Câte grade trebuie să ai în dormitor, baie, hol sau în living. Ce spun experții despre temperatura optimă

Temperatura ideală în interiorul locuinței nu este aceeași pentru toate persoanele, iar alegerea ei ține în mare parte de preferințele fiecăruia dintre noi. Cu toate acestea, experții spun că nu orice temperatură este potrivită pentru fiecare cameră și atrag atenția că temperaturile care ne plac nu sunt întotdeauna cele mai recomandate.

Temperatura din locuință influențează confortul, calitatea somnului și cheltuielile cu încălzirea. Specialiștii recomandă ca fiecare încăpere să fie încălzită în funcție de modul în care este utilizată, deoarece temperatura optimă pentru dormitor nu este aceeași cu cea potrivită pentru baie sau living.

În sezonul rece, menținerea unei temperaturi confortabile în locuință poate duce la creșterea facturilor. Totuși, încălzirea tuturor camerelor la aceeași temperatură nu este întotdeauna necesară.

Potrivit The Independent, recomandările specialiștilor arată că temperatura potrivită pentru majoritatea locuințelor se situează, în general, între 18 și 21 de grade Celsius, dar poate varia în funcție de destinația fiecărei camere.

Ce temperatură este recomandată în fiecare încăpere

În living, unde membrii familiei petrec de obicei mai mult timp, temperatura recomandată este de 20–21 de grade Celsius. Același interval poate fi potrivit și pentru un birou de acasă, mai ales în cazul persoanelor care lucrează multe ore la calculator.

În dormitor, specialiștii recomandă 16–18 grade Celsius pentru adulții sănătoși. Temperaturile mai scăzute pot favoriza somnul, deoarece organismul își reduce în mod natural temperatura internă în timpul nopții.

Pentru baie, intervalul recomandat este de 20–22 de grade Celsius, în special în timpul utilizării. Specialiștii arată că nu este necesar ca încăperea să fie menținută permanent la această temperatură, fiind suficientă încălzirea suplimentară înainte de duș.

În bucătărie, temperatura poate fi de aproximativ 18 grade Celsius sau chiar mai scăzută, deoarece aragazul, cuptorul și alte electrocasnice contribuie la încălzirea spațiului.

În holuri și pe scări, unde oamenii petrec puțin timp, sunt recomandate temperaturi de 16–18 grade Celsius.

Camerele folosite rar pot fi menținute la aproximativ 15–16 grade Celsius, însă oprirea completă a încălzirii poate favoriza apariția condensului.

De ce nu este recomandat să menții locuința prea rece

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, 18 grade Celsius reprezintă un prag minim general recomandat pentru protejarea sănătății în locuințele din regiunile cu climă temperată sau rece.

Persoanele în vârstă și cele care suferă de anumite afecțiuni pot avea nevoie de temperaturi mai ridicate. Specialiștii avertizează că încăperile insuficient încălzite pot favoriza acumularea umezelii și apariția mucegaiului, mai ales atunci când ventilația este deficitară. Pentru reducerea consumului de energie, experții recomandă reglarea temperaturii separat în fiecare cameră și verificarea temperaturii cu ajutorul unui termometru de interior.

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