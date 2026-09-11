Marian Grozavu, prima reacție după ce a aflat despre idila Biancăi Dan cu ispita pilot. Ce mesaj i-a transmis lui Eduard Vlădescu

Marian Grozavu a oferit prima reacție după ce v-am dezvăluit în exclusivitate apropierea dintre Bianca Dan și ispita masculina a sezonului 10, Eduard Vlădescu. Ispita pilot, care a făcut ravagii și pe Insula Iubirii, seducând-o pe fosta lui Ionuț Mocăniță, a continuat să își exerseze abilitățile de cuceritor și în afara Insulei Iubirii, dar tot cu o concurentă de acolo. Este vorba despre Bianca Dan, care a picat în mrejele pilotului, iar cei doi au avut o idilă care a ridicat multe semne de întrebare, mai ales dacă ar fi să analizăm relația ei cu Marian Grozavu care a fost un du-te – vino continuu. Într-un interviu CANCAN.RO, Marian Grozavu dezvăluie tot ce știe despre relația fostei logodnice, ce s-a întâmplat cu inelul pe care i l-a dăruit, dar și părerea sa despre ispita Eduard.

Marian Grozavu nu lasă nicio poliță neplătită și nicio informație fără o reacție propice. După ce toată țara a aflat despre legătura dintre Bianca Dan și noua ispită de la Insula Iubirii, Eduard Vlădescu, (vezi aici detaliile) Don Corleone a avut și el ceva de spus. După ce Bianca a refuzat inelul de 15.000 de euro pe care afaceristul i l-a oferit, acum lucrurile devin din ce în ce mai clare. Spunem asta pentru că fosta lui Marian Grozavu pare să-i fi picat în mreje pilotului. Ce părere are Marian Grozavu despre relația fostei sale logodnice, aflăm de la el.

Marian Grozavu, prima reacție despre relația dintre Bianca Dan și ispita Eduard: „Să o aprecieze cum am apreciat-o eu”

CANCAN.RO: Marian, ce părere ai despre ceea ce s-a scris despre legătura dintre Bianca și Eduard?

Marian Grozavu: Din punctul meu de vedere, eu nu pot să-mi dau o părere despre posibila relație dintre ei, pentru că, dacă noi nu mai suntem împreună, ea este o femeie liberă și poate să-și refacă viața după bunul plac. Și dacă e să fie ceva, îi doresc binele și să-și găsească pe cineva care, într-adevăr, s-o aprecieze cum am apreciat-o eu.

CANCAN.RO: Voi ați mai vorbit în ultima perioadă?

Marian Grozavu: Nu, n-am mai vorbit. Nu m-a sunat nici ea pe mine, nici eu pe ea. Noi nu mai vorbim, consider că este mai bine pentru amândoi. Eu am blocat-o peste tot pe ea, nu mai avem nimic de împărțit, nimic de comunicat.

CANCAN.RO: Ce s-a întâmplat cu acel inel pe care i l-ai oferit?

Marian Grozavu: Acel inel a rămas la Tina.

CANCAN.RO: La urechile tale nu au ajuns nimic legat de această relație, de această legătură dintre Bianca și Eduard?

Marian Grozavu: Nu. Adică, din tot ce… dacă nu mi-a zis nimeni nimic, e prima dată când am văzut un articol la voi. Am aflat de la voi pentru prima dată.

CANCAN.RO: Te deranjează? Ai vreun mesaj pentru ei?

Marian Grozavu: Nu pot să am o reacție atât timp cât este o femeie singură, independentă și poate să-și refacă viața cu cine își dorește.

CANCAN.RO: Dar te aștepți să își refacă viața?

Marian Grozavu: Orice persoană își reface la un moment dat viața, nu putea să stea singură nu știu cât timp.

„Don Corleone”, total dezamăgit: „Voi fi mai reținut în a oferi totul pe tavă”

CANCAN.RO: De el știi ceva? Ai auzit ceva legat de el până să afli despre legătura lui cu Bianca?

Marian Grozavu: Habar nu am, nu știu, n-am auzit de el. Nu știu de ce se ocupă, adică nu am fost deloc interesat de el, să aflu mai multe.

CANCAN.RO: Deci nu te-ai uitat la emisiune, nu știi nimic?

Marian Grozavu: Nu, că nu m-a interesat. Adică, este o persoană pentru care nu am niciun interes. Interesul meu este pentru un cerc mic de oameni. Poate, de exemplu, poate o să-l văd vreodată când se va difuza Insula Iubirii și atunci o să-mi dau seama de mai multe lucruri.

CANCAN.RO: Păi a început deja difuzarea noului sezon.

Marian Grozavu: Nu mi-a atras atenția și probabil, de asta nici nu am reținut, dacă nu a fost interes.

CANCAN.RO: Probabil acum vei urmări mai cu atenție emisiunea?

Marian Grozavu: Nu știu ce să zic. ( n.r. râde) Cum ți-am zis, fiecare este liber să-și refacă viața, să-și aleagă, după bunul plac, o persoană care într-adevăr merită. Acum, știi cum e? Rămâne de văzut pe viitor. În ziua de astăzi e ușor să faci o relație, dar e greu să o menții.

CANCAN.RO: Pari resemnat și pare că nu mai crezi în iubire…

Marian Grozavu: Nu, nu pot să zic că nu mai cred în iubire, aș fi ipocrit. Ideea e că voi fi mult mai atent la toate semnele din jurul meu. Adică, până să mă deschid 100%, într-adevăr, trebuie să fie cineva care să chiar merite. Voi fi mult mai reținut în a oferi totul pe tavă.

CANCAN.RO: A pus treaba asta lacăt pe relația voastră?

Marian Grozavu: Lacăt? Nu pot să zic că este lacăt. Pur și simplu, ce a fost între noi a fost între noi. Nu a fost să meargă, nu a fost să meargă. Știi cum e, oamenii se mai despart. Amândoi am avut de învățat din această despărțire, acum ideea e ca fiecare să ia ce e mai bun și să pună în aplicare pe viitor.

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