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Salarii de până la 30.000 de euro în stațiunile de schi din Austria. Ce posturi sunt disponibile

De: Emanuela Cristescu 19/07/2026 | 10:00
Salarii de până la 30.000 de euro în stațiunile de schi din Austria. Ce posturi sunt disponibile
Salarii de până la 30.000 de euro în stațiunile de schi din Austria. Ce posturi sunt disponibile
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Austria face angajări în masă și oferă salarii de aproape 30.000 de euro pe an. Hotelurile din cele mai căutate stațiuni montane sunt în căutare de angajați, iar pe lângă salariile generoase pun la dispoziție și cazare gratuită, mese copioase și alte beneficii care reduc aproape complet cheltuielile lunare.

Deficitul de personal din turism îi obligă și în acest an pe angajatorii austrieci să caute oameni din alte state ale Uniunii Europene, iar românii se numără printre cei care pot aplica fără să aibă nevoie de permis de muncă. În prezent, în Austria sunt disponibile peste 34.000 de locuri de muncă, dintre care aproape 3.000 sunt doar în Tirol.

Locuri de muncă disponibile în Austria

Recrutările vizează unități hoteliere din Tirol, dar și din regiunile Carinthia și Styria, unde sezonul de schi aduce în fiecare an zeci de mii de turiști. Printre posturile disponibile se află:

  • ospătari;
  • barmani;
  • recepționeri;
  • cameriste;
  • ajutoare de bucătar;
  • spălători de vase;
  • personal pentru curățenie.

În funcție de post, angajatorii cer experiență în domeniu și cunoștințe de limba engleză sau germană.

Salarii de până la 30.000 de euro în stațiunile de schi din Austria. Ce posturi sunt disponibile
Salarii de până la 30.000 de euro în stațiunile de schi din Austria. Ce posturi sunt disponibile

Ofertele sunt atractive mai ales pentru cei care vor să strângă bani într-un timp scurt. Salariile brute pornesc de la aproximativ 27.300 de euro pe an și pot ajunge la aproape 30.000 de euro sau chiar mai mult, în funcție de experiență și calificări.

Un exemplu este postul de recepționer, unde hotelurile oferă în jur de 2.200 de euro pe lună pentru candidații care au cel puțin un an experiență și cunosc limba germană și engleza.

Pe lângă salariu, multe hoteluri oferă gratuit:

  • cazare;
  • trei mese pe zi;
  • cameră individuală cu baie proprie;
  • internet Wi-Fi și televizor;
  • acces la sala de fitness și zona SPA;
  • reduceri pentru activitățile de iarnă.

În aceste condiții, angajații pot economisi o mare parte din veniturile obținute.

Cine poate aplica

Locurile de muncă sunt disponibile pentru cetățenii Uniunii Europene, inclusiv pentru români. Singura obligație pentru cei care aleg să rămână în Austria mai mult de trei luni este înregistrarea reședinței și obținerea certificatului de înregistrare. Pentru angajare sunt necesare un act de identitate valabil, contractul de muncă și asigurarea medicală.

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