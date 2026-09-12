Imagini rare cu familia lui Gică Popescu în formulă completă. Fostul internațional, la masă cu soția și copiii în localul unde are loc petrecerea de nuntă a ministrului Finanțelor

Imagini rare cu familia lui Gică Popescu în formulă completă. Fostul internațional, la masă cu soția și copiii în localul unde are loc petrecerea de nuntă a ministrului Finanțelor
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După o viață petrecută între cantonamente, meciuri, deplasări și agitația din jurul fotbalului, Gică Popescu pare să știe foarte bine când e momentul să lase fotbalul deoparte și să se bucure de compania celor dragi. Fostul mare internațional a profitat de timpul liber pentru o ieșire în familie, la Casa Albă, unde a mers la masă alături de soție și cei doi copii. O apariție în formulă completă, cum rar mai vezi. CANCAN.RO are imagini tari!

Relaxat și fără să pară preocupat de ținutele sofisticate pe care le impune, uneori, statutul de vedetă, Gică Popescu a ales o apariție cât se poate de lejeră. Fostul fotbalist a purtat o cămașă bleu și o pereche de jeanși trei sferturi, completând look-ul perfect pentru o după-amiază petrecută în familie.

Gică Popescu a ieșit cu familia la Casa Albă

 

La rândul ei, Luminița Popescu a avut o apariție discretă și elegantă. Soția fostului fotbalist a ales o ținută în nuanțe ivoire, cu un aer rafinat și feminin, păstrând aceeași notă relaxată, dar atentă, a ieșirii în familie. Atmosfera a fost una departe de agitația evenimentelor mondene. Gică Popescu s-a bucurat de compania celor dragi și de câteva ore de relaxare, într-un cadru în care familia a fost, de această dată, principala „echipă” alături de care și-a petrecut timpul.

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Imagini rare cu familia lui Gică Popescu în formulă completă

Localul ales a fost Casa Albă. Și dacă tot vorbim despre Casa Albă, locația nu este străin nici de evenimentele importante din lumea bună. Chiar aici are loc și nunta lui Alexandru Nazare și Maria Mihali, eveniment care reunește numeroase nume sonore. Așadar, în timp ce Gică Popescu a ales Casa Albă pentru o ieșire liniștită alături de familie, localul găzduiește și o nuntă cu invitați importanți, ținute elegante și, evident, multă agitație în jurul marelui eveniment.

Până atunci însă, fostul mare fotbalist pare să prefere varianta simplă, o masă bună, oamenii dragi aproape și câteva ore în care fotbalul, evenimentele și camerele de filmat pot aștepta.

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