore/zi: 1.008 lei/lună.
– 24 ore/zi: 2.016 lei/lună.

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