Pieton lovit de un tramvai în față la Park Lake. Victima ar fi traversat strada printr-un loc nepermis

Un pieton a fost lovit de un tramvai pe strada Liviu Rebreanu din București, în fața mall-ului Park Lake Shopping Center. La fața locului au ajuns de urgență mai multe echipaje SMURD, poliție și un echipaj de descarcerare. Din primele informații, se pare că victima este un cetățean străin în vârstă de 31 de ani.

Accidentul rutier a avut loc luni seară, 14 septembrie, în jurul orei 20:05, pe strada Liviu Rebreanu din București. Un cetățean străin în vârstă de 31 de ani a fost preluat de urgență și transportat la spital pentru îngrijiri medicale, după ce a fost lovit în plin de un tramvai.

Un cetățean străin a fost lovit de tramvai în București

Din primele informații, se pare că victima s-ar fi angajat în traversarea străzii printr-un loc nepermis. La fața locului au intervenit echipaje medicale SMURD și polițiștii Brigăzii Rutiere. Vatmanul a fost testat cu aparatul etilotest, cât și cu aparatul DrugTest, rezultatele fiind „zero”, respectiv ”negativ”. Polițiștii Brigăzii Rutiere efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.

„La data de 14 septembrie a.c., în jurul orei 20:05, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112 cu privire la producerea unui accident de circulație pe str. Liviu Rebreanu. ​Din primele date, conducătorul unui tramvai, în vârstă de 57 de ani, care se deplasa pe str. Liviu Rebreanu dinspre Bd. Camil Ressu către str. Câmpia Libertății, în dreptul imobilului cu nr. 7, din cauze ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, a surprins și accidentat un pieton, cetățean străin, în vârstă de 31 de ani, angajat în traversarea drumului public. ​În urma impactului, a rezultat vătămarea corporală a pietonului, care a fost transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale. Vatmanul a fost testat atât cu aparatul etilotest, cât și cu aparatul DrugTest, rezultatele indicate fiind „zero”, respectiv „negativ”. ​Pe durata efectuării cercetării la fața locului, traficul auto, cât și cel al tramvaielor au fost restricționate pe str. Liviu Rebreanu, pe ambele sensuri de circulație, între Bd. Camil Ressu și str. Câmpia Libertății. ​În continuare, polițiștii Brigăzii Rutiere efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier”, se arată în comunicatul Poliției Române.

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