Vedeta din România care a trecut prin aceleași probleme ca Mădălina Apostol: „M-au internat împotriva voinței mele la psihiatrie”

Vedeta din România care a trecut prin aceleași probleme ca Mădălina Apostol: „M-au internat împotriva voinței mele la psihiatrie”
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Mădălina Apostol și Nick Radoi/ sursă foto: social media
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Moartea subită a Mădălinei Apostol, partenera de viață a lui Nick Rădoi, a stârnit un val de empație și resentimente în spațiul public. Tragedia a determinat-o pe Simona Trașcă șă rememoreze clipele de coșmar din propria viață, ea trecând în urmă cu câțiva ani printr-o suferință trasă la indigo. 

Mădălina Apostol și-a pus capăt zilelor după o lungă perioadă în care s-a luptat cu o depresie severă, la vârsta de 40 de ani. Moartea acesteia a fost confirmată de afaceristul Nick Rădoi, care a mărturisit că partenera sa ar fi avut o depresie controlată, însă nu ar fi fost prima dată când ar fi încercat să își curme viața – vezi AICI primele declarații ale milionarului.

Mădălina Apostol la Xtra Night Show

Mădălina Apostol la Xtra Night Show

Simona Trașcă: „Depresia este o boală gravă”

Vestea morții Mădălinei a luat prin surprindere oamenii care au cunoscut-o, dar și persoane care au empatizat cu drama acesteia. Printre ele se află și Simona Trașcă. Într-o postare pe rețelele sociale, ea și-a scris o parte din povestea sa de viață și a mărturisit că s-a confruntat cu depresia încă de la o vârstă fragedă, încercând de mai multe ori să își curme viața. După mai multe încercări eșuate, la vârsta de 30 și ceva de ani, ea a fost internată la psihiatrie împotriva voinței sale. Acela a fost momentul în care a conștientizat situația gravă în care se afla.

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„Mădălina suferea de depresii și a mai fost internată la psihiatrie. Eu înțeleg perfect situația, m-am luptat cu depresia și cu gândurile de sinucidere încă din copilărie. Un om care are asemenea probleme nu mai judecă în acele momente de criză. Depresia este o boală gravă, totul se întunecă și totul este în ceață, pur și simplu nu vrei să mai trăiești. Nu-ți mai aduci aminte de cei dragi, de nimic în acele momente și după ce încerci și încerci se poate întâmpla să reușești (n.r să își pună capăt zilelor).

Tot ce pot să vă spun este că după ce încercam și nu reușeam mă bucuram că trăiesc și că nu am reușit, pentru că în afara crizelor eram foarte lucidă și conștientizam tot. Eu am încercat ultima dată la 30 și ceva de ani, când m-au și internat împotriva voinței mele la psihiatrie”, a spus Simona Trașcă.

Simona Traşcă și Mădălina Apostol/ sursă foto: social media

După ce a fost externată de la psihiatrie, Simona Trașcă a fost certată de propriul copil, care i-a reproșat că nu s-a gândit nicio clipă la el, că l-ar putea lăsa singur pe lume. Aceste cuvinte i-au rămas întipărite în minte și au reușit să o stabilizeze emoțional. Deși a recunoscut că a mai avut gânduri negre, Simona Trașcă a mărturisit că din acel moment nu a mai încercat niciodată să își pună capăt zilelor.

„Când am ieșit de acolo am știut că nu o să mai încerc. Când am ieșit de acolo și am ajuns acasă a fost singura dată când copilul meu a fost supărat pe mine, nici nu a vrut să mă privească și mi-a spus: „Păi trebuia să aflu de la știri că ai încercat să te sinucizi și că te-au internat la psihiatrie? Tu cât de egoistă ești? Te-ai gândit la mine cui mă lași?? Că tata a murit și eu doar pe tine te am?!?!?

Atât de tare m-a durut ce mi-a zis încât în momentul ăla am decis să oricâte gânduri din alea îmi mai vin niciodată nu am să mai încerc. Gânduri am mai avut, depresii am mai avut, dar nu să fac ceva. A avut un impact foarte mare ce mi-a spus copilul meu în ziua aia”, a mai spus Simona Trașcă.

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