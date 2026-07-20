Tot ce trebuie să știi despre examenul de Titularizare 2026. Calendar complet al etapelor

Concursul național de Titularizare 2026 este principalul proces de recrutare pentru ocuparea posturilor din învățământul preuniversitar. Este examenul pe care cadrele didactice și absolvenții care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege pot să obțină un post pe perioadă nedeterminată sau pot ocupa un post de suplinitor. Iată calendarul complet al etapelor de titularizare din sesiunea 2026 și datele la care au loc înscrierile, inspecțiile și proba scrisă.
Titularizarea este concursul organizat în fiecare an de Ministerul Educației pentru ocuparea posturilor disponibile din învățământul preuniversitar de stat. Este examenul pe care profesorii și absolvenții care îndeplinesc condițiile necesare pot obține fie un post de titular, cu contract pe perioadă nedeterminată, fie un post de suplinitor, cu contract pe perioadă determinată.
Diferența dintre cele două nu este dată de un examen diferit, ci de nota obținută și de postul ales la repartizare. Pentru a deveni titular, un candidat trebuie să obțină cel puțin nota 7 la proba scrisă și să ocupe un post declarat viabil, disponibil pe termen lung. Repartizarea se face în ordinea mediilor, în cadrul unei ședințe publice.
Cei care obțin minimum nota 5 pot ocupa un post de suplinitor, dacă există locuri disponibile. Aceste posturi sunt vacante sau rezervate doar pentru o perioadă determinată, iar repartizarea se face tot în funcție de media obținută la concurs.
Un post de titular oferă mai multă stabilitate, deoarece presupune un contract de muncă pe perioadă nedeterminată. Profesorii titulari pot participa ulterior la proceduri precum transferul sau detașarea, în condițiile prevăzute de legislație.
Concursul de Titularizare 2026 se desfășoară în mai multe etape, stabilite de Ministerul Educației. Fiecare candidat trebuie să parcurgă aceste etape pentru a putea ocupa un post de profesor în învățământul preuniversitar.
Publicarea posturilor disponibile
Prima etapă este afișarea posturilor vacante și rezervate. Inspectoratele școlare publică lista catedrelor disponibile, precum și informații despre durata acestora și dacă pot fi ocupate pe perioadă nedeterminată.
Înscrierea la concurs
Candidații trebuie să depună un dosar de înscriere care conține documentele necesare, precum actele de studii, documentele care atestă pregătirea psihopedagogică, eventualele grade didactice și adeverințele medicale cerute de regulament.
Inspecția la clasă sau proba practică
Pentru cele mai multe discipline, candidații trebuie să susțină o inspecție specială la clasă sau o probă practică. În această etapă sunt evaluate modul de predare și competențele didactice.
Proba scrisă
Urmează examenul scris, organizat în aceeași zi la nivel național. Subiectele sunt elaborate de Ministerul Educației, iar lucrările sunt evaluate după aceleași criterii în toată țara.
Repartizarea pe posturi
După afișarea rezultatelor și soluționarea eventualelor contestații, are loc repartizarea pe posturi. Candidații sunt chemați în ședințe publice și își aleg postul în ordinea descrescătoare a mediilor obținute.
În funcție de nota la examen și de posturile disponibile, candidații pot obține:
Titularizarea rămâne principalul concurs prin care profesorii pot ocupa un post în învățământul preuniversitar de stat.
Înscrierea candidaților
Probele practice și inspecțiile la clasă
Actualizarea datelor de înscriere
Proba scrisă
Rezultate și contestații
Repartizarea pe posturi
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