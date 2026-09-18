Carmen Grebenișan, despre cea mai grea perioadă din viața ei: „M-a acaparat și n-am putut să o opresc”

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„Nu mai pot, nu mai pot.” Așa au sunat zilele lui Carmen Grebenișan în primele luni după nașterea fiului său. Creatoarea de conținut a vorbit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre depresia postpartum, epuizare și momentele în care plângea singură la duș, dar și despre ajutorul care a făcut-o să-și regăsească viața.

Carmen Grebenișan a devenit mamă în octombrie anul trecut și spune că nu și-a imaginat cât de mult avea să se schimbe viața ei. A avut nevoie de timp pentru a înțelege ce i se întâmplă, mai ales că, la început, a pus totul pe seama oboselii și a noii sale rutine. Momentul în care a început să ceară ajutor a fost însă unul decisiv: prezența unei bone și sprijinul oamenilor apropiați au ajutat-o să-și facă din nou loc pentru ea însăși.

„Nu este o rușine, dar se întâmplă încet. Adică nu îți dai seama”

Momentul în care a decis să vorbească a venit după ce a realizat că plângea în fiecare zi și nu mai înțelegea ce i se întâmplă. „Cristi, mă simt foarte rău. Plâng în fiecare zi. Nu ți-am zis, dar mă simt extraordinar de rău și nu înțeleg de ce”, i-a mărturisit Carmen.

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Carmen Grebenișan, despre cea mai grea perioadă din viața ei

CANCAN: Cum a fost vara aceasta?

Carmen Grebenișan: N-am simțit că s-a terminat vara. Pentru mine abia începe, pentru că eu acum mă duc în vacanță. Acum încep plecările, pentru că am fost on duty. Am fost mămică și sunt în continuare, dar am alăptat foarte mult și n-am putut să plec de lângă bebe aproape deloc. Iar acum noi încercăm să înțărcăm și să mă duc la toate evenimentele, în toate țările calde în care mă puteam duce până acum, o să mă duc de acum.

CANCAN: Cum a fost perioada asta?

Carmen Grebenișan: A fost destul de grea, sincer. După ce am născut, prima lună, a doua lună, a treia, a patra și a cincea… Din a șasea am simțit că e mai ok totul, dar până atunci am simțit că, chiar nu mai pot. În fiecare zi am zis: „Nu mai pot, nu mai pot.”

CANCAN: Și după?

Carmen Grebenișan: După am început să înțeleg mai bine faptul că o să dureze, pentru că în fiecare zi mă gândeam: „Hai că terminăm, hai că mâine o să am mai multă viață.” Dar nu dormeam, nu mai făceam nimic pentru mine și, de la șase luni, am început și diversificarea. Înțărcarea n-am putut să o fac încă, dar încerc să nu mai alăptez la fel de mult, pentru că până acum am fost și sunt dependentă și eu de copil. Mi-am dorit foarte mult să am viață din nou, dar probabil trebuie să accept că nu va mai fi niciodată la fel ca înainte.

CANCAN: Ce se schimbă? Prioritățile tale?

Carmen Grebenișan: Tot ce vreau să zic este că eu am bonă. Trebuie să anunț de dinainte. A venit bona când am avut copilul undeva la șapte luni și viața mea s-a schimbat foarte mult în bine. Nu pot decât să recomand chestia asta. Cel puțin la mine a funcționat de minune. Este cel mai bun lucru pe care puteam să-l fac, cred că și pentru copil, pentru că un copil este fericit atunci când mama este fericită, sincer. Și, din momentul ăla, am început să am timp pentru mine, să mă aranjez, să vin la evenimente. Uite, acum nu aș fi putut dacă nu aveam bonă. Să mă duc la manichiură, să mă vopsesc, să mă aranjez… Mi s-a schimbat 90% viața.

Carmen și iubitul ei, Cristi

CANCAN: Există o așa-zisă depresie prenatală, postnatală, nu știu cum să-i zic, că n-am trecut?

Carmen Grebenișan: Prenatală nu. Înainte să nasc, știi, cea mai fericită… Eu am fost cea mai fericită din lume. Dar postnatală există 100% și eu am subestimat-o. Știam teoretic despre ea, dar am zis: „Hai că eu nu, eu știu tot, nu mă ia.” M-a luat și te ia încet. Nu-ți dai seama. În fiecare zi ai impresia că ceva nu mai funcționează. Și se duce treptat în jos, dar nu o identifici din prima zi și zici: „Gata, eu am depresie.” Doar ai impresia că nu te mai înțelegi cu soțul, că nu-ți mai place acasă, că nu mai ai timp să dormi, că nu mai arăți bine. Se acumulează toate lucrurile astea și, da, mi s-a întâmplat. Am început să plâng la duș în fiecare zi, până când mi-am dat seama că s-ar putea să fie asta, depresia. Era un început. Am anunțat și…

CANCAN: Ce înseamnă „am anunțat”? Asta zic că e important.

Carmen Grebenișan: Mi-am luat iubitul pe marginea patului și am zis: „Cristi, mă simt foarte rău.”„Cum adică?”„Cristi, plâng în fiecare zi. Nu ți-am zis, dar mă simt extraordinar de rău și nu înțeleg de ce.” „Dar uite, de ce? Că suntem bine, ai născut copilul sănătos.” Și am zis: „Mă simt foarte rău, nu pot să explic.” Și am mai cerut prietenilor ajutor. Au venit la mine, am povestit, dar mă degradam. Am simțit și eu asta.

CANCAN: Este adevărat că te iau ușor-ușor, adică prin învăluire?

Carmen Grebenișan: Nu-ți dai seama din prima. Și eu știam că sunt o persoană foarte puternică și știam că o să existe momente de genul ăsta. Știam că este din cauza urmărilor, dar uite că tot m-au acaparat și n-am putut să le opresc. Adică, chiar dacă știam, nu puteam să opresc acest moment.

„Tot m-au acaparat și n-am putut să le opresc”

CANCAN: Dar nu faci tratament sau ceva, pur și simplu un fel de terapie cu ai tăi?

Carmen Grebenișan: În primul rând, e foarte important să nu fii singură. Extraordinar de important. Până și o prietenă. Eu n-am avut părinții lângă mine, nici socrii, nici soră, nici rude, nici nimic. Prietenele mele au avut altă viață și atunci m-am izolat destul de tare. Am început să chem o prietenă la mine în fiecare zi. Mi-a ridicat foarte mult moralul. Atunci am apelat la o bonă part-time, patru ore pe zi, ca să pot să mai fac și eu treaba. Cristi mi-a zis: „Îți faci acum programări la tot, la păr, la manichiură, la ce vrei tu.” Mi-am făcut atunci. Da, știu că sună superficial, dar nu este. Chiar nu este. Este esențial pentru o femeie să se îngrijească, da. Nu este o rușine, dar se întâmplă încet. Adică nu îți dai seama. Te trezești direct și intri în task-urile de copil. Nu apuci să te speli pe dinți. După aceea îți dai seama că nu apuci să faci duș decât o dată la două zile. Și, încet-încet, se acumulează lucrurile astea, până nu te mai regăsești. 100% cerem ajutor. Mi-a fost frică. Am crezut că pot și fără, dar am cerut ajutor și după aia m-am simțit mult mai bine. Mi-a luat activitățile și cel mai bine m-am simțit după ce a venit bona. Și am avut mult mai mult timp. Atunci am simțit că am reînviat, trebuie să recunosc. M-am simțit în al nouălea cer. Nu-mi venea să cred că pot să mă simt așa din nou.

CANCAN: Și acum ești bine, da?

Carmen Grebenișan: Sunt foarte bine acum. Ne pregătim de vacanțe intens. Eu mi-am făcut cumpărăturile cu haine de vară pentru că sunt entuziasmată. Acum îmi începe mie momentul. Mă duc în Grecia și mă duc și în Turcia la o distanță de trei zile. Mă duc peste tot.

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