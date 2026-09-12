Serena Williams, despre experiența traumatizantă de la prima naștere: „Dacă bărbații ar naște, ar primi dulciuri și tot felul de medicamente”

Serena Williams, despre experiența traumatizantă de la prima naștere: „Dacă bărbații ar naște, ar primi dulciuri și tot felul de medicamente”
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Sursa foto: Profimedia
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Jucătoarea americană de tenis Serena Williams a vorbit despre lecțiile învățate în urma primei sale sarcini. Williams, în vârstă de 44 de ani, a vorbit deschis despre experiența sa, marcată de complicații la naștere care i-au pus viața în pericol, dar și despre modul în care aceasta i-a deschis ochii asupra unor probleme mai ample legate de îngrijirea sănătății femeilor.

Prezentă la summitul Forbes Power Women’s Summit 2026, ea a povestit că abia după ce și-a făcut publică povestea a realizat câte femei au trecut prin situații traumatizante asemănătoare.

Serena Williams a rememorat momentele dificile prin care a trecut la nașterea fiicei sale Olympia. Ea a povestit că inițial a considerat că problemele întâmpinate de ea erau întâlnite în special în rândul femeilor din comunitățile minoritare. Reacțiile primite după ce a vorbit public despre experiența sa au făcut-o să realizeze că situația este mult mai răspândită, relatează PEOPLE.

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„Știți, când mi-am spus povestea, nu mi-am dat seama câți oameni se pot regăsi în ea. La început am crezut că este o problemă care afectează doar o minoritate, dar apoi am realizat că este o problemă a femeilor în general. Atât de multe femei, indiferent de mediul din care proveneau, au avut parte de o experiență de coșmar la naștere, știți? Și atunci m-am gândit: «Ei bine, dacă bărbații ar naște, ar avea parte de răsfăț și de tot felul de medicamente». Cu siguranță nu ar fi fost deloc aceeași problemă”, a spus ea în glumă.

Serena Williams a fost la un pas de moarte după ce a născut

Serena Williams a devenit mamă pentru prima dată în 2017, când a adus-o pe lume pe Alexis Olympia, fiica pe care o are cu soțul său, Alexis Ohanian.

Nașterea a fost însă urmată de complicații grave. Williams a fost supusă unei operații de cezariană de urgență, iar ulterior o criză de tuse a provocat redeschiderea plăgii operatorii. Medicii au descoperit apoi un hematom de dimensiuni mari în abdomen.

Problemele nu s-au oprit aici. Sportiva a suferit o embolie pulmonară și a avut nevoie de mai multe intervenții chirurgicale. Complicațiile s-au întins pe parcursul a șase zile.

Williams avea deja un istoric de cheaguri de sânge și spune că și-a dat seama că ceva nu era în regulă cu organismul său. Din acest motiv, a insistat ca personalul medical să îi ia în serios simptomele.

„Știam că ceva nu este în regulă cu mine și era extrem de important să fiu ascultată. Din fericire, medicul meu m-a ascultat. Asistentele m-au ascultat, dar am avut enormul noroc să am un medic care a făcut-o și care, literalmente, mi-a salvat viața”, a povestit sportiva.

Sursa foto: Profimedia

Experiența a marcat-o

Complicațiile suferite după prima naștere au determinat-o pe Serena Williams să vorbească în anii următori despre accesul femeilor la servicii medicale și despre importanța ca pacientele să fie ascultate atunci când semnalează că ceva nu este în regulă.

Williams s-a implicat ulterior în Reckitt Catalyst, un program internațional care sprijină antreprenoarele și persoanele din comunități slab reprezentate care dezvoltă soluții în domenii precum sănătatea, igiena, accesul la apă și salubritatea. Serena a devenit primul „entrepreneur-in-residence” al programului.

„Prin acest program putem rezolva multe probleme și putem crea acele conexiuni care sunt cu adevărat esențiale și care pot deschide atât de multe uși. Pentru că de fiecare dată când deschidem o ușă, suntem cu un pas mai aproape de rezolvarea unei alte probleme și de a ne ajuta pe noi și pe copiii noștri”, a spus ea.

Sursa foto: Profimedia

După experiența dificilă din 2017, Serena Williams și Alexis Ohanian și-au mărit familia șase ani mai târziu.

Cea de-a doua fiică a cuplului, Adira River Ohanian, s-a născut în august 2023. La momentul respectiv, Ohanian anunța că atât copilul, cât și Serena erau sănătoși.

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