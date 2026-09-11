Artista care făcea furori în anii 2000, despre boala care a îngrozit-o: „Doctorii mi-au spus că am cancer în proporție de 95%”

Uni-k a revenit în România, alături de fiul ei Liam și soțul George. Au petrecut o vacanță minunată alături de rudele de aici și, chiar dacă a fost extenuant, a meritat. Stabilită de 11 ani în America, Cristina Darha recunoaște că numai dacă n-ar avea altă soluție s-ar mai întoarce aici, pentru că la Chicago viața ei este așa cum și-a dorit-o. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Cristina Darha ne vorbește despre diagnosticul crâncen primit anul trecut, când „doctorii mi-au spus că am cancer în proporție de 95,5%” și rememoreză groaza pe care a trăit-o la gândul că Liam ar putea să rămână fără mamă.

A renunțat la viața de vedetă din România atunci când l-a cunoscut pe George. A plecat fără să privească în urmă și nu are niciun regret. Cristina Darha ne povestește că n-a avut o naștere ușoară, iar depresia prin care a trecut după este o amintire groaznică pentru ea. Celebra cântăreață recunoaște că aspectul fizic a ajutat-o, dar a și încurcat-o de multe ori și ne dezvăluie pasiunea ei secretă.

Dupa 11 ani, Uni-k recunoaște: „Știu clar ca soțul meu nu s-ar adapta aici”

CANCAN.RO: Cum a fost vacanța în România?

Uni-k: Vacanța în România a fost tumultoasă. Am aterizat la Cluj unde am stat la sora mea cea mică câteva zile și a fost o revedere mult așteptată. L-am cunoscut și pe noul membru al familiei care are doar 8 luni. Liam a fost extrem de fericit să petreacă timp împreună cu verișorii lui, sora cea mică are doi copii și cea mijlocie un copil. Era plină casa de copii. De acolo am plecat la Mediaș la părinții lui George. Pentru noi a fost foarte obositor, dar și plăcut, să fim acasă dacă pot să spun așa. De la Mediaș împreună cu socrii mei am plecat la Baia Mare unde am inchiriat o casa sa putem sa stăm cu toții. Big family.

CANCAN.RO: Pe unde l-ai plimbat pe Liam?

Uni-k: Fiind foarte cald am fost pe la piscine să ne răcorim și să ne relaxăm. Am fost plăcut surprinsă să văd ca sunt locuri frumoase avem, ce mâncare bună și condiții de calitate! Cam prea bună mâncarea, dar n-am făcut excepții, am venit să ne simțim bine!

CANCAN.RO:De câte ori reușești să-ți faci vacanțele în România?

Uni-k: Din păcate nu reușim sa venim prea des din cauza programului soțului meu, ultima oară am fost acum 2 ani

CANCAN.RO: Te-ai întoarce, vreodată, definitiv aici? Există și motive pentru care n-ai face-o niciodată?

Uni-k: Daca nu aș avea încotro m-aș întoarce, dar îmi place mult viața mea în Chicago. Știu clar ca soțul meu nu s-ar adapta aici. E de foarte mulți ani în America, alte oportunități atât pentru noi cat și pentru Liam, dar dacă nu am avea încotro ne- am adapta până la urmă. Lumea în America nu e la fel de agitată, e mai relaxată din toate punctele de vedere sau cel puțin așa mă simt eu, nu mă simt deloc sub lupă!

CANCAN.RO: Liam are aproape 4 ani, ii face pe 21 ianuarie anul viitor. Simți când au trecut?

Uni-k: Timpul zboară din păcate și pentru cei mici și pentru noi, as vrea sa pot să opresc timpul.

CANCAN.RO: Cum este mămica Cristina?

Uni-k: N-aș schimba nimic, cu toate ca nu e ușor mai ales ca nu am ajutor. Viața mea s-a schimbat radical, totul e diferit pentru ca Liam este foarte lipit de mine, vrea să fie mereu în preajma mea si o să ne fie greu cu grădinița. Am avut câteva încercări, dar am mai amânat, încă nu e confortabil fără mine. Mămica Cristina încearcă să fie the best mom ever!

CANCAN.RO: Cat de mult te-a schimbat Liam?

Uni-k: El este prioritatea noastră, vrem să-i fim alături și sa fim cea mai bună versiunea a noastră, ca părinți. Un copil cred ca te echilibrează, nu-ți permiți să faci lucruri la voia întâmplării, totul trebuie analizat și cântărit. Te maturizează și devii mai înțelept.

Cea mai grea perioadă: „Am făcut atacuri de panică, am intrat in depresie”

CANCAN.RO: Care a fost cel mai greu lucru cu care a trebuit sa te obisnuiesti, dupa ce ai nascut?

Uni-k: A fost greu pentru că primele 3 luni n-am fost ok din punct de vedere al sănătății. Am avut o naștere dificilă, cezariană de urgență, am făcut atacuri de panică, am intrat in depresie. Astea plus ceva reacție la substanțele pentru inducerea sarcinii. N-am mai putut sa fac nimic singură, nici măcar sa am grijă de mine. Am avut parte de ajutor din partea mătușii soțului meu, am reușit să depășesc aceea perioadă iar soțul meu s-a ocupat mult de Liam. Toate trec, din fericire, cu ajutorul lui Dumnezeu!

CANCAN.RO: Cum ai reușit să treci peste depresie?

Uni-k: N-am vrut să accept că am depresie, nu credeam că mi se poate întâmpla mie și, cu toate astea, se întâmpla! Simțeam că nu pot controla ce simt, eram foarte sensibilă, îmi venea să plâng din orice, nimic nu mă mulțumea. Dar am luptat cu mine și Liam îmi dădea o putere, cumva, să lupt, să fiu bine. Avea nevoie de mine și eu de el. Am depășit și problema asta fără pastile, cu ajutorul soțului meu, al mătușii și prietenilor care mă susțineau moral.

CANCAN.RO: Ai renunțat la tot și te-ai mutat în America, unde ai totul. Cum a fost schimbarea, grea, ușoară?

Uni-k: Da, am renunțat la viața mea de artist cu toate că și aici am mai cântat dacă vreau și simt nevoia. Asta dacă mă lasă Liam (râde, n red.). Ajunsesem să cred ca n-am parte de fericire pe plan personal pana l-am cunoscut pe George, soțul meu. Așa așează Dumnezeu lucrurile. Ne-am văzut, ne-am plăcut și am simțit ca trebuie să mă ocup de mine și de familia la care visam de atâta timp. De aici lucrurile au decurs nespus de ușor, n-am simțit ca mi-e greu de loc. Am putut să las în spate tot. Am simțit ca aici e locul meu, lângă George. Cu el și familia mea pot locui oriunde în lume, doar să fim împreună.

CANCAN.RO: Dacă ar fi să-l caracterizezi în cinci cuvinte pe George, care ar fi acelea?

Uni-k: Puternic, iubitor, înțelept, cu frică de Dumnezeu, onest, glumeț.

CANCAN.RO: Sunteți de foarte mulți ani împreună. Cum reușiți să depășiți certurile? Că sigur există.

Uni-k:Suntem împreună de 11 ani, mulți înainte, Doamne ajută!! Avem niște reguli: suntem credincioși amândoi și nu ne culcăm supărați niciodată, chiar dacă nu ne convine. Să nu apună soarele fără să ne cerem iertare. El se aprinde repede, dar la fel de repede ii trece. Eu sunt mai maleabilă, am învățat să-mi țin demonii legați.

CANCAN.RO: Ce nu ai putea sa-i ierti niciodata jumatatii tale?

Uni-k: Cred ca as putea ierta orice, ca așa mi-e felul, dar nu as uita! In schimb, consider ca fără respect nu aș putea sa mai clădesc nimic.

CANCAN.RO: Sunt oamenii altfel la Chicago? Lumea este mai relaxată, legile se aplică mai bine?

Uni-k: Da, asta am simțit și când am fost în România, ca oamenii sunt mult mai relaxați și calmi în State. Nu că n-ar fi probleme și aici sau excepții, dar nu simți presiune la lucruri simple, fiecare își vede de treaba lui. Aici legea e lege, îți asumi. Oamenii și în trafic sunt mai organizați aici.

„Trebuia sa demonstrezi ca ești mai mult decât o carcasă”

CANCAN.RO: Esti o femeie foarte frumoasă. Te-a ajutat acest lucru în viață, în carieră sau te-a mai și încurcat uneori?

Uni-k: Mulțumesc frumos. Normal ca m-a ajutat in viață, dar m-a și încurcat pentru că mulți aveau prejudecăți, trebuia să demonstrezi ca ești mai mult decât o carcasă.

CANCAN.RO: Te-ai simțit, vreodată, celebră?

Uni-k: Sunt și ma consider un om modest, am fost și sper să rămân cu picioarele pe pământ!

Cel mai cumplit diagnostic: „Doctorii mi–au spus ca am cancer în proporție de 95%”

CANCAN.RO: Care a fost cel mai greu moment din viața ta? Cum ai reușit să mergi mai departe?

Uni-k: Anul trecut am fost diagnosticată cu tumoră la rinichi. Doctorii mi-au spus că am cancer în proporție de 95%, carcinom renal. Nu se putea face biopsie că era prea riscant, tumora era poziționată foarte urât și riscam alte complicații. Am trecut printr-o operație de înlăturarea a ei la o lună jumate de când am aflat verdictul! Numai Dumnezeu a făcut ca tumora să nu fie tumoră și să se micșoreze în dimensiuni. N-a fost cancer. A fost cel mai greu moment din punct de vedere emoțional! Credeam că o să mor și Liam rămâne fără mamă, de el eram cel mai îngrijorată…Mulțumesc Lui Dumnezeu că, în final, totul a fost doar o încercare prin care a trebuit să trec. O trezire la viață, dacă pot spune așa .

CANCAN.RO: Ce nu știe lumea despre tine?

Uni-k: Mi-am redescoperit o pasiune și sunt foarte bună la asta. Împreună cu Liam merg la pescuit și chiar prind pești mari (râde, n.red.). In spatele casei avem un lac unde ne relaxăm împreună și el a devenit foarte bun, îi place mult!

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