Ce le-au oferit gratuit Dana Nălbaru și Dragoș Bucur celor care i-au vizitat: „Plecați cu portbagajul plin”

Dragoș Bucur și Dana Nălbaru au făcut un gest neașteptat pentru oamenii care au vrut să le treacă pragul și au transformat o zi obișnuită într-o experiență cu totul aparte. Fără fițe, fără pretenții și, mai ales, fără să ceară bani pentru ceea ce au oferit.

Totul s-a întâmplat în Moșteni Greci, județul Argeș, acolo unde familia Bucur are o livadă. Cei doi au decis să-i invite pe doritori să petreacă câteva ore în mijlocul naturii și să se bucure de roadele pomilor. Oferta a fost cât se poate de generoasă: cei care au venit au putut culege fructe și au avut ocazia să plece acasă cu lădițele pline. Iar Dana Nălbaru a anunțat inițiativa într-un mod cât se poate de direct.

Ce surpriză au pregătit Dana Nălbaru și Dragoș Bucur

În locul unei invitații pompoase, Dana Nălbaru le-a spus oamenilor exact ce trebuie să aducă de acasă. Pentru că în livadă nu există utilități, vizitatorii au fost sfătuiți să vină pregătiți cu apă, mâncare, șervețele și chiar o păturică. Pentru cules, o scară putea fi, de asemenea, extrem de utilă.

„Cine vrea gratis prune, mere și pere? Avem în Moșteni Greci o livadă care așteaptă să fie culeasă! Luați cu voi sendvișuri, apă, șervețele, păturică – aici nu sunt utilități (cine poate să ia și o scară) și petreceți câteva ore în livada noastră. Vă dăm câteva ponturi despre cum e să stai la țară și plecați cu portbagajul plin. 🙂 Vă aștept”, a scris Dana Nălbaru.

Practic, cei doi au pus la bătaie recolta și le-au oferit oamenilor șansa să se bucure de ea direct din pom. Iar invitația nu s-a oprit aici! Dana și Dragoș au vrut să le arate celor veniți și câteva lucruri din viața lor de la țară.

„Am întâlnit oameni deosebiți”

Oamenii chiar au venit. Au petrecut timp în livadă, au cules fructe și au plecat cu lădițele încărcate. După întâlnire, Dragoș Bucur și Dana Nălbaru au revenit în mediul online cu o fotografie și cu impresiile lor despre ziua petrecută alături de vizitatori.

Cei doi s-au declarat încântați de experiență și au mărturisit că au cunoscut oameni care le-au lăsat o impresie foarte bună. Iar partea interesantă este că livada nu a fost nici pe departe epuizată: prunele și perele au rămas în continuare în pomi, așteptând să fie culese.

„A fost o zi foarte frumoasă și am întâlnit oameni deosebiți! Livada încă nu s-a golit de prune și pere, dar lumea a plecat cu destule lădițe pline. Ne bucurăm că v-am cunoscut”, au scris cei doi pe pagina lor de Facebook.

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