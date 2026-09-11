Marian Grozavu, prima reacție după ce a aflat despre idila Biancăi Dan cu ispita pilot. Ce mesaj i-a transmis lui Eduard Vlădescu

Marian Grozavu, prima reacție după ce a aflat despre idila Biancăi Dan cu ispita pilot. Ce mesaj i-a transmis lui Eduard Vlădescu
Galerie Foto 6
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Marian Grozavu a oferit prima reacție după ce v-am dezvăluit în exclusivitate apropierea dintre Bianca Dan și ispita masculina a sezonului 10, Eduard Vlădescu. Ispita pilot, care a făcut ravagii și pe Insula Iubirii, seducând-o pe fosta lui Ionuț Mocăniță, a continuat să își exerseze abilitățile de cuceritor și în afara Insulei Iubirii, dar tot cu o concurentă de acolo. Este vorba despre Bianca Dan, care a picat în mrejele pilotului, iar cei doi au avut o idilă care a ridicat multe semne de întrebare, mai ales dacă ar fi să analizăm relația ei cu Marian Grozavu care a fost un du-te – vino continuu. Într-un interviu CANCAN.RO, Marian Grozavu dezvăluie tot ce știe despre relația fostei logodnice, ce s-a întâmplat cu inelul pe care i l-a dăruit, dar și părerea sa despre ispita Eduard. 

Marian Grozavu nu lasă nicio poliță neplătită și nicio informație fără o reacție propice. După ce toată țara a aflat despre legătura dintre Bianca Dan și noua ispită de la Insula Iubirii, Eduard Vlădescu, (vezi aici detaliile) Don Corleone a avut și el ceva de spus. După ce Bianca a refuzat inelul de 15.000 de euro pe care afaceristul i l-a oferit, acum lucrurile devin din ce în ce mai clare. Spunem asta pentru că fosta lui Marian Grozavu pare să-i fi picat în mreje pilotului. Ce părere are Marian Grozavu despre relația fostei sale logodnice, aflăm de la el.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
6 poze

Marian Grozavu, prima reacție despre relația dintre Bianca Dan și ispita Eduard: „Să o aprecieze cum am apreciat-o eu”

CANCAN.RO: Marian, ce părere ai despre ceea ce s-a scris despre legătura dintre Bianca și Eduard?

Marian Grozavu: Din punctul meu de vedere, eu nu pot să-mi dau o părere despre posibila relație dintre ei, pentru că, dacă noi nu mai suntem împreună, ea este o femeie liberă și poate să-și refacă viața după bunul plac. Și dacă e să fie ceva, îi doresc binele și să-și găsească pe cineva care, într-adevăr, s-o aprecieze cum am apreciat-o eu.

CANCAN.RO: Voi ați mai vorbit în ultima perioadă?

Marian Grozavu: Nu, n-am mai vorbit. Nu m-a sunat nici ea pe mine, nici eu pe ea. Noi nu mai vorbim, consider că este mai bine pentru amândoi. Eu am blocat-o peste tot pe ea, nu mai avem nimic de împărțit, nimic de comunicat.

Marian Grozavu, prima reacție după ce Bianca s-ar fi apropiat de ispita pilot a sezonului 10

Marian Grozavu, prima reacție după ce Bianca s-ar fi apropiat de ispita pilot a sezonului 10

CANCAN.RO: Ce s-a întâmplat cu acel inel pe care i l-ai oferit?

Marian Grozavu: Acel inel a rămas la Tina.

CANCAN.RO: La urechile tale nu au ajuns nimic legat de această relație, de această legătură dintre Bianca și Eduard?

Marian Grozavu: Nu. Adică, din tot ce… dacă nu mi-a zis nimeni nimic, e prima dată când am văzut un articol la voi. Am aflat de la voi pentru prima dată.

CANCAN.RO: Te deranjează? Ai vreun mesaj pentru ei?

Marian Grozavu: Nu pot să am o reacție atât timp cât este o femeie singură, independentă și poate să-și refacă viața cu cine își dorește.

CANCAN.RO: Dar te aștepți să își refacă viața? 

Marian Grozavu: Orice persoană își reface la un moment dat viața, nu putea să stea singură nu știu cât timp.

„Don Corleone”, total dezamăgit: „Voi fi mai reținut în a oferi totul pe tavă”

CANCAN.RO: De el știi ceva? Ai auzit ceva legat de el până să afli despre legătura lui cu Bianca? 

Marian Grozavu: Habar nu am, nu știu, n-am auzit de el. Nu știu de ce se ocupă, adică nu am fost deloc interesat de el, să aflu mai multe.

CANCAN.RO: Deci nu te-ai uitat la emisiune, nu știi nimic? 

Marian Grozavu: Nu, că nu m-a interesat. Adică, este o persoană pentru care nu am niciun interes. Interesul meu este pentru un cerc mic de oameni. Poate, de exemplu, poate o să-l văd vreodată când se va difuza Insula Iubirii și atunci o să-mi dau seama de mai multe lucruri.

CANCAN.RO: Păi a început deja difuzarea noului sezon. 

Marian Grozavu: Nu mi-a atras atenția și probabil, de asta nici nu am reținut, dacă nu a fost interes.

Ce spune Marian Grozavu despre legătura dintre Bianca Dan și ispita Eduard Vlădescu

Ce spune Marian Grozavu despre legătura dintre Bianca Dan și ispita Eduard Vlădescu

CANCAN.RO: Probabil acum vei urmări mai cu atenție emisiunea? 

Marian Grozavu: Nu știu ce să zic. ( n.r. râde) Cum ți-am zis, fiecare este liber să-și refacă viața, să-și aleagă, după bunul plac, o persoană care într-adevăr merită. Acum, știi cum e? Rămâne de văzut pe viitor. În ziua de astăzi e ușor să faci o relație, dar e greu să o menții.

CANCAN.RO:  Pari resemnat și pare că nu mai crezi în iubire… 

Marian Grozavu: Nu, nu pot să zic că nu mai cred în iubire, aș fi ipocrit.  Ideea e că voi fi mult mai atent la toate semnele din jurul meu. Adică, până să mă deschid 100%, într-adevăr, trebuie să fie cineva care să chiar merite. Voi fi mult mai reținut în a oferi totul pe tavă.

CANCAN.RO: A pus treaba asta lacăt pe relația voastră?

Marian Grozavu: Lacăt? Nu pot să zic că este lacăt. Pur și simplu, ce a fost între noi a fost între noi. Nu a fost să meargă, nu a fost să meargă. Știi cum e, oamenii se mai despart. Amândoi am avut de învățat din această despărțire, acum ideea e ca fiecare să ia ce e mai bun și să pună în aplicare pe viitor.

CITEȘTE ȘI: Bianca Dan, adevăratul motiv pentru care l-a lăsat pe Marian Grozavu: „Aș fi fost legumă lângă el”

ACCESEAZĂ ȘI: Bianca de la Insula iubirii s-a ”tunat”. Cum arată după ultima operație estetică

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
George de la Insulă, adevărul despre dosarul de evaziune fiscală! Cum explică fostul concurent banii care au atras atenția autorităților
George de la Insulă, adevărul despre dosarul de evaziune fiscală! Cum explică fostul concurent banii care au atras atenția autorităților
Pablito a fost condus pe ultimul drum. Imaginile durerii de la înmormântarea micuțului de 6 ani
Pablito a fost condus pe ultimul drum. Imaginile durerii de la înmormântarea micuțului de 6 ani
Artista care făcea furori în anii 2000, despre boala care a îngrozit-o: „Doctorii mi-au spus că am cancer în proporție de 95%”
Artista care făcea furori în anii 2000, despre boala care a îngrozit-o: „Doctorii mi-au spus că am cancer în proporție de 95%”
Lora, după doi ani de chin. Artista dezvăluie cu ce se confruntă și ce măsuri a fost nevoită să ia: „Trebuie să scap de datorie!”
Lora, după doi ani de chin. Artista dezvăluie cu ce se confruntă și ce măsuri a fost nevoită să ia: „Trebuie să scap de datorie!”
EX-ispita de la Insula Iubirii, prinsă între doi „burlaci”! Nicoleta Balint a plâns, s-a îndrăgostit și a fost dezamăgită în show-ul de la Pro TV
EX-ispita de la Insula Iubirii, prinsă între doi „burlaci”! Nicoleta Balint a plâns, s-a îndrăgostit și a fost dezamăgită în show-ul de la Pro TV
EXCLUSIV. Cum și-ar fi REGIZAT preotul Ciprian Mega propriul „atentat”
Mediafax
EXCLUSIV. Cum și-ar fi REGIZAT preotul Ciprian Mega propriul „atentat”
Trump avertizează Iranul la ceremonia de 9/11! „Nu va avea niciodată o armă nucleară”
Gandul.ro
Trump avertizează Iranul la ceremonia de 9/11! „Nu va avea niciodată o armă nucleară”
FOTO. „S-a întors REGINA!”. Prezentatoarea TV a stârnit reacțiile fanilor cu apariția ei
Prosport.ro
FOTO. „S-a întors REGINA!”. Prezentatoarea TV a stârnit reacțiile fanilor cu apariția ei
„Boom-ul” nașterilor din septembrie are o explicație. De ce iarna este sezonul concepției
Adevarul
„Boom-ul” nașterilor din septembrie are o explicație. De ce iarna este sezonul concepției
General al Armatei Române, găsit împuşcat în cap. Anchetatorii au descoperit un pistol lângă trupul său. Ce spune poliția
Digi24
General al Armatei Române, găsit împuşcat în cap. Anchetatorii au descoperit un pistol lângă trupul său. Ce spune poliția
Și-a bătut amanta, soția l-a reclamat și s-a împușcat în cap. ULTIMELE clipe ale unui GENERAL
Mediafax
Și-a bătut amanta, soția l-a reclamat și s-a împușcat în cap. ULTIMELE clipe ale unui GENERAL
Ce face acum Simina Costea, fosta soție a lui What’s Up. A plecat din România și și-a schimbat complet viața: „Nu mă gândesc să revin în țară”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce face acum Simina Costea, fosta soție a lui What’s Up. A plecat din România și și-a schimbat complet viața: „Nu mă gândesc să revin în țară”
FOTO. Iubita lui Giani Kiriță a renunțat la sutien la plajă și a atras toate privirile
Prosport.ro
FOTO. Iubita lui Giani Kiriță a renunțat la sutien la plajă și a atras toate privirile
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Horoscop 11-17 septembrie. Săgetătorul primește o șansă uriașă, iar pentru mai multe zodii urmează o săptămână decisivă
Click.ro
Horoscop 11-17 septembrie. Săgetătorul primește o șansă uriașă, iar pentru mai multe zodii urmează o săptămână decisivă
Cine va fi nașul de cununie a ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare. Când va avea loc ceremonia
Digi 24
Cine va fi nașul de cununie a ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare. Când va avea loc ceremonia
La ce distanță de gard trebuie plantați copacii. Regula pe care proprietarii sunt obligați să o respecte
Digi24
La ce distanță de gard trebuie plantați copacii. Regula pe care proprietarii sunt obligați să o respecte
Un nou brand auto apare pe piața din România! Ce modele a lansat Jetour în țara noastră?
Promotor.ro
Un nou brand auto apare pe piața din România! Ce modele a lansat Jetour în țara noastră?
BANCUL ZILEI. După prima noapte împreună, Bulă se duce la duş...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. După prima noapte împreună, Bulă se duce la duş...
Ofertă Kaufland: Mini-drujbă „simpatică” pe benzină Parkside la 299 lei
go4it.ro
Ofertă Kaufland: Mini-drujbă „simpatică” pe benzină Parkside la 299 lei
Semnale misterioase detectate în jurul Pământului
Descopera.ro
Semnale misterioase detectate în jurul Pământului
Pești ucigași au invadat un parc tematic de lux
Go4Games
Pești ucigași au invadat un parc tematic de lux
Trump avertizează Iranul la ceremonia de 9/11! „Nu va avea niciodată o armă nucleară”
Gandul.ro
Trump avertizează Iranul la ceremonia de 9/11! „Nu va avea niciodată o armă nucleară”
Uite cum arată CEA MAI MICĂ ȘCOALĂ din Europa: are o singură elevă, o învățătoare și o singură sală de curs
Mediafax Italia
Uite cum arată CEA MAI MICĂ ȘCOALĂ din Europa: are o singură elevă, o învățătoare și o singură sală de curs
Tu știai, până acum, ce este DIADA?! Semnificația, originea și motivul pentru care se sărbătorește acum!
Mediafax Spania
Tu știai, până acum, ce este DIADA?! Semnificația, originea și motivul pentru care se sărbătorește acum!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.