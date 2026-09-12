Video exclusiv cu dansul mirilor de la nunta lui Alexandru Nazare cu Maria Mihali. Melodia aleasă are o semnificație aparte

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După o zi încărcată de emoții și momente speciale, Alexandru Nazare și Maria Mihali au lăsat în urmă agitația ceremoniei religioase și au dat startul petrecerii de nuntă. Cei doi și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu, iar după slujba religioasă de la Mănăstirea Cașin din Capitală, mirii și invitații s-au îndreptat către locul în care a fost organizată petrecerea.

Pentru cei doi, unul dintre cele mai așteptate momente ale serii a fost, fără îndoială, dansul mirilor. Alexandru Nazare și Maria Mihali au ales să transforme acest moment într-unul cu totul personal, iar melodia pe care au dansat a avut o semnificație aparte pentru cuplu. CANCAN are imagini cu dansul mirilor!

Alexandru Nazare și Maria Mihali au avut dansul mirilor!

Cântecul a fost compus chiar de Maria Mihali și a fost pregătit special pentru această ocazie. Mireasa a transformat astfel muzica, una dintre marile sale pasiuni, într-un cadou simbolic pentru soțul ei și într-o parte importantă din povestea zilei în care cei doi și-au unit destinele.

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„Un cântec pe care l-am compus eu, special pentru acest moment și l-am înregistrat în urmă cu puțin timp. Este un cântec din suflet pentru sufletul meu pereche”, a spus Maria.

Alexandru Nazare și Maria Mihali

Alexandru Nazare și Maria Mihali

Atmosfera s-a schimbat complet în momentul în care cei doi au pășit pe ringul de dans. Înconjurați de familie, prieteni și invitați, Alexandru Nazare și Maria Mihali au avut parte de un moment intim, în ciuda faptului că toate privirile erau îndreptate către ei. Lumina, muzica și emoția serii au contribuit la unul dintre cele mai romantice momente ale petrecerii.

Alegerea piesei nu a fost una întâmplătoare. Maria a compus melodia din perspectiva unei femei care își celebrează partenerul și legătura pe care o au, iar faptul că a fost interpretată chiar în seara nunții a transformat dansul mirilor într-o experiență cu o încărcătură sentimentală aparte.

După ceremonia religioasă, unde emoțiile au fost la cote maxime, petrecerea a devenit cadrul perfect pentru ca cei doi să se bucure, alături de cei dragi, de începutul unei noi etape din viața lor. Casa Albă din Capitală a devenit locul în care invitații au continuat să celebreze căsătoria celor doi, într-o atmosferă elegantă și festivă.

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