Bianca a refuzat inelul de la Marian Grozavu pentru ispita pilot! După aventura cu Claudia, Eduard a schimbat „destinația”!

Eduard Vlădescu a intrat în Insula Iubirii cu misiunea clară de a ispiti. Și, dacă tot și-a făcut treaba cu brio în Thailanda, pilotul nu s-a oprit la finalul filmărilor. După Claudia, atenția lui s-a mutat către o altă femeie care nu este deloc străină de universul Insulei. N-are rost să vă mai ținem în suspans și vă spunem că este vorba despre nimeni alta decât Bianca. Cum care Bianca? Fosta iubită a lui Marian Grozavu, care s-a lăsat ispitită de Eduard Vlădescu. Acum, parcă se leagă toate lucrurile (mai ales refuzul acelui inel cu diamante de 15.000 de euro). CANCAN.RO are detalii de senzație!

Eduard Vlădescu a decolat spre Insula Iubirii pus pe fapte mari! Așa cum v-am dezvăluit AICI, pilotul și-a încercat talentul de seducător pe Claudia Ion, iar apropierea dintre cei doi a mers mult dincolo de simple discuții pe șezlong, la soare. Poate vă era dor de un nou episod în baie, pentru că exact asta s-a întâmplat între fosta lui Ionuț Mocăniță și ispita masculină.

Ba chiar, după revenirea în România, povestea dintre Eduard și Claudia a continuat pentru o perioadă de timp. Doar că, la un moment dat, pilotul ar fi decis să tragă frâna de mână. Sau, mai bine zis, să schimbe destinația.

Eduard Vlădescu a dus-o pe Bianca lui Marian Grozavu în al nouălea cer

Potrivit informațiilor obținute de CANCAN.RO, Eduard Vlădescu și-ar fi îndreptat atenția către o altă concurentă de la Insula Iubirii, din sezonul anterior, Bianca, fosta iubită a lui Marian Grozavu. Bianca a picat în mrejele pilotului, iar apropierea dintre cei doi ridică, inevitabil, câteva sprâncene. Mai ales dacă ne uităm puțin înapoi la povestea ei cu domnul Marian. Și aici apare întrebarea care poate da ceva turbulențe, oare între Bianca și pilot exista deja o legătură în perioada în care aceasta forma un cuplu cu Marian? Pentru că, dacă răspunsul este „da”, se schimbă puțin și un alt episod din trecut. Vă amintiți că Marian Grozavu a încercat să ducă relația cu Bianca la următorul nivel și i-a oferit brunetei un inel în valoare de aproximativ 15.000 de euro. Gestul spectaculos nu a fost însă suficient pentru a o convinge pe Bianca să-i dea un răspuns afirmativ. Asta, poate, și din pricina faptului că inima ei bătea deja pentru un alt bărbat? Cei doi au mers împreună și la un podcast, acolo unde, se putea vedea de la o poștă că Bianca Dan nu mai are sentimente pentru fostul ei partener. În schimb, Marian Grozavu părea destul de afectat de întreaga situație. Întrebarea e dacă el știa că în viața ei a apărut ispita care i-a dat lumea peste cap?

Unde se situează însă Claudia în toată această poveste? E simplu. După ce a picat în ispită la emisiune, legătura dintre ea și pilot a continuat, așa cum vă spuneam, și în România. Doar că nu pentru prea mult timp. După ce Eduard a aterizat în viața Biancăi, Claudia nu s-a lăsat păgubașă și nici nu a acceptat că a pierdut teren în fața brunetei. Ba chiar a continuat să îl caute pe pilot, spun sursele noastre. Însă toată atenția lui pare să fie concentrată doar pe Bianca, choar dacă cei doi nu și-au făcut (deocamdată) relația publică. Cum vor evolua lucrurile, rămâne de văzut. Noi vă vom ține la curent!

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