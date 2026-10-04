Adevărul despre căsătoria ispitei Gabriella cu ex-concurentul Insula iubirii. Totul a fost regizat, nu a existat o nuntă reală

Adevărul despre căsătoria ispitei Gabriella cu ex-concurentul Insula iubirii. Totul a fost regizat, nu a existat o nuntă reală
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Gabriella Barbu și Alex Girona, căsătorie regizată / Sursa foto: Colaj Cancan
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Gabriella Barbu, una dintre cele mai controversate ispite din sezonul actual al emisiunii „Insula Iubirii”, are în spate o poveste de dragoste desprinsă parcă dintr-un scenariu de televiziune. Bruneta a avut o relație cu Alex Girona, fost concurent al versiunii spaniole a reality-show-ului, iar povestea lor a ajuns inclusiv în punctul în care cei doi au făcut o „nuntă” în fața camerelor de filmat. În realitate, însă, cei doi nu au fost niciodată căsătoriți.

Gabriella și Alex s-au apropiat după participarea acestuia la „La Isla de las Tentaciones 7”. Relația lor a continuat și după încheierea filmărilor. Mai mult decât atât, cei doi au ajuns să vorbească serios despre viitor, familie și căsătorie.

Cererea în căsătorie a avut loc în direct, dar nu a fost reală

Momentul decisiv a venit în iunie 2024, când ambii au participat la „Los vecinos de la casa de al lado”. Pe 25 iunie, Alex a pregătit o cerere în căsătorie chiar în cadrul emisiunii. În fața camerelor, acesta i-a făcut Gabriellei o declarație de dragoste și a întrebat-o dacă vrea să-și petreacă restul vieții alături de el.

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Răspunsul brunetei a fost unul afirmativ, iar momentul a fost prezentat drept o cerere în căsătorie în toată regula.

Povestea a mers și mai departe. Pe 26 iunie 2024, la doar o zi după cererea în căsătorie, Gabriella și Alex au participat la o ceremonie organizată în platoul emisiunii.

Bruneta a îmbrăcat rochia de mireasă, cei doi au avut inele și martori și au rostit celebrul „sí, quiero”. Momentul a fost prezentat în cadrul producției drept o nuntă, iar ulterior cei doi au fost declarați ca fiind „căsătoriți”.

De aici poate apărea confuzia: deși imaginile au semănat cu cele ale unei nunți reale, ceremonia nu a reprezentat o căsătorie civilă sau legală. A fost un moment simbolic, organizat în cadrul show-ului. Cu alte cuvinte, Gabriella Barbu și Alex Girona nu au devenit niciodată soț și soție în acte.

Relația lor nu a avut un final fericit

În ciuda imaginilor romantice de la televizor și a planurilor pe care cei doi le făceau, relația avea să ajungă ulterior la final. Povestea dintre Gabriella și Alex s-a încheiat într-un context tensionat, cei doi ajungând să-și aducă reciproc acuzații de infidelitate.

Alex Girona și Gabriella Barbu / Sursa foto: Captură video

Gabriella a vorbit ulterior și despre o perioadă extrem de dificilă din viața sa, într-un podcast. Ispita a dezvăluit că a rămas însărcinată cu Alex, într-o perioadă în care relația lor era deja afectată de probleme și neînțelegeri.

Potrivit mărturisirilor sale, infidelitatea partenerului a avut un rol important în decizia de a întrerupe sarcina. Gabriella a recunoscut că, deși astăzi este împăcată cu viața pe care o are, se întreabă uneori cum ar fi fost lucrurile dacă ar fi ales să păstreze copilul.

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