Prognoza meteo azi, 18 septembrie 2026. ANM anunță schimbarea vremii! Temperaturile scad în vest, centru și nord, dar sudul României se încălzește puternic

Vremea va rămâne caldă pentru această perioadă în cea mai mare parte a României chiar dacă temperaturile vor scădea față de ziua precedentă în vest, centru și nord. În sud, valorile termice vor crește ușor, iar cele mai ridicate temperaturi vor fi înregistrate în sudul Olteniei, unde se vor atinge 32 de grade. Atmosfera nu va fi însă la fel de liniștită peste tot: după-amiaza și seara vor apărea averse la munte, în Transilvania și Moldova, iar în timpul nopții ploile se vor muta spre Banat, Crișana și Maramureș. În București va fi o zi frumoasă și mai caldă decât în mod obișnuit, cu 28–29 de grade.

Vremea în România

Potrivit ANM, valorile termice diurne vor scădea față de ziua precedentă în vestul, centrul și nordul țării, în timp ce în regiunile sudice temperaturile vor crește ușor. Chiar și în aceste condiții, raportat la mediile climatologice specifice perioadei, vremea va rămâne caldă în cea mai mare parte a României.

Cerul va fi mai mult senin în sud-est, în timp ce în restul teritoriului vor exista înnorări temporare. Aversele vor fi în general slabe cantitativ, cu acumulări de 2–8 l/mp și izolat peste 10–15 l/mp, și vor putea fi însoțite de descărcări electrice. După-amiaza și seara va ploua local în zonele montane și pe suprafețe mai restrânse în Transilvania și Moldova, iar în cursul nopții aversele vor apărea pe alocuri în Banat, Crișana și Maramureș.

Vântul va sufla slab și moderat, iar temperaturile maxime se vor situa la nivel național între 23 și 32 de grade. Minimele vor coborî până la 8–9 grade în depresiunile Carpaților Orientali, în timp ce pe litoral se vor menține în jurul valorii de 18 grade. Dimineața și noaptea, izolat, se va forma ceață.

Vremea pe regiuni

Vremea în nord și vest

În nordul și vestul României se va resimți cel mai bine scăderea temperaturilor față de ziua precedentă, însă vremea va rămâne în general caldă pentru a doua jumătate a lunii septembrie. Cerul va fi temporar noros, iar în timpul zilei perioadele fără precipitații vor alterna cu înnorările.

Schimbarea mai importantă va veni în cursul nopții, când în Banat, Crișana și Maramureș vor apărea averse pe alocuri. Cantitățile de apă vor fi în general reduse, iar vântul nu va pune probleme deosebite, urmând să sufle slab și moderat.

Vremea în sud și sud-est

Sudul țării va avea parte de una dintre cele mai frumoase zile. Temperaturile vor crește ușor față de intervalul precedent și vor ajunge în multe zone la valori specifice mai degrabă unei zile de vară decât celei de-a doua jumătăți a lunii septembrie.

În Muntenia și în sud-est, cerul va fi predominant senin, probabilitatea de ploaie va fi foarte redusă, iar maximele se vor apropia local de 29–31 de grade. Nopțile vor rămâne plăcute, fără o răcire accentuată în zonele joase.

Vremea în Oltenia și sud-vest

Oltenia va fi regiunea cu cele mai ridicate temperaturi din România. În special în partea sudică a regiunii, maximele vor urca până la 31–32 de grade, valori ridicate pentru această perioadă a anului.

Cerul va avea perioade predominant senine, iar probabilitatea precipitațiilor va fi redusă în zonele joase. Spre munte pot apărea însă înnorări și averse locale în a doua parte a zilei, în concordanță cu instabilitatea prognozată pentru zona Carpaților.

Vremea în est și nord-est

În Moldova, temperaturile vor rămâne plăcute, însă cerul nu va fi complet lipsit de nori. După-amiaza și seara, pe arii restrânse, se vor semnala averse, posibil însoțite de descărcări electrice, fără ca ploile să fie însă generalizate.

Maximele se vor situa în general în zona 24–28 de grade, cu valori mai ridicate către sudul regiunii. Noaptea se va răci, în special în zonele deluroase și depresionare.

Vremea în centrul țării și zona Carpaților

În Transilvania, temperaturile vor scădea față de ziua precedentă, dar vremea va rămâne în ansamblu plăcută și relativ caldă pentru această perioadă. Cerul va deveni temporar noros, iar după-amiaza și seara vor apărea averse pe arii restrânse.

La munte, ploile vor fi mai frecvente și pot fi însoțite de descărcări electrice. Cantitățile de apă vor fi în general de 2–8 l/mp, însă izolat se pot depăși 10–15 l/mp. Cele mai scăzute temperaturi nocturne din țară vor fi în depresiunile Carpaților Orientali, unde termometrele vor indica numai 8–9 grade.

Vremea în Dobrogea și zona Mării Negre

Dobrogea va beneficia de una dintre cele mai stabile zile din țară. Cerul va fi mai mult senin, iar șansele de precipitații vor fi reduse. Temperaturile maxime se vor situa în general în jurul valorilor de 24–27 de grade, litoralul fiind ceva mai răcoros decât interiorul regiunii.

Noaptea va fi însă mult mai blândă aici decât în restul țării. Pe litoral, temperatura minimă va rămâne în jurul valorii de 18 grade, cea mai ridicată minimă prognozată la nivel național.

Vremea în București

În Capitală, vremea va continua să fie frumoasă și va deveni mai caldă decât în mod normal pentru această perioadă din septembrie. Cerul va fi mai mult senin pe tot parcursul intervalului, iar vântul va sufla slab și moderat.

Temperatura maximă va ajunge la 28–29 de grade, astfel că după-amiaza va avea un aer aproape estival. În timpul nopții, temperatura va coborî până la 13–15 grade.

Vremea în marile orașe

La Cluj-Napoca, vremea va fi mai răcoroasă decât în ziua precedentă și vor exista înnorări temporare, cu posibilitatea unor averse în a doua parte a zilei. Temperatura maximă va fi de aproximativ 24–26 de grade, iar minima se va situa în jurul valorilor de 10–12 grade.

La Timișoara, ziua va rămâne caldă, cu o maximă estimată la 27–29 de grade, însă în cursul nopții vor crește șansele de averse odată cu extinderea precipitațiilor în Banat. Minima va fi de aproximativ 14–16 grade.

La Iași, cerul va fi temporar noros, iar după-amiaza și seara nu sunt excluse averse slabe. Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 25–27 de grade, iar noaptea se vor înregistra 12–14 grade.

La Craiova va fi una dintre cele mai calde zile dintre marile orașe, cu mult soare și o temperatură maximă de aproximativ 30–32 de grade. Minima nocturnă va coborî spre 14–16 grade.

La Constanța, vremea va fi frumoasă și predominant senină, iar influența mării va ține temperaturile diurne ceva mai jos decât în sudul continental. Maxima va fi de aproximativ 24–26 de grade, în timp ce minima va rămâne ridicată, în jurul valorilor de 17–18 grade.

La Brașov, temperaturile vor scădea ușor, iar apropierea zonei montane va aduce înnorări și posibilitatea unor averse după-amiaza și seara. Maxima va fi de aproximativ 23–25 de grade, iar minima va coborî la 9–11 grade.

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Vremea se schimbă brusc. România intră în cea mai caldă perioadă din septembrie