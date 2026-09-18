Ce înseamnă, de fapt, „a se consuma de preferință înainte de”. Când mai poate fi mâncat produsul

Data înscrisă pe ambalajul unui aliment nu înseamnă întotdeauna că acesta trebuie aruncat imediat după expirarea termenului. Formularea „a se consuma de preferință înainte de” se referă în primul rând la calitatea produsului și este diferită de „a se consuma până la” sau „expiră la”, care indică un termen ce ține de siguranța alimentară.

Confuzia dintre cele două formulări poate duce la aruncarea unor alimente care sunt încă bune pentru consum. Un produs care a depășit data „a se consuma de preferință înainte de” poate fi, în anumite condiții, consumat în continuare, potrivit The Independent.

Important este însă despre ce tip de aliment este vorba, cum a fost depozitat și dacă ambalajul a fost deschis.

Ce înseamnă „a se consuma de preferință înainte de”

Mențiunea „a se consuma de preferință înainte de”, echivalentul expresiei englezești „best before”, indică perioada până la care producătorul estimează că alimentul își păstrează calitățile optime.

După această dată, gustul, textura, aroma sau aspectul produsului se pot modifica, fără ca acest lucru să însemne automat că alimentul a devenit periculos.

Din acest motiv, nu există o regulă generală potrivit căreia un produs mai poate fi consumat un anumit număr de zile după data indicată pe ambalaj.

În cazul unor alimente cu termen de valabilitate lung, precum pastele, orezul, biscuiții, cerealele sau conservele, depășirea datei „a se consuma de preferință înainte de” nu înseamnă neapărat că acestea trebuie aruncate.

Condiția este ca produsul să fi fost depozitat conform instrucțiunilor, iar ambalajul să nu prezinte semne de deteriorare.

În funcție de aliment, pot fi verificate aspectul, mirosul și textura. Dacă există mucegai, un miros neobișnuit sau alte semne evidente de alterare, produsul trebuie aruncat.

„A se consuma până la” are o semnificație diferită

Situația se schimbă atunci când pe ambalaj apare mențiunea „a se consuma până la”, echivalentă cu „use by”.

Această dată este legată de siguranța alimentară și este utilizată în special pentru produse perisabile, care se pot altera rapid.

Alimentele nu ar trebui consumate după această dată, chiar dacă arată sau miros normal. Unele bacterii care pot provoca îmbolnăviri nu modifică neapărat mirosul, gustul sau aspectul alimentelor, astfel că așa-numitul „test al mirosului” nu poate stabili dacă un produs trecut de termenul „a se consuma până la” este sigur.

Este importantă și respectarea instrucțiunilor de păstrare. Dacă un produs trebuie ținut la frigider, de exemplu, data indicată pe ambalaj presupune că alimentul a fost depozitat în condițiile recomandate.

Cât timp poate fi consumat un produs după data de pe ambalaj

Pentru produsele marcate cu „a se consuma de preferință înainte de” nu există un interval universal.

Unele alimente uscate și ambalate pot rămâne bune pentru consum o perioadă îndelungată după această dată, în timp ce calitatea altora poate începe să scadă mai repede.

Trebuie ținut cont și de instrucțiunile valabile după deschiderea ambalajului. Un produs poate avea o dată „a se consuma de preferință înainte de” aflată peste câteva luni, dar eticheta poate preciza că, după deschidere, trebuie păstrat la frigider și consumat într-un interval mult mai scurt.

Prin urmare, cele două mențiuni de pe ambalaje nu trebuie confundate: „a se consuma de preferință înainte de” indică în principal momentul până la care produsul își păstrează calitatea optimă, în timp ce „a se consuma până la” reprezintă o limită care ține de siguranța alimentară.

CITEȘTE ȘI:

Cât timp poți păstra ouăle fierte în frigider. Greșeala care le poate face nesigure pentru consum

Ce alimente nu ar trebui păstrate niciodată în ușa frigiderului. Greșeala pe care o fac mulți