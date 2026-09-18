Cum arăta ispita Gabriella când a participat la Insula Iubirii din Spania. Câte operații estetice are, de fapt

Gabriella Barbu, în vârstă de 28 de ani, este una dintre ispitele care au reușit să atragă atenția în sezonul 10 de la Insula Iubirii. Românca stabilită în Spania a venit în Thailanda pentru o nouă experință, însă nu este la prima experiență într-un astfel de reality show. Tânăra a devenit cunoscută după ce a participat la versiunea spaniolă a emisiunii și l-a cucerit pe Montoya. De-a lungul ultimilor ani, ea a trecut și prin mai multe intervenții estetice, iar transformările sale nu au trecut neobservate.

Apariția Gabriellei în sezonul 10 de la Insula Iubirii nu a trecut neobservată. Românca, stabilită în Spania, are un look diferit față de perioada în care a participat la La Isla de las Tentaciones. Dacă atunci era blondă, acum ispita a optat pentru o nuanță închisă a părului și acum este brunetă.

Schimbarea a atras atenția concurenților, iar Prințul Marco a recunoscut-o rapid pe Gabriella după ce a participat la Insula Iubirii din Spania. Cei doi au petrecut timp împreună în vilă, însă rămâne să aflăm mai multe în emisiunea de la Antena 1.

Ce intervenții estetice și-a făcut ispita de la Insula Iubirii

Gabriella Barbu a apelat, în anul 2024, la proceduri estetice pentru remodelarea siluetei. Ispita și-a făcut liposculptură și lipofilling, intervenții prin care a urmărit să obțină un contur corporal diferit.

Liposculptura presupune îndepărtarea grăsimii din anumite zone ale corpului, în timp ce lipofillingul folosește grăsimea proprie a pacientei pentru a adăuga volum în alte regiuni. Gabriella a apelat la aceste proceduri în special pentru zona fesieră, iar rezultatul a reprezentat o schimbare importantă în aspectul său fizic.

În ultimii ani, ispita a trecut și prin alte transformări de look, iar intervențiile estetice au contribuit la imaginea pe care o afișează astăzi.

Ce legătură este între Prințul Marco și Gabriella Barbu

Prințul Marco a explicat, în cadrul emisiunii Insula Iubirii, că o cunoaște pe Gabriella din reality show-ul spaniol. Mai mult, acesta a dezvăluit că este prieten cu sora ispitei, pe care o cunoaște de la Roma.

„Am recunoscut-o, plus că o cunosc pe sora ei. De la Roma (n.r. de unde o cunoaște). E prietenă cu mine, cu Bianca, e o fată de treabă. Pe ea o cunosc din emisiune (n.r. de la Insula iubirii Spania) (…) Când a ajuns Gabriella, mi-am dat seama că acest sezon va fi unul cu flăcări în ceea ce privește reacțiile pe care le va avea Bianca. Ea știe că atunci când ne uitam la acest sezon, ea era o ispită pe care o plăceam”, a declarat Prințul

CITEȘTE ȘI: Am aflat cel mai bine păzit secret al Nattashei Black de la Insula iubirii. Imagini rare cu dominatoarea de pe vremea când se intitula Carmen Ionescu și nu avea operații estetice

Radu Vâlcan, dezvăluiri surprinzătoare despre sezonul 10 de la Insula Iubirii: „Mă surprind și pe mine”