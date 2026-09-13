Motivul pentru care Regele Charles i-a numit pe Harry și Meghan „cetățeni privați”. Cei doi nu sunt de acord

Regele Charles a transmis scrisoarea prin care a atras atenția că Prințul Harry și Meghan Markle sunt considerați „cetățeni privați” pentru a elimina orice confuzie referitoare la statutul celor doi.

Cu toate acestea, se pare că decizia suveranului britanic i-a deranjat destul de mult pe Harry și pe Meghan, care s-au întors în Marea Britanie împreună cu copiii lor, Prințul Archie și Prințesa Lilibet, după mai bine de șase ani în care și-au avut principala reședință în Statele Unite.

Revenirea lor a determinat Palatul Buckingham să clarifice din nou statutul cuplului și, mai ales, faptul că Harry și Meghan nu redevin membri activi ai Casei Regale.

O sursă citată de Page Six susține că Regele Charles a dorit să evite situația în care activitățile celor doi ar putea fi confundate cu îndatoriri desfășurate în numele monarhiei.

„Charles a transmis scrisoarea pentru a clarifica faptul că nu sunt membri activi ai Casei Regale și că sunt considerați cetățeni privați, astfel încât să nu existe nicio confuzie. Regele a vrut pur și simplu ca publicul și presa să înțeleagă situația. Nu pot fi cu un picior înăuntru și cu unul afară”, a declarat sursa.

Regele Charles nu vrea revenirea la vechiul model

Explicația face trimitere la una dintre principalele controverse apărute în momentul retragerii Ducilor de Sussex din îndatoririle regale, în 2020.

Harry și Meghan și-au dorit inițial să păstreze anumite atribuții și patronaje regale, în timp ce urmau să devină independenți financiar și să-și petreacă o parte importantă a timpului în afara Marii Britanii.

În cele din urmă, această variantă nu a fost acceptată, iar cei doi au încetat să mai fie membri activi ai Casei Regale.

Potrivit sursei citate, înțelegerea stabilită atunci prevedea și că anumite activități publice legate de patronajele lor trebuiau aprobate de Palat, astfel încât să nu existe impresia că Harry și Meghan acționează oficial în numele Familiei Regale.

„Odată cu mutarea lor înapoi în Marea Britanie, situația a devenit confuză”, a explicat sursa.

Harry și Meghan contestă sintagma folosită de rege

Ducii de Sussex nu ar avea o problemă cu precizarea că nu sunt membri activi ai Casei Regale, însă apropiații lor contestă modul în care aceștia au fost descriși drept „cetățeni privați”.

Argumentul lor este acela că Harry și Meghan continuă să fie două dintre cele mai cunoscute persoane din lume și nu pot avea, în mod realist, viața unor persoane private.

„Sunt persoane publice. Oamenii știu cine sunt. Ideea că pot duce o viață normală, «privată», din păcate, nu este realistă”, a declarat o sursă apropiată cuplului.

Alți apropiați au ridicat și problema intervenției Lordului Chamberlain, cel mai important oficial al Casei Regale. Aceștia susțin că, dacă Harry și Meghan ar fi simpli cetățeni privați, nu ar fi fost necesară transmiterea unor îndrumări oficiale privind activitatea lor.

Nemulțumirea Ducilor de Sussex nu s-ar limita însă la formularea folosită. Potrivit informațiilor apărute în presa britanică, echipa Regelui Charles ar fi intenționat să-i informeze pe Harry și Meghan înainte ca documentul să ajungă în presă.

Reprezentanții Palatului ar fi fost dispuși inclusiv să clarifice „unul sau două puncte”, însă, după aproximativ o oră, scrisoarea a fost transmisă presei înainte ca echipa lui Harry să ofere un răspuns.

Ducele și Ducesa de Sussex ar fi fost deranjați și de momentul ales pentru publicarea documentului.

Potrivit sursei citate, aceștia suspectează că demersul ar putea avea legătură cu analiza privind protecția de care familia lor va beneficia în Marea Britanie. Comitetul responsabil urma să discute dacă Harry, Meghan, Archie și Lilibet ar trebui să beneficieze de protecție asigurată de poliție odată cu revenirea lor în țară.

Surse de la Palat au respins categoric ipoteza că momentul publicării scrisorii ar fi fost ales pentru a influența această decizie.

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