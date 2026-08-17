Ce salariu are un contabil în România, în 2026. Cât câștigă lunar, de fapt

Există o meserie în România unde salariul poate crește spectaculos odată cu experiența. Dacă la început venitul se învârte în jurul sumei de 4.000 de lei, după câțiva ani de muncă și cu mai multă responsabilitate, câștigurile pot ajunge la 8.500 de lei lunar.

Este vorba despre contabili, iar datele pentru 2026 arată că diferența dintre un începător și un specialist cu experiență este una considerabilă. Potrivit Salario, comparatorul de salarii dezvoltat de eJobs, venitul mediu pentru această ocupație este de 5.400 de lei pe lună.

Salariul poate crește de la un an la altul

La început, un asistent contabil poate câștiga aproximativ 4.000 de lei. Odată cu acumularea experienței și preluarea unor responsabilități mai importante, salariul crește. Pentru un contabil-șef, venitul poate ajunge la 8.500 de lei lunar.

„Diferențele de venit sunt însă importante în funcție de experiență și de nivelul de responsabilitate. Una dintre schimbările importante ale ultimilor ani este digitalizarea accelerată a contabilității. În 2026, competențele digitale și familiaritatea cu programele de contabilitate sunt aproape la fel de importante ca pregătirea financiar-contabilă”, spune Raluca Dumitra, șefa de marketing la eJobs.

Un alt avantaj al domeniului este posibilitatea de a lucra independent. Un specialist își poate forma propriul portofoliu și poate colabora cu mai multe persoane sau companii.

„Mulți experți contabili aleg să își construiască propriul portofoliu de clienți, iar veniturile pot crește în funcție de numărul și complexitatea clienților”, explică șefa de marketing de la eJobs.

Ce trebuie să știe cei care vor bani mai mulți

În 2026, experiența nu mai este singurul atu. Contabilii trebuie să stăpânească instrumentele digitale și să fie pregătiți să se adapteze rapid schimbărilor legislative.

„Modificările legislative și cerințele tot mai stricte de raportare înseamnă că un contabil trebuie să fie permanent la curent cu regulile care se schimbă și să poată adapta rapid procesele de lucru. Din acest motiv, experiența și specializarea în zone precum fiscalitate, contabilitate financiară sau raportare sunt tot mai bine valorificate în recrutare”, a declarat Raluca Dumitra.

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