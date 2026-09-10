Alertă în România! Emanuela a dispărut fără urmă. Cine o vede, este rugat să sune de urgență la 112

Alertă în România! Emanuela a dispărut fără urmă. Cine o vede, este rugat să sune de urgență la 112
Emanuela Clapon a dispărut
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Este alertă în România. Autoritățile au fost sesizate cu privire la dispariția unei tinere în vârstă de 18 ani. Se pare că aceasta a plecat de acasă, iar familia nu mai reușește să o contacteze, așa că a dat alarma. Poliția Română este acum în alertă și a cerut ajutorul cetățenilor. Cei care o văd sunt rugați să anunțe imediat autoritățile.

Oamenii legii au fost sesizați cu privire la dispariția numitei Emanuela Clapon, în vârstă de 18 ani, din Dobarceni, județul Botoșani. Se pare că în data de 10 septembrie, tânăra a plecat voluntar de la domiciliu și nu s-a mai întors. Familia a alertat autoritățile, iar oamenii legii au demarat căutările.

„La data de 10 septembrie 2026, orele 11.30, lucrătorii din cadrul Secției Nr.10 Poliție Ștefănești au fost sesizați direct de către numitul Clapon Petru de 61 de ani din com. Dobarceni, jud. Botoșani cu privire la faptul că fiica sa, Clapon Emanuela, de 18 ani, a plecat în mod voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit până în prezent”, a anunțat Poliția.

Potrivit informațiilor oferite de către oamenii legii, semnalmentele Emanuelei Clapon sunt: înălțime – 1,61 m, greutate – 95 kg, păr șaten lung, ochi căprui. Din păcate, nu se cunosc informații legate de vestimentația acesteia din momentul dispariției.

Emanuela Clapon /Foto: Poliția Română

Orice persoană care poate oferi informații ce pot conduce la depistarea Emanuelei Clapon este rugată să apeleze Serviciul Unic 112, ori să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.

Ce trebuie să faci dacă o vezi pe Emanuela Clapon. Este lege

Cine o vede pe Emanuela Clapon este rugat să sune la 112 sau să se prezinte la cea mai apropiată secție de poliție, pentru a oferi toate detaliile către structurile competente. Procedura este prevăzută în Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.

„În cazul identificării unei persoane majore cu privire la care a fost introdusă în SINS (Sistemul Informatic Național de Semnalări, n.a.) o semnalare din categoria celor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a), aceasta este informată despre existenţa semnalării şi i se solicită consimţământul cu privire la transmiterea informaţiilor privind adresa la care locuieşte către persoana care a sesizat dispariţia”, extras din Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.

 

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