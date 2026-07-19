Acasă » Știri » Cum a schimbat-o plecarea Violetei în SUA pe Andreea Marin: „Când m-am întors singură, nu a fost ușor”

Cum a schimbat-o plecarea Violetei în SUA pe Andreea Marin: „Când m-am întors singură, nu a fost ușor”

De: Anca Chihaie 19/07/2026 | 17:09
Cum a schimbat-o plecarea Violetei în SUA pe Andreea Marin: „Când m-am întors singură, nu a fost ușor”
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Plecarea Violetei Bănică la studii în Statele Unite a reprezentat un moment important atât pentru tânăra studentă, cât și pentru Andreea Marin, care a fost nevoită să se adapteze unei realități complet diferite. După primul an petrecut la Cornell University, una dintre cele mai apreciate instituții de învățământ superior din lume, relația dintre cele două a intrat într-o nouă etapă, în care distanța fizică a fost compensată printr-o legătură apropiată și o comunicare constantă.

Pentru orice părinte, momentul în care copilul pleacă să studieze într-o altă țară este unul încărcat de emoții. În cazul Andreei Marin, provocarea a fost cu atât mai mare cu cât între România și Statele Unite se află mii de kilometri, iar întâlnirile nu mai pot avea loc ori de câte ori apare dorul. Deși a susținut încă de la început dorința fiicei sale de a urma o facultate de prestigiu peste Ocean, acomodarea cu noua situație nu a fost deloc simplă.

Cum a schimbat-o plecarea Violetei în SUA pe Andreea Marin

După încheierea procesului de admitere și instalarea Violetei în campusul universitar, prezentatoarea TV a rămas cu sentimentul firesc al desprinderii dintre un părinte și copilul care începe să-și construiască propriul drum. Cu toate acestea, satisfacția de a vedea că fiica sa și-a îndeplinit unul dintre cele mai importante obiective a făcut ca despărțirea să fie mai ușor de acceptat în timp.

În prezent, cele două păstrează o comunicare frecventă, iar tehnologia le permite să rămână conectate în fiecare zi, chiar dacă diferența de fus orar și distanța sunt considerabile. Relația lor continuă să fie una foarte apropiată, însă dinamica s-a schimbat odată cu maturizarea Violetei și cu responsabilitățile pe care aceasta și le asumă în viața de student.

„Sincer? Greu. Când un ocean se așterne între tine și singurul tău copil nu poate fi ușor, orice părinte știe sau își poate imagina. Dar dacă distanța e motivată de gândul că își construiește un viitor într-una dintre cele mai bune universități din lume, atunci e mai ușor de dus acest sentiment, dar după ce reușești să depășești momentul despărțirii.

Chiar dacă am fost cel mai mare susținător al ei în tot procesul de admitere, când m-am întors acasă din America singură nu a fost ușor. Vorbim însă zilnic, legătura noastră este foarte puternică și iubirea mamă-fiică nu cunoaște granițe.

Ea este matură și independentă acum, firește că eu îi sunt alături ori de câte ori are nevoie de mine, dar deja se descurcă singură astăzi, are propriile merite, nu este «fata mamei și a tatei», ci are o minte inteligentă și puternică, a moștenit spiritul nostru, dar și-a creat propriul drum, diferit de al părinților. Sunt mândră de ea!”, a declarat Andree Marin pentru Okmagazin.ro

Unul dintre cele mai dificile aspecte ale acestei perioade îl reprezintă posibilitatea redusă de a se vedea față în față. Drumurile lungi până în Statele Unite implică mai multe zboruri și un timp considerabil alocat călătoriei, ceea ce face ca fiecare vizită să necesite o planificare atentă. Programul profesional încărcat al Andreei Marin nu îi permite deplasări foarte dese, însă încearcă să ajungă în America de câteva ori pe an. La rândul ei, Violeta revine în România în timpul vacanțelor universitare, astfel încât să poată petrece timp alături de familie.

Perioadele în care nu se văd sunt compensate prin apeluri și mesaje zilnice, iar această rutină a devenit o parte importantă a vieții lor. Chiar dacă despărțirea a fost dificilă, experiența a consolidat încrederea pe care Andreea Marin o are în capacitatea fiicei sale de a se descurca singură și de a lua propriile decizii.

DIETA ANDREEI MARIN. PREZENTATOAREA TV A SLĂBIT 6 KILOGRAME ÎN DOAR 2 SĂPTĂMÂNI

NU RATA!

ANDREEA MARIN, SILUETĂ DE INVIDIAT LA 51 DE ANI. VEDETA S-A AFIȘAT ÎN COSTUM DE BAIE

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Claudia Pătrășcanu, în lacrimi la mormântul Sfântului Paisie: „Am simțit o pace în suflet”
Știri
Claudia Pătrășcanu, în lacrimi la mormântul Sfântului Paisie: „Am simțit o pace în suflet”
Fosta solistă A.S.I.A. începe un nou capitol. Anunțul neașteptat făcut de Sylvia Sîrbu
Știri
Fosta solistă A.S.I.A. începe un nou capitol. Anunțul neașteptat făcut de Sylvia Sîrbu
„Nici măcar fratele Mădălinei Nasole nu știe”. Anunțul care REAPRINDE misterul morții artistei
Mediafax
„Nici măcar fratele Mădălinei Nasole nu știe”. Anunțul care REAPRINDE misterul morții artistei
Ce anunță Serviciul britanic al Procuraturii (CPS) despre frații Tate. Acuzațiile care li se aduc în Marea Britanie
Gandul.ro
Ce anunță Serviciul britanic al Procuraturii (CPS) despre frații Tate. Acuzațiile care li...
Simona Halep, relație încheiată brusc: Stere Halep a despărțit-o de iubit printr-un SMS! „Nu i-a convenit”
Prosport.ro
Simona Halep, relație încheiată brusc: Stere Halep a despărțit-o de iubit printr-un SMS!...
„Au nevoie doar de proști fără studii”. Masterul de la Academia de Poliție care produce ofițeri într-un an este contestat. Explicațiile instituției
Adevarul
„Au nevoie doar de proști fără studii”. Masterul de la Academia de Poliție...
Crioterapie și băi în sânge de cerb pentru Putin „nemuritorul”. Programul de miliarde de $ prin care dictatorul vrea să trăiască veșnic
Digi24
Crioterapie și băi în sânge de cerb pentru Putin „nemuritorul”. Programul de miliarde...
Prețuri uriașe pentru finala Cupei Mondiale: un bilet pentru duelul Messi-Yamal costă cât o mașină
Mediafax
Prețuri uriașe pentru finala Cupei Mondiale: un bilet pentru duelul Messi-Yamal costă cât...
Parteneri
Ți-o mai amintești pe Cristiana Răduță? Artista care cânta piesa Amor, Amor este complet transformată. Cum arată la 48 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ți-o mai amintești pe Cristiana Răduță? Artista care cânta piesa Amor, Amor este complet transformată....
lie Năstase, atacat pentru că ar primi pensie 6.800 de euro de la statul român: „Bolojan nu vede!”
Prosport.ro
lie Năstase, atacat pentru că ar primi pensie 6.800 de euro de la statul român:...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Sebastian Stan, cucerit de un film românesc: „A rezonat cu propria lui poveste”
Click.ro
Sebastian Stan, cucerit de un film românesc: „A rezonat cu propria lui poveste”
Cum a ajuns „arma secretă invincibilă” a Uniunii Sovietice pe fundul mării. Submarinul nuclear care a devenit o „bombă cu ceas”
Digi 24
Cum a ajuns „arma secretă invincibilă” a Uniunii Sovietice pe fundul mării. Submarinul nuclear care...
EXCLUSIV Ciucu își apără averea și stilul de viață după acuzațiile DNA: „Nu merg la Monaco cu avioane private. Urc în lift cu curierii”
Digi24
EXCLUSIV Ciucu își apără averea și stilul de viață după acuzațiile DNA: „Nu merg la...
Poliția din LA renunță la camerele de supraveghere cu inteligență artificială: Au generat sute de alerte false
Promotor.ro
Poliția din LA renunță la camerele de supraveghere cu inteligență artificială: Au generat sute de...
BANCUL ZILEI. O blondă: – Acum citesc o carte managerială, economic financiară…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O blondă: – Acum citesc o carte managerială, economic financiară…
Facebook are probleme tehnice majore în România. Ce mesaj apare
go4it.ro
Facebook are probleme tehnice majore în România. Ce mesaj apare
Cine a inventat omleta? O poveste veche de mii de ani
Descopera.ro
Cine a inventat omleta? O poveste veche de mii de ani
Experții avertizează: GTA VI poate daună vieții de cuplu
Go4Games
Experții avertizează: GTA VI poate daună vieții de cuplu
Ce anunță Serviciul britanic al Procuraturii (CPS) despre frații Tate. Acuzațiile care li se aduc în Marea Britanie
Gandul.ro
Ce anunță Serviciul britanic al Procuraturii (CPS) despre frații Tate. Acuzațiile care li se aduc...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Claudia Pătrășcanu, în lacrimi la mormântul Sfântului Paisie: „Am simțit o pace în suflet”
Claudia Pătrășcanu, în lacrimi la mormântul Sfântului Paisie: „Am simțit o pace în suflet”
Fosta solistă A.S.I.A. începe un nou capitol. Anunțul neașteptat făcut de Sylvia Sîrbu
Fosta solistă A.S.I.A. începe un nou capitol. Anunțul neașteptat făcut de Sylvia Sîrbu
Ce face Daniela Crudu după retragerea din TV. Noua meserie îi aduce venituri consistente
Ce face Daniela Crudu după retragerea din TV. Noua meserie îi aduce venituri consistente
A plecat de la all inclusive fără să plătească! O turistă a fost arestată chiar înainte de îmbarcare
A plecat de la all inclusive fără să plătească! O turistă a fost arestată chiar înainte de îmbarcare
Puțini știau asta despre Cosmin Natanticu și Eliza. De ce a început relația lor cu stângul: „Nu ...
Puțini știau asta despre Cosmin Natanticu și Eliza. De ce a început relația lor cu stângul: „Nu ne-am plăcut!”
Dezastru la Bușteni după o rupere de nori. Puhoaiele au măturat mașini din calea lor
Dezastru la Bușteni după o rupere de nori. Puhoaiele au măturat mașini din calea lor
Vezi toate știrile