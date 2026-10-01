Ispita Gabriella a rămas însărcinată cu un concurent de la Insula Iubirii: ”Aș fi continuat toată viața alături de el”

Gabriella Barbu este una dintre cele mai controversate ispite feminine de la Insula Iubirii, sezonul X. Aceasta s-a apropiat destul de mult de Prințul Marco și deși au fost deschiși unul cu celălat, a omis un detaliu important despre viața sa personală.

Ispita Gabriella Barbu a participat și la Insula Iubirii Spania, locuiește acolo de mică, iar acum a cucerit Thailanda, în sezonul X. Deși este mereu cu zâmbetul pe buze, tânăra a trecut printr-un moment dificil, despre care nu a vorbit niciodată: a rămas însărcinată cu un fost partener.

Bruneta a fost mai sinceră ca niciodată la un podcast, acolo unde a explicat că a fost însărcinată, însă din cauza infidelității și a neînțelegerilor din cuplu, a decis să facă întrerupere de sarcină. Aceasta se gândește și acum cum ar fi fost dacă ar fi păstrat copilul. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Gabriella Barbu, ispita de la Insula Iubirii, a fost însărcinată

Despre viața personală a Gabriellei Barbu nu se cunosc foarte multe detalii. Cu toate acestea, invitată în cadrul unui podcast, tânăra a recunoscut că a rămas însărcinată cu un concurent de la Insula Iubirii Spania, cu care a avut și o relație ulterior.

Aceasta a povestit, cu teamă și emoție, că iubitul ei, Alex Girona, s-a îndoit de faptul că va avea un copil cu ea, însă după două teste pozitive și timp petrecut în familie, bărbatul a călcat strâmb.

„Uite, e adevărat că o să spun asta și o spun cu frică, să vedem. Pentru că nu am spus-o niciodată din cauza faptului că am fost judecată, pentru că știu că sunt momente, că știu că rămân însărcinată cu Alex în Neighbors. Deci, ce se întâmplă? Am ieșit și i-am spus lui Alex, iar Alex mi-a spus: «Ei bine, hai să-ți facem încă un test». Am primit unul și evident că a ieșit pozitiv. A petrecut o săptămână cu mine și cu familia mea, la mine acasă, vara, și într-o seară mi-a spus: «Hei, mă duc la Elche». De fapt, nimeni nu știa că ne-am împăcat pentru că, desigur, din moment ce am primit atâta ură și la fel a făcut și el… pentru că l-am iertat, el pentru că m-a înșelat. Dacă e ceva de genul și nu e nimic 100% sigur, ei bine, nu vom repara nimic, nu vom spune nimic. Ce facem? Ei bine, el a zis: «Mă duc să petrec în Elche» și zic: «Bine, grozav». Și a doua zi dimineață, am aflat de infidelitate, de la Javioo, că se agățase de o fată, mi-a trimis o fotografie, în chat-ul petrecerii, așa că am vorbit cu el și, din moment ce am văzut că nu-i păsa, că nu s-a gândit la cum simțeam…”, a declarat Gabriella Barbu, la La Consulta de Mami de Tres.

Ispita a făcut avort, însă a mărturisit că și astăzi se gândește la asta

Totodată, Gabriella a mărturisit că, din cauza infidelității partenerului, a decis să facă avort. Cu toate acestea, și astăzi se gândește la asta și la faptul că și-ar fi dorit să continuie relația cu el.

„Gabriella: Și te pot asigura că în acel moment aș fi continuat toată viața alături de el. Adică n-am văzut pe nimeni mai bun decât el.

Prezentatoarea: Și apoi când îți mărturisește că te-a înșelat? Gabriella: Atunci când îți mărturisește… Când văd de unde ai plecat într-o zi și știi ce aveam acasă și singura lui scuză pentru toți cei din platoul de filmare și de pretutindeni a fost: Pentru că nu am fost cu tine. Pentru că oamenii nu știau. Desigur, oamenii nu știu și pe deasupra ea nu va spune: «Hei, uite, pentru că eram însărcinată», știi? Și nu știu dacă a fost din cauza emoțiilor sau a stresului sau ce anume, iar până la urmă, ei bine..

Prezentatoarea: Avortul tău în acel moment, pot să te surprind spunând că aș fi rămas toată viața cu cineva. Și nu știu dacă a fost din cauza emoțiilor, a stresului sau a altceva, iar până la urmă a trebuit să merg mai departe pentru altcineva.

Gabriella: Apoi m-am gândit și mi-am spus: «Și dacă aș fi decis să merg mai departe?»

Prezentatoarea: Păi, ai fi avut un copil.

Gabriella: Aș fi avut un copil

Prezentatoarea: Pentru că poți să nu fii împreună cu tatăl copilului tău, să-l crești și să fii foarte fericită

Gabriella: Dar ideal este să ai un copil cu o persoană cu care te înțelegi bine, cu care ai o relație bună. Și, chiar dacă nu mai sunteți împreună, să puteți forma acea figură, acea familie.

Prezentatoarea: Da, evident, asta este ideal, dar niciodată nu știi ce se va întâmpla. Atunci te gândești uneori că, dacă ai fi mers mai departe, ai fi avut un copil?

Gabriella: Da. Eu, în ziua de azi, sunt foarte fericită așa cum sunt și toate cele, dar uneori mă gândesc: «Și dacă aș fi avut un copil?»”

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