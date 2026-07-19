Cum a schimbat-o plecarea Violetei în SUA pe Andreea Marin: „Când m-am întors singură, nu a fost ușor”

Plecarea Violetei Bănică la studii în Statele Unite a reprezentat un moment important atât pentru tânăra studentă, cât și pentru Andreea Marin, care a fost nevoită să se adapteze unei realități complet diferite. După primul an petrecut la Cornell University, una dintre cele mai apreciate instituții de învățământ superior din lume, relația dintre cele două a intrat într-o nouă etapă, în care distanța fizică a fost compensată printr-o legătură apropiată și o comunicare constantă.

Pentru orice părinte, momentul în care copilul pleacă să studieze într-o altă țară este unul încărcat de emoții. În cazul Andreei Marin, provocarea a fost cu atât mai mare cu cât între România și Statele Unite se află mii de kilometri, iar întâlnirile nu mai pot avea loc ori de câte ori apare dorul. Deși a susținut încă de la început dorința fiicei sale de a urma o facultate de prestigiu peste Ocean, acomodarea cu noua situație nu a fost deloc simplă.

Cum a schimbat-o plecarea Violetei în SUA pe Andreea Marin

După încheierea procesului de admitere și instalarea Violetei în campusul universitar, prezentatoarea TV a rămas cu sentimentul firesc al desprinderii dintre un părinte și copilul care începe să-și construiască propriul drum. Cu toate acestea, satisfacția de a vedea că fiica sa și-a îndeplinit unul dintre cele mai importante obiective a făcut ca despărțirea să fie mai ușor de acceptat în timp.

În prezent, cele două păstrează o comunicare frecventă, iar tehnologia le permite să rămână conectate în fiecare zi, chiar dacă diferența de fus orar și distanța sunt considerabile. Relația lor continuă să fie una foarte apropiată, însă dinamica s-a schimbat odată cu maturizarea Violetei și cu responsabilitățile pe care aceasta și le asumă în viața de student.

„Sincer? Greu. Când un ocean se așterne între tine și singurul tău copil nu poate fi ușor, orice părinte știe sau își poate imagina. Dar dacă distanța e motivată de gândul că își construiește un viitor într-una dintre cele mai bune universități din lume, atunci e mai ușor de dus acest sentiment, dar după ce reușești să depășești momentul despărțirii. Chiar dacă am fost cel mai mare susținător al ei în tot procesul de admitere, când m-am întors acasă din America singură nu a fost ușor. Vorbim însă zilnic, legătura noastră este foarte puternică și iubirea mamă-fiică nu cunoaște granițe. Ea este matură și independentă acum, firește că eu îi sunt alături ori de câte ori are nevoie de mine, dar deja se descurcă singură astăzi, are propriile merite, nu este «fata mamei și a tatei», ci are o minte inteligentă și puternică, a moștenit spiritul nostru, dar și-a creat propriul drum, diferit de al părinților. Sunt mândră de ea!”, a declarat Andree Marin pentru Okmagazin.ro

Unul dintre cele mai dificile aspecte ale acestei perioade îl reprezintă posibilitatea redusă de a se vedea față în față. Drumurile lungi până în Statele Unite implică mai multe zboruri și un timp considerabil alocat călătoriei, ceea ce face ca fiecare vizită să necesite o planificare atentă. Programul profesional încărcat al Andreei Marin nu îi permite deplasări foarte dese, însă încearcă să ajungă în America de câteva ori pe an. La rândul ei, Violeta revine în România în timpul vacanțelor universitare, astfel încât să poată petrece timp alături de familie.

Perioadele în care nu se văd sunt compensate prin apeluri și mesaje zilnice, iar această rutină a devenit o parte importantă a vieții lor. Chiar dacă despărțirea a fost dificilă, experiența a consolidat încrederea pe care Andreea Marin o are în capacitatea fiicei sale de a se descurca singură și de a lua propriile decizii.

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