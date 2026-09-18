Vremea se schimbă radical în România! Temperaturile scad cu până la 15 grade

Vremea se schimbă radical în România! Temperaturile scad cu până la 15 grade
Vreme severă
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Toamna își face simțită prezența în România, iar schimbarea vremii va fi una semnificativă începând de săptămâna viitoare. După temperaturile ridicate din ultima perioadă, țara noastră va intra sub influența unei mase de aer rece, care va determina o scădere rapidă a valorilor termice. Potrivit prognozei pentru intervalul 21 septembrie – 18 octombrie 2026, primele zile ale perioadei vor aduce o răcire accentuată, ploi și intensificări ale vântului.

Diferențele de temperatură vor putea fi resimțite într-un timp foarte scurt. În anumite regiuni, valorile termice ar putea coborî cu aproximativ 10 până la 15 grade față de zilele precedente. Schimbarea va fi cu atât mai evidentă în zonele din estul, nordul și centrul țării, unde temperaturile medii sunt estimate să ajungă sub valorile caracteristice acestei perioade din an.

Nici weekendul nu va fi lipsit de fenomene meteo specifice unei răciri importante. Instabilitatea atmosferică se va manifesta prin ploi și, local, furtuni în mai multe regiuni ale țării. Vestul, centrul, nordul și sud-vestul României se află printre zonele în care sunt așteptate astfel de fenomene.

Aer rece și vreme severă la munte

Schimbarea condițiilor meteorologice va fi și mai evidentă în zonele montane. Pe măsură ce temperaturile vor coborî, la altitudini mari precipitațiile se pot transforma în lapoviță și ninsoare. Astfel, primele episoade de vreme cu aspect hibernal ar putea apărea încă din a doua parte a lunii septembrie în zonele montane înalte.

Vântul va reprezenta, de asemenea, un factor important în această perioadă. În zonele expuse, rafalele pot depăși 70-80 de kilometri pe oră, ceea ce va accentua senzația de frig și va determina o schimbare bruscă a aspectului vremii.

Intervalul 21-27 septembrie va fi caracterizat de contraste importante între regiuni. În timp ce estul, nordul și centrul țării vor resimți mai puternic răcirea, în celelalte zone temperaturile medii se vor menține, în general, în apropierea valorilor normale pentru finalul lunii septembrie.

Și regimul precipitațiilor va fi diferit de la o regiune la alta. În estul și sud-estul României sunt estimate cantități de apă peste cele obișnuite pentru această perioadă. În vest, tendința va fi opusă, cu un posibil deficit de precipitații. Pentru restul teritoriului, cantitățile de precipitații ar urma să fie apropiate de mediile climatologice.

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Vremea se schimbă brusc. România intră în cea mai caldă perioadă din septembrie

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