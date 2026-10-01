Ispita Gabriella a rămas însărcinată cu un concurent de la Insula Iubirii: ”Aș fi continuat toată viața alături de el”

Ispita Gabriella a rămas însărcinată cu un concurent de la Insula Iubirii: ”Aș fi continuat toată viața alături de el"
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Gabriella Barbu/ sursa foto: colaj CANCAN
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Gabriella Barbu este una dintre cele mai controversate ispite feminine de la Insula Iubirii, sezonul X. Aceasta s-a apropiat destul de mult de Prințul Marco și deși au fost deschiși unul cu celălat, a omis un detaliu important despre viața sa personală.

Ispita Gabriella Barbu a participat și la Insula Iubirii Spania, locuiește acolo de mică, iar acum a cucerit Thailanda, în sezonul X. Deși este mereu cu zâmbetul pe buze, tânăra a trecut printr-un moment dificil, despre care nu a vorbit niciodată: a rămas însărcinată cu un fost partener.

Bruneta a fost mai sinceră ca niciodată la un podcast, acolo unde a explicat că a fost însărcinată, însă din cauza infidelității și a neînțelegerilor din cuplu, a decis să facă întrerupere de sarcină. Aceasta se gândește și acum cum ar fi fost dacă ar fi păstrat copilul. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

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Gabriella Barbu, ispita de la Insula Iubirii, a fost însărcinată

Despre viața personală a Gabriellei Barbu nu se cunosc foarte multe detalii. Cu toate acestea, invitată în cadrul unui podcast, tânăra a recunoscut că a rămas însărcinată cu un concurent de la Insula Iubirii Spania, cu care a avut și o relație ulterior.

Aceasta a povestit, cu teamă și emoție, că iubitul ei, Alex Girona, s-a îndoit de faptul că va avea un copil cu ea, însă după două teste pozitive și timp petrecut în familie, bărbatul a călcat strâmb.

„Uite, e adevărat că o să spun asta și o spun cu frică, să vedem. Pentru că nu am spus-o niciodată din cauza faptului că am fost judecată, pentru că știu că sunt momente, că știu că rămân însărcinată cu Alex în Neighbors. Deci, ce se întâmplă? Am ieșit și i-am spus lui Alex, iar Alex mi-a spus: «Ei bine, hai să-ți facem încă un test». Am primit unul și evident că a ieșit pozitiv. A petrecut o săptămână cu mine și cu familia mea, la mine acasă, vara, și într-o seară mi-a spus: «Hei, mă duc la Elche». De fapt, nimeni nu știa că ne-am împăcat pentru că, desigur, din moment ce am primit atâta ură și la fel a făcut și el… pentru că l-am iertat, el pentru că m-a înșelat. Dacă e ceva de genul și nu e nimic 100% sigur, ei bine, nu vom repara nimic, nu vom spune nimic. Ce facem? Ei bine, el a zis: «Mă duc să petrec în Elche» și zic: «Bine, grozav». Și a doua zi dimineață, am aflat de infidelitate, de la Javioo, că se agățase de o fată, mi-a trimis o fotografie, în chat-ul petrecerii, așa că am vorbit cu el și, din moment ce am văzut că nu-i păsa, că nu s-a gândit la cum simțeam…”, a declarat Gabriella Barbu, la La Consulta de Mami de Tres.

Ispita a făcut avort, însă a mărturisit că și astăzi se gândește la asta

Totodată, Gabriella a mărturisit că, din cauza infidelității partenerului, a decis să facă avort. Cu toate acestea, și astăzi se gândește la asta și la faptul că și-ar fi dorit să continuie relația cu el.

„Gabriella: Și te pot asigura că în acel moment aș fi continuat toată viața alături de el. Adică n-am văzut pe nimeni mai bun decât el.
Prezentatoarea: Și apoi când îți mărturisește că te-a înșelat?

Gabriella: Atunci când îți mărturisește… Când văd de unde ai plecat într-o zi și știi ce aveam acasă și singura lui scuză pentru toți cei din platoul de filmare și de pretutindeni a fost: Pentru că nu am fost cu tine. Pentru că oamenii nu știau. Desigur, oamenii nu știu și pe deasupra ea nu va spune: «Hei, uite, pentru că eram însărcinată», știi? Și nu știu dacă a fost din cauza emoțiilor sau a stresului sau ce anume, iar până la urmă, ei bine..
Prezentatoarea: Avortul tău în acel moment, pot să te surprind spunând că aș fi rămas toată viața cu cineva. Și nu știu dacă a fost din cauza emoțiilor, a stresului sau a altceva, iar până la urmă a trebuit să merg mai departe pentru altcineva.
Gabriella: Apoi m-am gândit și mi-am spus: «Și dacă aș fi decis să merg mai departe?»
Prezentatoarea: Păi, ai fi avut un copil.
Gabriella: Aș fi avut un copil
Prezentatoarea: Pentru că poți să nu fii împreună cu tatăl copilului tău, să-l crești și să fii foarte fericită
Gabriella: Dar ideal este să ai un copil cu o persoană cu care te înțelegi bine, cu care ai o relație bună. Și, chiar dacă nu mai sunteți împreună, să puteți forma acea figură, acea familie.
Prezentatoarea: Da, evident, asta este ideal, dar niciodată nu știi ce se va întâmpla. Atunci te gândești uneori că, dacă ai fi mers mai departe, ai fi avut un copil?
Gabriella: Da. Eu, în ziua de azi, sunt foarte fericită așa cum sunt și toate cele, dar uneori mă gândesc: «Și dacă aș fi avut un copil?»”

VEZI ȘI: „Principesa” Bianca, jigniri fără precedent la adresa Gabrielei. Cuvintele pe care nicio femeie nu vrea să le audă

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