Ce alimente nu ar trebui păstrate niciodată în ușa frigiderului. Greșeala pe care o fac mulți

Ușa frigiderului pare locul ideal pentru alimentele pe care le folosim frecvent, însă unele produse nu ar trebui păstrate niciodată acolo. Motivul este simplu: aceasta este una dintre cele mai calde zone ale frigiderului și este expusă unor variații repetate de temperatură de fiecare dată când deschidem ușa. În cazul alimentelor foarte perisabile, alegerea locului greșit poate grăbi alterarea lor.

Rafturile de pe ușa frigiderului sunt practice și ușor accesibile, dar nu toate alimentele sunt potrivite pentru ele. Temperatura din această zonă este mai puțin stabilă decât în interiorul aparatului, deoarece produsele sunt expuse la aerul din încăpere de fiecare dată când ușa este deschisă, potrivit MarthaStewart.com.

Specialiștii în siguranță alimentară recomandă ca produsele perisabile să fie mutate pe rafturile interioare, unde temperatura rămâne mai constantă.

Astfel, unele alimente nu ar trebui depozitate în ușa frigiderului.

Laptele și produsele lactate

Deși multe frigidere au rafturi pe ușă suficient de mari pentru sticlele și cutiile de lapte, acesta nu este cel mai potrivit loc pentru ele.

Laptele și produsele lactate perisabile, inclusiv unele brânzeturi moi, sunt sensibile la schimbările de temperatură și ar trebui păstrate în interiorul frigiderului.

O soluție mai bună este amplasarea lor pe un raft interior, preferabil spre partea din spate, unde temperatura este mai stabilă.

Ouăle

Unele modele de frigidere sunt prevăzute chiar cu suporturi pentru ouă pe ușă, însă specialiștii recomandă să nu fie folosite în acest scop.

Ouăle au nevoie de o temperatură cât mai constantă. Deschiderea repetată a ușii le expune unor variații de temperatură care pot afecta păstrarea lor.

Dacă sunt refrigerate, este preferabil să fie ținute pe un raft interior și în ambalajul original.

Carnea crudă și peștele crud

Carnea, inclusiv cea de pasăre, și peștele în stare crudă nu trebuie să stea în ușa frigiderului. Pe lângă variațiile de temperatură, există și riscul contaminării altor produse în cazul în care lichidele din ambalaj se scurg.

Locul recomandat este raftul inferior al frigiderului, în recipiente bine închise sau pe o tavă care să împiedice eventualele scurgeri să ajungă la alte alimente.

Mezelurile, mâncarea gătită și resturile de alimente

Nici alimentele gata de consum nu sunt potrivite pentru ușa frigiderului. În această categorie intră mezelurile, preparatele deja gătite și resturile de mâncare.

În cazul în care nu sunt păstrate la o temperatură adecvată, bacteriile se pot multiplica mai rapid, iar multe dintre aceste produse sunt consumate fără să mai treacă printr-un proces de preparare termică.

Sucurile proaspete

Sucurile proaspete și băuturile presate la rece sunt mai sensibile decât băuturile procesate pentru o perioadă lungă de valabilitate.

Variațiile de temperatură, dar și expunerea repetată la lumină și aer atunci când frigiderul este deschis pot afecta mai rapid calitatea acestora. Și ele ar trebui păstrate pe rafturile interioare.

Untul natural de arahide și unele uleiuri

Unturile de nuci sau arahide fără stabilizatori, care necesită refrigerare după deschidere, pot fi afectate de schimbările repetate de temperatură.

Același lucru este valabil pentru anumite uleiuri mai sensibile. Un loc cu temperatură constantă este mai potrivit pentru produsele care trebuie păstrate la frigider.

Fructele și legumele proaspete

Fructele de pădure, salatele și alte legume cu frunze sunt sensibile la schimbările de temperatură și se pot deteriora mai repede dacă sunt ținute în ușă.

Majoritatea frigiderelor au sertare special concepute pentru fructe și legume, care permit și un control mai bun al umidității.

Ce poate fi păstrat în ușa frigiderului

Ușa nu trebuie însă lăsată goală. Este un loc potrivit pentru produsele mai puțin perisabile și care suportă mai bine variațiile de temperatură.

Printre acestea se numără ketchupul, muștarul, murăturile și alte condimente cu un conținut ridicat de sare, zahăr sau aciditate. Gemurile, sosul de soia și anumite băuturi pot fi, de asemenea, păstrate în această zonă, în funcție de instrucțiunile producătorului.

Regula generală este simplă: cu cât un aliment este mai perisabil, cu atât ar trebui păstrat mai departe de ușa frigiderului, într-o zonă în care temperatura rămâne cât mai constantă.

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