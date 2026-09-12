Imaginile durerii de la înmormântarea lui Costeluș de la Clejani. Melodia care s-a auzit în urma cortegiului funerar îți dă fiori

Doliu și lacrimi la Clejani! Costeluș este condus astăzi pe ultimul drum, iar familia și apropiații s-au adunat pentru ultima despărțire. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, imaginile durerii de la înmormântare. Vezi mai jos!

După zile întregi în care casa lui Costeluș de la Clejani a devenit loc de pelerinaj pentru familie, rude și prieteni, astăzi a venit momentul despărțirii definitive. Oamenii s-au adunat încă de la primele ore pentru a-i fi alături familiei și pentru a-l conduce pe ultimul drum pe bărbatul care a devenit cunoscut în mediul online prin intermediul TikTok.

Familia, rudele și prietenii s-au strâns pentru ultima despărțire

Casa lui Costeluș s-a umplut astăzi de rude, prieteni și apropiați, veniți să fie alături de familia îndurerată în ziua despărțirii. Curtea a fost pregătită pentru momentul în care sicriul alb urma să fie scos din locuință. În jurul casei au pus flori și fotografii cu Costeluș. Mașina funerară a fost pregătită pentru plecarea spre cimitir, în timp ce, cei prezenți au așteptat în liniște ultimele clipe petrecute acasă.

La intrare, familia a amenajat un culoar special pentru această zi plină de durere. Un covor roșu a fost întins de la poartă până în apropierea casei cu stâlpișori decorativi cu aranjamente florale. Sicriul lui Costeluș a fost alb, iar momentul în care a fost scos din casă a fost unul dintre cele mai grele pentru cei prezenți. Apropriații au adus zeci de coroane de flori ca ultim omagiu.

Nici mașinile celor veniți să-i fie alături nu au trecut neobservate. Pe parbrizul autorurismelor au fost așezate fotografii cu Costeluș de la Clejani, ca semn de doliu și de respect pentru cel care a fost condus astăzi pe ultimul drum.

După ce a fost scos din casă, cortegiul funerar s-a îndreptat către Biserica Sfinții Mihail și Gavril, acolo unde a avut loc slujba de înmormântare. Pe drum, din boxe a răsunat o melodie dedicată special lui Costeluș, o piesă ale cărei versuri i-au spus povestea. Melodia face referire la cei 22 de ani petrecuți după gratii, la cei patru ani de libertate pe care i-a mai avut și la destinul care i-a fost luat mult prea devreme.

„22 de ani petrecuți după zăvor,

4 ani de libertate și apoi iar înapoi în decor.

Ce ironie crudă să aștepți o viață să ieși

și, când ai libertate, să nu apuci să o trăiești. 44 de ani — prea puțini pentru un om,

prea mulți pierduți după gratii,

prea puțini trăiți acasă. A ieșit să vadă lumea,

să mai prindă un răsărit,

dar viața i-a scris finalul mult prea repede și s-a sfârșit. Nu judeca după anii petrecuți în închisoare.

Orice om are o poveste, orice om are o rană.

Poate a greșit, a plătit. Costeluș de la Clejani, odihnește-te în pace!

Acolo unde ai ajuns, nicio poartă nu se mai închide.”

După slujba religioasă, familia și apropriații au pornit către Cimitirul din Clejani, locul în care Costeluș a fost înmormântat.

Costeluș de la Clejani, condus pe ultimul drum la doar 44 de ani

Moartea lui Costeluș, la doar 44 de ani, a venit după o perioadă complicată din punct de vedere medical. Potrivit informațiilor oferite anterior de familia sa, acesta ajunsese la spital din cauza unei infecții severe la picior, fiind supus unor intervenții chirurgicale. Ulterior, starea lui s-a agravat, iar septicemia i-a afectat organismul. Costeluș s-a stins din viață pe 5 septembrie. (VEZI AICI)

Despărțirea de Costeluș a venit după zile extrem de grele pentru familia sa. Trupul neînsuflețit a rămas mai mult timp la INML, iar rudele au fost nevoite să aștepte pentru a-l putea duce acasă. Familia a ajuns chiar să ceară intervenția autorităților, după ce ridicarea trupului a fost amânată, în contextul procedurilor medico-legale.

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