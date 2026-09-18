Luna Neagră în Capricorn aduce schimbări de destin pentru o singură zodie, potrivit Cristinei Demetrescu: ”O perioadă de descărcare karmică”

Luna Neagră în Capricorn aduce schimbări de destin pentru o singură zodie, potrivit Cristinei Demetrescu: ”O perioadă de descărcare karmică”
Cristina Demetrescu
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Weekendul 18-20 septembrie vine cu schimbări importante pentru o zodie. Cristina Demetrescu susține că Luna Neagră care va avea loc în următoarea perioadă favorizează începerea unei etape noi pentru acești nativi.

Noile previziuni astrale făcute de specialista în astrologie Cristina Demetrescu, la matinalul „Vorbește Lumea” arată că urmează o perioadă care aduce claritate pe toate planurile, mai ales că au existat momente de neliniște, insomnii sau senzația că este o problemă pe care unii nativi nu au identificat-o până acum.

În plus, Luna Neagră iese din Săgetător și intră în Capricorn. Astfel, o zodie va primi răspunsuri importante, dar va începe și o nouă etapă.

Începe o etapă decisivă pentru o zodie

Cristina Demetrescu/ sursa foto: captură video Vorbește Lumea

Cristina Demetrescu/ sursa foto: captură video Vorbește Lumea

Capricornii trăiesc o perioadă numită „descărcare karmică”. Nativii născuți sub acest semn pot experimenta insomnii, frământări sau anumite preocupări.

Totuși, vor avea parte de o transformare uluitoare. Aceștia vor primi răspunsurile pe care le-au căutat de o vreme.

„Pentru Capricorni este o perioadă de descărcare karmică, care se poate lăsa cu puține insomnii, frământări, preocupări, evident că ele au o cauză, doar că această cauză s-a ascuns de Capricorni. Mai ales dacă sunt din aceia care au al șaselea simț, simt ceva și nu știu ce. Vor descoperi niște lucruri”, a spus Cristina Demetrescu la Vorbește Lumea.

Cu toate acestea, astrologa susține că nu toate problemele vor dispărea peste noapte. Odată ce Luna Neagră intră în Capricorn, unele lucruri vor deveni mai clare pentru ei.

„E adevărat, nu va fi mai bine, că va intra Luna Neagră în Capricorn, dar măcar nu va mai fi un mister”, a mai adăugat ea.

Așadar, următoarea perioadă favorizează Capricornii și cei care au marcaje în acest semn zodiacal să primească mai multe informații care capătă sens.

Anumite lucruri vor ieși la suprafață, pot pune cap la cap explicații, ba mai mult, unii nativi vor descoperi cauza stărilor lor și preocupărilor pe care le-au avut de-a lungul timpului. De asemenea, vor începe o nouă etapă și chiar dacă nu le va fi ușor, va fi o perioadă fără prea mult mister.

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