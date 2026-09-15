Prognoza meteo azi, 15 septembrie 2026. Ploile se retrag, temperaturile urcă! Cum va fi vremea pe 15 septembrie în București și marile orașe

Vremea se încălzește ușor în România marți, 15 septembrie 2026, iar temperaturile vor reveni în jurul valorilor normale pentru această perioadă a anului în majoritatea regiunilor. Maximele vor ajunge până la 28 de grade în extremitatea de sud și sud-vest, în timp ce la munte și în depresiunile din estul Transilvaniei diminețile vor rămâne reci. Ploile vor fi în general slabe și vor apărea mai ales în zona montană, iar în restul țării doar izolat. Bucureștiul va avea o zi plăcută, cu 25–26 de grade și șanse reduse de ploaie, însă dimineața și noaptea ceața își va face apariția pe alocuri.

Vremea în România

În intervalul 15 septembrie, ora 09:00 – 16 septembrie, ora 09:00, valorile termice vor crește ușor față de ziua precedentă și se vor situa în jurul celor normale pentru jumătatea lunii septembrie în cea mai mare parte a țării.

Cerul va fi variabil, cu perioade în care norii vor deveni mai numeroși, iar ploile slabe vor apărea local în zona montană și numai izolat în celelalte regiuni. Cantitățile de apă vor fi reduse, în general de 1–4 l/mp, astfel că nu sunt așteptate episoade importante de instabilitate atmosferică.

Vântul va sufla slab și moderat, iar temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 28 de grade. Cele mai ridicate valori vor fi în extremitatea sudică și sud-vestică a României. Noaptea, temperaturile vor coborî până la 6 grade în depresiunile Carpaților Orientali, în timp ce pe litoral se vor menține în jurul a 16 grade. Dimineața și în cursul nopții, ceața va apărea pe alocuri.

Vremea pe regiuni

Nordul și vestul țării

În Maramureș, Crișana și Banat, temperaturile vor crește ușor, iar după-amiaza va aduce în general valori plăcute pentru jumătatea lunii septembrie. În vest sunt posibile maxime de aproximativ 23–26 de grade, cu valori ceva mai ridicate spre sudul Banatului.

Cerul va fi variabil, iar probabilitatea precipitațiilor va fi redusă, deși izolat nu este exclusă o ploaie slabă. Vântul nu va crea probleme, iar dimineața, în zonele joase și adăpostite, se poate forma ceață. Minimele nocturne vor coborî în general spre 9–13 grade.

Sudul și sud-estul țării

În Muntenia, vremea va fi apropiată de normalul termic al perioadei, iar după-amiaza se vor atinge în general 24–27 de grade. Spre extremitatea sudică a țării, termometrele se pot apropia de 28 de grade.

Norii vor apărea temporar, însă ploile vor fi puține și izolate. După lăsarea serii, temperaturile vor coborî în general spre 10–14 grade, iar local se poate forma ceață.

Oltenia și sud-vestul țării

Oltenia va fi printre cele mai calde regiuni ale României în această zi. În sudul și sud-vestul regiunii sunt așteptate valori care se pot apropia de limita superioară anunțată pentru țară, respectiv 27–28 de grade.

Cerul va fi variabil, cu înnorări trecătoare, însă precipitațiile vor apărea doar izolat și vor fi slabe. Vântul va sufla slab până la moderat, iar noaptea temperaturile vor coborî în general spre 10–14 grade.

Estul și nord-estul țării

În Moldova, temperaturile vor crește ușor, însă vremea va rămâne ceva mai răcoroasă decât în sudul și sud-vestul României. Maximele se vor situa în general în jurul valorilor de 21–25 de grade, iar cerul va alterna între perioade însorite și înnorări temporare.

Izolat poate apărea câte o ploaie slabă, fără cantități importante de apă. Noaptea și dimineața vor fi răcoroase, cu valori care în unele zone pot coborî sub 10 grade, iar în locurile favorabile se poate forma ceață.

Centrul țării și zona Carpaților

În Transilvania și mai ales în depresiunile intramontane se va simți cel mai bine apropierea toamnei. După-amiaza, temperaturile se vor situa în general între aproximativ 20 și 24 de grade, însă noaptea diferența va fi importantă.

În depresiunile Carpaților Orientali sunt prognozate cele mai scăzute temperaturi din țară, de aproximativ 6 grade. În zona montană vor exista înnorări temporare și aici se concentrează cea mai mare probabilitate pentru ploi slabe, cu cantități de apă de 1–4 l/mp. Dimineața, ceața poate reduce vizibilitatea în văi și depresiuni.

Dobrogea și zona Mării Negre

În Dobrogea, vremea va fi în general plăcută, cu temperaturi diurne apropiate de cele normale pentru această perioadă. În interiorul regiunii maximele se pot situa în jurul valorilor de 23–26 de grade, în timp ce apropierea mării va tempera încălzirea pe litoral.

Cerul va fi variabil și numai izolat este posibilă o ploaie slabă. Noaptea va fi mai blândă decât în restul țării, litoralul urmând să înregistreze cele mai ridicate minime nocturne, de aproximativ 16 grade.

Vremea în București

Capitala va avea o zi normală din punct de vedere termic. Cerul va prezenta înnorări temporare, însă probabilitatea de ploaie va fi redusă, astfel că cea mai mare parte a zilei va putea fi petrecută fără probleme în aer liber.

Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperatura maximă va ajunge la 25–26 de grade. În cursul nopții, termometrele vor indica 10–13 grade, ceea ce înseamnă o diferență destul de importantă între temperaturile plăcute ale după-amiezii și răcoarea dimineții.

Vremea în marile orașe

La Cluj-Napoca, vremea va fi plăcută, dar dimineața și noaptea se va simți răcoarea specifică Transilvaniei. Maxima se va situa în jurul valorilor de 21–23 de grade, iar minima va coborî spre 8–10 grade. Cerul va fi variabil și nu este exclusă o ploaie slabă în zonă.

La Timișoara, temperaturile vor fi ceva mai ridicate, cu aproximativ 24–26 de grade după-amiaza și 11–13 grade în timpul nopții. Cerul va avea înnorări trecătoare, însă vremea va fi în general plăcută.

La Iași, după-amiaza va aduce aproximativ 22–24 de grade, iar noaptea temperatura va coborî spre 9–11 grade. Norii vor alterna cu perioadele însorite, iar probabilitatea unei ploi slabe va rămâne redusă.

La Craiova va fi una dintre cele mai calde zile dintre marile orașe, cu o maximă de aproximativ 27–28 de grade și o minimă de 11–13 grade. Cerul va fi variabil, iar precipitațiile vor fi puțin probabile.

La Constanța, influența Mării Negre va menține temperaturile mai echilibrate, cu o maximă de aproximativ 23–25 de grade și o minimă de 15–16 grade. Cerul va fi variabil, cu posibilitatea unei ploi slabe izolate.

La Brașov, ziua va fi răcoroasă comparativ cu sudul țării, cu o maximă de aproximativ 20–22 de grade, în timp ce noaptea temperatura va coborî spre 7–9 grade. În apropierea zonei montane sunt posibile ploi slabe, iar dimineața poate apărea ceața.

CITEȘTE ȘI: Vremea se schimbă radical. De când vin ploile în România

Val de căldură peste Europa, cu temperaturi de 40 de grade. Ce se întâmplă în România în următoarele două săptămâni