Ce a pus familia la intrarea în capelă, la priveghiul generalului Dorin Ioniță. Avem imaginile

Ce a pus familia la intrarea în capelă, la priveghiul generalului Dorin Ioniță. Avem imaginile
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Zi tristă pentru familia, colegii și toți cei care l-au cunoscut pe generalul Dorin Ioniță. Trupul neînsuflețit al fostului comandant al Forțelor Întrunite a fost depus la Capela Cimitirului Orășenesc Voluntari, unde numeroase persoane au venit să-i aducă un ultim omagiu. Flori și coroane au fost așezate în apropierea capelei, într-o atmosferă apăsătoare.

Totul a fost pregătit pentru înmormântarea generalului Dorin Ioniță. Apropiații s-au ocupat de toate detaliile pentru ceremonia de rămas-bun, iar cavoul familiei Ioniță a fost, de asemenea, pregătit. Acolo își va dormi somnul de veci fostul comandant al Forțelor Întrunite.

Ce a pregătit familia pentru cei care au venit la priveghi

La capelă, masa pregătită pentru cei prezenți este plină cu produse pentru cei care participă la tristul eveniment. Se găsesc cutii cu prăjituri, dar și cu fructe. Apropiații au pregătit, de asemenea, sucuri, nectar de fructe și apă, pentru ca persoanele venite să-și ia rămas-bun de la general să aibă la dispoziție cele necesare.

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Dorin Ioniță a ocupat, până la pensionarea sa, funcția de comandant al Comandamentului Forțelor Întrunite, o structură importantă a Armatei Române, aflată în subordinea Statului Major al Apărării.

De-a lungul carierei sale militare, generalul a fost implicat în misiuni internaționale, inclusiv într-o operațiune desfășurată sub mandatul Organizației Națiunilor Unite în Republica Democratică Congo. A participat și la alte misiuni în Africa, acumulând experiență în teatre de operații externe.

Printre responsabilitățile sale s-a numărat și coordonarea paradei militare organizate la București cu ocazia Zilei Naționale a României, un eveniment important pentru Armata Română.

Trecerea sa în rezervă a venit după o carieră de peste 30 de ani în serviciul militar, în urma căreia a rămas cunoscut pentru rolurile de conducere pe care le-a ocupat.

CITEȘTE ȘI: Ce spune Poliția Română despre arma care a fost descoperită lângă generalul Dorin Ioniță. Informații oficiale

Imagini de la priveghiul generalului Dorin Ioniţă. Ce i-au scris apropiaţii în cartea de condoleanţe

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