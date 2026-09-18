Emisiunea Burlacii: Foc în Paradis, scoasă din grila Pro TV! Pe ce post a fost mutat reality show-ul

Emisiunea Burlacii: Foc în Paradis, scoasă din grila Pro TV! Pe ce post a fost mutat reality show-ul
„Burlacii: Foc în Paradis”
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Surprizele nu se opresc în reality show-ul „Burlacii: Foc în Paradis”. Începând de săptămâna viitoare, competiția intră într-o nouă etapă, iar concurenții vor avea parte de noi provocări, apropieri și situații care pot schimba dinamica show-ului.

Emisiunea prezentată de Adelina Pestrițu poate fi urmărită pe VOYO cu 24 de ore înainte de difuzarea televizată. În plus, de luni, producția va putea fi vizionată la Acasă. Noi episoade aduc în prim-plan relații care evoluează, tensiuni între participanți și momente imprevizibile, astfel că povestea din paradis este departe de a se fi încheiat.

„Burlacii: Foc în Paradis” se va difuza pe Acasă

Programul emisiunii se extinde de săptămâna viitoare, când vor fi lansate patru ediții noi, în fiecare săptămână. Episoadele vor putea fi urmărite în premieră pe VOYO, iar telespectatorii le vor putea vedea apoi la Acasă, de luni până joi, de la ora 23:00.

Odată cu noile ediții, atmosfera din „Burlacii: Foc în Paradis” devine tot mai intensă. Interacțiunile dintre concurenți scot la iveală sentimente neașteptate, iar fiecare alegere poate influența relațiile formate până în acest moment. Discuțiile, întâlnirile și momentele de apropiere vor fi însoțite de tensiuni și situații surprinzătoare, care pot schimba rapid direcția poveștii.

Următoarele episoade promit noi momente care vor pune în prim-plan relațiile și alegerile concurenților. Adelina Pestrițu, gazda emisiunii, a vorbit despre atmosfera din cadrul show-ului și despre ceea ce îi așteaptă pe participanți în perioada următoare.

„Pentru mine, Burlacii: Foc în Paradis este despre oameni, emoții și povești care te fac să vrei să afli ce se întâmplă mai departe. Fiecare concurent vine cu propria poveste, iar pe parcurs apar situații și conexiuni pe care nici ei nu le pot anticipa.

Aventura burlacilor și burlăcițelor continuă, iar de săptămâna viitoare ne întâlnim cu patru episoade noi în fiecare săptămână, pe VOYO și Acasă. Cei care au fost alături de noi până acum să rămână aproape, pentru că urmează o etapă cu multe surprize, emoții și momente care pot schimba complet dinamica din paradis”, spune Adelina Pestrițu.

„Burlacii: Foc în Paradis” a înregistrat un nou moment important în cadrul competiției, odată cu prima eliminare. Episodul difuzat aseară a atras atenția telespectatorilor și s-a clasat pe primul loc în audiență, în timp ce concurenții au trecut prin prima ceremonie a trandafirilor.

Sursa foto: Social media

Pentru fete, seara a venit cu multă tensiune, mai ales că numărul trandafirilor disponibili a fost mai mic decât cel al concurentelor aflate în competiție. Cei șapte băieți au trebuit să facă șase alegeri, iar deciziile luate au influențat direct parcursul participantelor în cadrul show-ului.

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Surpriză! Câți oameni s-au uitat la „Burlacii: Foc în Paradis”, emisiunea prezentată de Adelina Pestrițu la PRO TV

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