Irisha a ajuns la spital! Ce a pățit influencerița: „Este un semnal de alarmă către autorități”

Irisha a ajuns la spital
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Noapte de coșmar pentru Irisha! Influencerița a ajuns la spital după ce a făcut o criză respiratorie. Alergia la ambrozie a făcut-o să ajungă în acest punct. După noaptea petrecută la spital, Irisha a tras un semnal de alarmă și s-a arătat revoltată la adresa autorităților.

Noaptea trecută, Irisha a ajuns la spital. Se pare că aceasta a făcut o criză respiratorie. Asemenea multor persoane, influencerița se confruntă cu alergia la ambrozie, iar uneori aceasta poate duce la crize grave.

Pentru Irisha totul a început cu o tuse ușoară, însă lucrurile s-au agravat rapid, așa că aceasta a ajuns la spital. După întreaga întâmplare, bruneta s-a arătat revoltată la adresa autorităților care nu iau nicio măsură în acest sens.

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„Este un semnal de alarmă către autorități, care de ani de zile se comportă ca și cum problema ambroziei nu ar exista. Există. Și afectează mii de oameni. Oare această problemă nu merită o soluție până când nu vă confruntați dumneavoastră cu ea?

Sunt profund dezamăgită și mă simt neputincioasă. Am senzația că mă lupt cu morile de vânt, în timp ce ambrozia se răspândește, iar cei care suferă din cauza ei sunt lăsați să se descurce singuri. Oare se va schimba ceva vreodată? Sau trebuie să plecăm din țară pentru a găsi un loc în care această problemă să fie tratată cu seriozitatea pe care o merită?”, a spus Irisha, în mediul online.

Irisha a ajuns la spital /Foto: Instagram

Irisha, semnal de alarmă

De asemenea, Irisha a tras un semnal de alarmă și a vorbit despre ce înseamnă, de fapt, alergia la ambrozie și cum îi afectează pe cei care se confruntă cu ea. Aceasta spune că nu e vorba doar despre câteva strănuturi, ci aduce simptome mult mai severe.

„Alergia la ambrozie nu înseamnă doar câteva strănuturi sau o ușoară iritație. Pentru un om alergic, poate însemna zile întregi în care nu este apt să muncească, să conducă sau să facă lucruri pe care o persoană sănătoasă le face cu ușurință.

Înseamnă sute de pastile, spray-uri nazale, tratamente și picături oftalmologice. Înseamnă nopți nedormite, epuizare și, uneori, crize respiratorii care pot deveni extrem de periculoase”, a mai spus Irisha.

 

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Foto: Instagram

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