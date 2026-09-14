Harry și Meghan iau în calcul o acțiune în instanță după scrisoarea Regelui Charles. Ce îi nemulțumește

Prințul Harry și soția sa, Meghan Markle, ar fi nemulțumiți în continuare de scrisoarea prin care Regele Charles i-a descris ca fiind „persoane private”. Potrivit unor surse apropiate celor doi, aceștia ar lua în considerare chiar și o acțiune legală, ei fiind determinați să conteste orice informație referitoare la statutul lor care nu corespunde, din punctul lor de vedere, realității.

Harry și Meghan s-ar pregăti de un nou proces

Potrivit surselor, Harry și Meghan ar fi fost puternic nemulțumiți de documentul aprobat de monarh referitor la renunțarea de către ei la atribuțiile regale în 2020 și prin care statutul lor a fost descris ca fiind apropiat de cel al unor „cetățeni privați”, scrie Radar Online.

Documentul reafirmă înțelegerea din 2020, când cei doi au renunțat la rolurile de membri activi ai Familiei Regale, și precizează că situația lor nu s-a schimbat după revenirea în Marea Britanie.

Scrisoarea arată că activitățile caritabile desfășurate de Ducele și Ducesa de Sussex sunt realizate în nume propriu și că poziția lor este similară celei a unor „cetățeni privați cu interese comerciale și caritabile”.

De ce sunt nemulțumiți Harry și Meghan

Surse apropiate cuplului susțin că Harry și Meghan consideră că descrierea lor drept cetățeni privați nu reflectă în totalitate situația în care se află.

Cei doi susțin că sunt persoane cunoscute la nivel internațional, desfășoară activități publice și caritabile și continuă să atragă o atenție considerabilă din partea presei. Tocmai din acest motiv, spun ei, posibilitatea ca formularea utilizată în documentul Casei Regale să fie preluată ulterior de instituțiile statului britanic este una îngrijorătoare.

„Harry și Meghan nu sunt pregătiți să accepte pur și simplu să fie caracterizați drept «cetățeni privați», când realitatea vieții lor este mult mai complicată”, a declarat o sursă pentru RadarOnline.

Potrivit sursei, cei doi se tem că acest lucru ar putea avea consecințe juridice, în special în contextul demersurilor lui Harry pentru a beneficia de un nivel mai ridicat de protecție în Marea Britanie.

Harry și Meghan ar analiza astfel dacă descrierea lor drept persoane private este compatibilă cu statutul lor de figuri publice.

Dacă vor ajunge la concluzia că formularea are efecte care depășesc protocolul Casei Regale, cei doi ar putea încerca să o conteste sau să solicite clarificări. Variantele analizate ar merge, potrivit sursei, de la o declarație publică până la un demers juridic.

Harry și Meghan, surprinși de scrisoarea Regelui Charles

Informația despre nemulțumirea celor doi față de document nu este una nouă. Reprezentanții ducilor de Sussex au declarat anterior că Harry și Meghan au fost surprinși atât de conținutul scrisorii, cât și de modul în care aceasta a fost transmisă.

Echipa celor doi ar fi primit scrisoarea cu doar o oră înainte ca aceasta să ajungă la presă, un purtător de cuvânt al lui Harry și Meghan declarând că aceștia au fost „puțin surprinși” de faptul că nu au fost informați mai devreme.

Scrisoarea a fost transmisă de lordul Chamberlain, cel mai înalt funcționar al Casei Regale, în numele Regelui Charles, către departamente guvernamentale, reprezentanți ai armatei și alți oficiali, pentru a evita eventualele neclarități privind poziția lui Harry și Meghan după revenirea lor în Regatul Unit.

Documentul precizează că cei doi nu au revenit la statutul de membri activi ai Familiei Regale și că nu desfășoară activități oficiale în numele monarhului.

De asemenea, Harry și Meghan nu folosesc titulatura de „Alteța Sa Regală” în activitatea lor, iar angajamentele comerciale și caritabile pe care le desfășoară sunt considerate activități private.

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