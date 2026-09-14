Prietenii generalului Dorin Ioniță știau despre amanta lui. Ce spune un coleg de muncă

Prietenii generalului Dorin Ioniță știau despre amanta lui. Ce spune un coleg de muncă
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Generalul Dorin Ioniță și Alice, amanta sa/ sursă foto: social media
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În exclusivitate pentru CANCAN.RO, unul dintre colegii de muncă ai lui Dorin Ioniță a vorbit despre omul din spatele celui care deținea funcția de general-locotenent în rezervă, dar și despre relația secretă pe care o avea de aproximativ 10 ani cu amanta sa. 

Dorin Ioniță a fost găsit fără viață în dimineața zilei de vineri, 11 septembrie, în locuința sa din Prahova. Prima ipoteză a anchetatorilor este că generalul și-ar fi pus capăt zilelor cu o armă de foc, pe care polițiștii au găsit-o lângă trupul acestuia – vezi AICI detalii.

Generalul-locotenent Dorin Ioniță

Generalul-locotenent Dorin Ioniță

Ce spun colegii de muncă despre generalul Dorin Ioniță

Sicriul cu trupul neînsuflețit al generalului-locotenent Dorin Ioniță a fost depus astăzi, luni, 14 septembrie, la capela bisericii din Cimitirul Orășenesc Voluntari, unde cei care l-au cunoscut sunt așteptați pentru a-i aduce un ultim omagiu. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, unul dintre colegii acestuia, colonelul Ion, a vorbit despre omul din spatele imaginii de militar ireproșabil. Generalul Dorin Ioniță a fost caracterizat ca fiind un om patriot, un profesionist desăvârșit, respectuos, jovial, „sufletul petrecerii” și un bărbat cu dare de mână.

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De asemenea, fostul său coleg dezvăluie că viața tumultuoasă a generalului nu mai era un secret, iar relația acestuia cu Alice, amanta sa, era cunoscută în rândul prietenilor apropiați, cât și al colegilor de muncă – vezi AICI detalii despre relația acestora.

„Era sufletul petrecerii, la final de an când petreceau era mereu pe ringul de dans. Nelipsit de la nunțile copiilor colegilor lui, un om cu dare de mână. Zicea mereu: „N-ai bani?! Îți dau eu!”. Era glumeț, dar extrem de profesionist în meseia lui. Pe 17 iulie 2023 ieșise la pensie, însă nu a apucat să se bucure prea mult de ea. Se știa în cercurile lor de amanta lui”, ne-a spus colonelul Ion, unul dintre colegii lui Dorin Ioniță.

Când și unde are loc înmormântarea generalului Dorin Ioniță

Marți, 15 septembrie, la ora 12:00, generalul Dorin Ioniță va fi condus pe ultimul drum. Ceremonia de înmormântare va avea loc la Cimitirul Orășenesc din Voluntari. Toți cei care l-au cunoscut, dar și foștii săi colegi, sunt așteptați la capelă pentru a-i aduce un ultim omagiu și pentru a-și lua rămas-bun.

La intrarea în Capelă au fost amplasate coroane cu flori albe, dar și o carte de condoleanțe în care apropiații și cei care au avut ocazia să-l cunoască pe generalul Dorin Ioniță pot lăsa un gând bun pentru familia acestuia. În întâmpinarea celor sosiți la priveghi s-a aflat fiica acestuia, Mirela, de profesie medic pediatru – vezi AICI detalii.

CITEȘTE ȘI: Imagini de la priveghiul generalului Dorin Ioniţă. Ce i-au scris apropiaţii în cartea de condoleanţe

Ce mesaj emoționant i-a scris soția generalului Dorin Ioniță pe coroana funerară. Bărbatul și-a luat viața după o ceartă cu amanta

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