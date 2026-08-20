Mâncarea gătită poate părea perfect normală chiar și după ce a stat câteva ore pe masă, însă asta nu înseamnă că este și sigură pentru consum. Anumite temperaturi pot favoriza multiplicarea rapidă a bacteriilor, iar unele alimente pot deveni riscante fără să își schimbe mirosul, gustul sau aspectul.

Potrivit marthastewart.com, alimentele perisabile și mâncarea gătită nu ar trebui lăsate la temperatura camerei mai mult de două ore. Dacă temperatura ajunge la cel puțin 32°C, intervalul scade la o singură oră.

De ce există regula celor două ore

Între aproximativ 4°C și 60°C se află ceea ce specialiștii numesc „zona de pericol”, interval în care bacteriile se pot dezvolta rapid. Unele microorganisme, inclusiv Salmonella și E. coli, se pot multiplica foarte repede în aceste condiții.

Regula se aplică unor categorii precum resturile de mâncare gătită, carnea, peștele, ouăle, produsele lactate, dar și fructelor și legumelor tăiate.

Ce faci cu mâncarea rămasă?

Dacă nu intenționezi să consumi imediat alimentele, acestea trebuie refrigerate înainte să treacă cele două ore. Nu este necesar însă să aștepți ca mâncarea să ajungă complet la temperatura camerei.

Pentru ca preparatele fierbinți să se răcească mai rapid, Martha Stewart recomandă împărțirea lor în recipiente puțin adânci. O altă variantă este răcirea recipientului într-o baie cu apă și gheață înainte de a-l pune la frigider.

În cazul unor cantități mari, împărțirea mâncării în mai multe recipiente este deosebit de utilă, deoarece căldura se elimină mai repede.

Ce faci dacă este foarte cald?

În zilele în care temperatura depășește aproximativ 32°C, mâncarea perisabilă nu ar trebui lăsată afară mai mult de o oră. Căldura accelerează dezvoltarea bacteriilor și crește riscul de toxiinfecție alimentară.

Dacă organizezi o masă în aer liber sau o petrecere și vrei să păstrezi mâncarea pe masă mai mult timp, o soluție este menținerea preparatelor calde la cel puțin aproximativ 60°C. Pentru acest lucru pot fi folosite aparate precum slow cooker-ele.

Așadar, regula de reținut este simplă: maximum două ore la temperatura camerei și maximum o oră atunci când este foarte cald. Dacă nu mai știi cât timp a stat un preparat perisabil pe masă, este mai sigur să nu riști consumarea lui.

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