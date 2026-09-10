Ce le-au oferit gratuit Dana Nălbaru și Dragoș Bucur celor care i-au vizitat: „Plecați cu portbagajul plin”

Sursa foto: Facebook
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Dragoș Bucur și Dana Nălbaru au făcut un gest neașteptat pentru oamenii care au vrut să le treacă pragul și au transformat o zi obișnuită într-o experiență cu totul aparte. Fără fițe, fără pretenții și, mai ales, fără să ceară bani pentru ceea ce au oferit.

Totul s-a întâmplat în Moșteni Greci, județul Argeș, acolo unde familia Bucur are o livadă. Cei doi au decis să-i invite pe doritori să petreacă câteva ore în mijlocul naturii și să se bucure de roadele pomilor. Oferta a fost cât se poate de generoasă: cei care au venit au putut culege fructe și au avut ocazia să plece acasă cu lădițele pline. Iar Dana Nălbaru a anunțat inițiativa într-un mod cât se poate de direct.

Ce surpriză au pregătit Dana Nălbaru și Dragoș Bucur

În locul unei invitații pompoase, Dana Nălbaru le-a spus oamenilor exact ce trebuie să aducă de acasă. Pentru că în livadă nu există utilități, vizitatorii au fost sfătuiți să vină pregătiți cu apă, mâncare, șervețele și chiar o păturică. Pentru cules, o scară putea fi, de asemenea, extrem de utilă.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
10 poze

„Cine vrea gratis prune, mere și pere? Avem în Moșteni Greci o livadă care așteaptă să fie culeasă! Luați cu voi sendvișuri, apă, șervețele, păturică – aici nu sunt utilități (cine poate să ia și o scară) și petreceți câteva ore în livada noastră. Vă dăm câteva ponturi despre cum e să stai la țară și plecați cu portbagajul plin. 🙂 Vă aștept”, a scris Dana Nălbaru.

Dana Nălbaru și Dragoș Bucur

Dana Nălbaru și Dragoș Bucur

Practic, cei doi au pus la bătaie recolta și le-au oferit oamenilor șansa să se bucure de ea direct din pom. Iar invitația nu s-a oprit aici! Dana și Dragoș au vrut să le arate celor veniți și câteva lucruri din viața lor de la țară.

„Am întâlnit oameni deosebiți”

Oamenii chiar au venit. Au petrecut timp în livadă, au cules fructe și au plecat cu lădițele încărcate. După întâlnire, Dragoș Bucur și Dana Nălbaru au revenit în mediul online cu o fotografie și cu impresiile lor despre ziua petrecută alături de vizitatori.

Cei doi s-au declarat încântați de experiență și au mărturisit că au cunoscut oameni care le-au lăsat o impresie foarte bună. Iar partea interesantă este că livada nu a fost nici pe departe epuizată: prunele și perele au rămas în continuare în pomi, așteptând să fie culese.

„A fost o zi foarte frumoasă și am întâlnit oameni deosebiți! Livada încă nu s-a golit de prune și pere, dar lumea a plecat cu destule lădițe pline. Ne bucurăm că v-am cunoscut”, au scris cei doi pe pagina lor de Facebook.

VEZI ȘI: Secretul relației dintre Dragoș Bucur și Dana Nălbaru. Sunt împreună de 20 de ani
Dana Nălbaru și Dragoș Bucur, probleme cu vecinii din satul în care s-au mutat: „Există două motive de tensiune”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Makaveli, noi acuzații la adresa spitalului în care Costeluș de la Clejani a murit: „L-au scos dintr-o operație slăbit. La câteva ore, l-au băgat în alta”
Makaveli, noi acuzații la adresa spitalului în care Costeluș de la Clejani a murit: „L-au scos dintr-o operație slăbit. La câteva ore, l-au băgat în alta”
Nae nu înțelege de ce Costeluș de la Clejani a fost operat a doua oară: „Cum e posibil să iasă doctorul să spună că problema a stagnat?”
Nae nu înțelege de ce Costeluș de la Clejani a fost operat a doua oară: „Cum e posibil să iasă doctorul să spună că problema a stagnat?”
Makaveli explică de ce trupul lui Costeluș de la Clejani nu a putut fi ridicat marți de la INML: „Au zis că sunt obosiți”
Makaveli explică de ce trupul lui Costeluș de la Clejani nu a putut fi ridicat marți de la INML: „Au zis că sunt obosiți”
Irisha a ajuns la spital! Ce a pățit influencerița: „Este un semnal de alarmă către autorități”
Irisha a ajuns la spital! Ce a pățit influencerița: „Este un semnal de alarmă către autorități”
Tzancă Uraganu și-a achiziționat un nou bolid! Ce preț amețitor are mașina
Tzancă Uraganu și-a achiziționat un nou bolid! Ce preț amețitor are mașina
LOVITURĂ în cazul lui Mohamed Amra! Complicele traficantului capturat în România, achitat pentru ucidere
Mediafax
LOVITURĂ în cazul lui Mohamed Amra! Complicele traficantului capturat în România, achitat pentru ucidere
Ștefan Popescu: Romarm – simptomul unei Românii fără viziune strategică
Gandul.ro
Ștefan Popescu: Romarm – simptomul unei Românii fără viziune strategică
FOTO. „S-a întors REGINA!”. Prezentatoarea TV a stârnit reacțiile fanilor cu apariția ei
Prosport.ro
FOTO. „S-a întors REGINA!”. Prezentatoarea TV a stârnit reacțiile fanilor cu apariția ei
O doctoriță româncă spulberă mitul eficienței nemțești: „E ca în România, mergi pe recomandări și cunoștințe”
Adevarul
O doctoriță româncă spulberă mitul eficienței nemțești: „E ca în România, mergi pe recomandări și cunoștințe”
Prima reacție a Kremlinului privind incidentul cu avionul lui Zelenski, care risca să fie lovit de o dronă rusă în Republica Moldova
Digi24
Prima reacție a Kremlinului privind incidentul cu avionul lui Zelenski, care risca să fie lovit de o dronă rusă în Republica Moldova
Patriarhia Română, reacție DURĂ la inițiativa AUR privind Ziua Drapelului: Denotă o necunoaștere
Mediafax
Patriarhia Română, reacție DURĂ la inițiativa AUR privind Ziua Drapelului: Denotă o necunoaștere
O recunoști pe fetița cu ochii verzi din fotografia aceasta? Astăzi este una dintre cele mai iubite artiste din România
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O recunoști pe fetița cu ochii verzi din fotografia aceasta? Astăzi este una dintre cele mai iubite artiste din România
FOTO. Iubita lui Giani Kiriță a renunțat la sutien la plajă și a atras toate privirile
Prosport.ro
FOTO. Iubita lui Giani Kiriță a renunțat la sutien la plajă și a atras toate privirile
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Nadia Comăneci se alătură echipei Pro TV. În ce emisiune urmează să apară: „Este pentru prima oară”
Click.ro
Nadia Comăneci se alătură echipei Pro TV. În ce emisiune urmează să apară: „Este pentru prima oară”
Sistemul de pensii, sub presiune înaintea valului „decrețeilor”. Vârsta de pensionare ar putea crește. Economiștii cer măsuri urgente
Digi24
Sistemul de pensii, sub presiune înaintea valului „decrețeilor”. Vârsta de pensionare ar putea crește. Economiștii cer măsuri urgente
A intrat la RAR pentru ITP și a atras toate privirile. Ce are special această mașină
Promotor.ro
A intrat la RAR pentru ITP și a atras toate privirile. Ce are special această mașină
BANCUL ZILEI. După prima noapte împreună, Bulă se duce la duş...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. După prima noapte împreună, Bulă se duce la duş...
Lovitură grea pentru ruși: Fregata de 500 mil. de dolari ar fi distrusă
go4it.ro
Lovitură grea pentru ruși: Fregata de 500 mil. de dolari ar fi distrusă
Semnale misterioase detectate în jurul Pământului
Descopera.ro
Semnale misterioase detectate în jurul Pământului
Noul film Resident Evil promite să fie terifiant
Go4Games
Noul film Resident Evil promite să fie terifiant
Ștefan Popescu: Romarm – simptomul unei Românii fără viziune strategică
Gandul.ro
Ștefan Popescu: Romarm – simptomul unei Românii fără viziune strategică
Supermarketurile unde pot fi economisiți cei mai mulți bani. Diferența poate fi de aproape 4.000 euro pe an, în Italia
Mediafax Italia
Supermarketurile unde pot fi economisiți cei mai mulți bani. Diferența poate fi de aproape 4.000 euro pe an, în Italia
Localitatea care oferă CHIRIE cu 300 de euro cu SALĂ și PISCINĂ INCLUSE!
Mediafax Spania
Localitatea care oferă CHIRIE cu 300 de euro cu SALĂ și PISCINĂ INCLUSE!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.