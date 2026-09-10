Greva angajaților Oil Terminal ar putea afecta România! Ce se întâmplă dacă protestul continuă

O posibilă grevă generală la Oil Terminal ar putea avea efecte importante asupra aprovizionării cu combustibil a României. Angajații companiei au organizat joi un protest de avertisment, iar dacă revendicările salariale nu vor fi soluționate până pe 17 septembrie, sindicaliștii intenționează să oprească activitatea.

Conflictul are la bază solicitarea privind indexarea salariilor cu 6,5%. Reprezentanții angajaților spun că încearcă să obțină această majorare încă din februarie, însă până în prezent nu au primit aprobarea necesară. Sindicatul reclamă și diminuarea puterii de cumpărare a salariaților, estimată la aproximativ 20% în ultimii doi ani.

„Credem că întreaga responsabilitate a acestei greve generale, dacă ajungem acolo, este la Guvernul României, deoarece domnul prim-ministru ţine în mapă un memorandum pe care putea să-l aprobe de acum patru-cinci luni. Nemulţumirea salariaţilor şi a noastră este că în ultimii doi ani am pierdut cel puţin 20% din puterea de cumpărare. Domnul prim-ministru a aprobat deja un număr de 54 de memorandumuri la societăţi care nu îndeplinesc în niciun caz condiţiile din ordonanţă şi nu se pot compara cu situaţia de la Oil Terminal”, a declarat Nicu Androne, liderul sindicatului Oil Terminal.

Grevă majoră la Oil Terminal

Termenul stabilit de sindicaliști este 17 septembrie, la ora 7.00. Până atunci, reprezentanții angajaților și conducerea companiei mai au programată o întâlnire, în încercarea de a găsi o soluție care să evite escaladarea conflictului.

Oprirea activității Oil Terminal ar putea avea consecințe dincolo de nemulțumirile angajaților. Compania reprezintă un punct important în circuitul de aprovizionare cu produse petroliere, iar sindicaliștii susțin că aproximativ 60% din combustibilul care intră în România trece prin terminal.

Problemele s-ar putea extinde și la Petrobrazi în cazul unui protest de durată. Potrivit sindicaliștilor, dacă activitatea Oil Terminal ar fi blocată timp de trei-patru zile, rafinăria ar putea rămâne fără țițeiul primit prin terminal și ar fi pusă în situația de a-și reduce sau opri activitatea.

„Dacă până joi, 17 septembrie, nu se întâmplă nimic, nu primim un rezultat pozitiv, joi, începând cu ora 7 vom declanşa greva generală. 60% din totalul combustibilului care intră în România şi de care România are nevoie, trece prin Oil Terminal. Nu mai vorbim de faptul că dacă această grevă se va prelungi pentru trei, patru zile, Rafinăria Petrobrazi, singura rafinărie care mai aduce ţiţei prin Oil Terminal, poate să rămână fără materie primă şi poate să fie nevoită să-şi întrerupă activitatea”, a mai afirmat liderul de sindicat.

Conducerea Oil Terminal încearcă să evite acest scenariu. Directorul general Sorin Ciutureanu susține că înțelege cererile salariaților, însă consideră că o grevă ar afecta un sector esențial pentru economia națională.

„Înţeleg doleanţele sindicatului Oil Terminal, dar nu sunt de acord cu această grevă pentru că Oil Terminal, în lanţul logistic de aprovizionare al României, este o verigă foarte importantă. Fracturarea acestui lanţ ar aduce probleme destul de însemnate. Drept pentru care voi uza de toate posibilităţile pe care le am să amân acest moment al grevei şi în acelaşi timp voi face demersuri în continuare pentru a vedea dacă este fezabil acel memorandum de care se face vorbire”, a transmis directorul general al Oil Terminal.

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