Tot ce trebuie să știi despre examenul de Titularizare 2026. Calendar complet al etapelor

Concursul național de Titularizare 2026 este principalul proces de recrutare pentru ocuparea posturilor din învățământul preuniversitar. Este examenul pe care cadrele didactice și absolvenții care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege pot să obțină un post pe perioadă nedeterminată sau pot ocupa un post de suplinitor. Iată calendarul complet al etapelor de titularizare din sesiunea 2026 și datele la care au loc înscrierile, inspecțiile și proba scrisă.

Ce este examenul de titularizare 2026

Titularizarea este concursul organizat în fiecare an de Ministerul Educației pentru ocuparea posturilor disponibile din învățământul preuniversitar de stat. Este examenul pe care profesorii și absolvenții care îndeplinesc condițiile necesare pot obține fie un post de titular, cu contract pe perioadă nedeterminată, fie un post de suplinitor, cu contract pe perioadă determinată.

Diferența dintre cele două nu este dată de un examen diferit, ci de nota obținută și de postul ales la repartizare. Pentru a deveni titular, un candidat trebuie să obțină cel puțin nota 7 la proba scrisă și să ocupe un post declarat viabil, disponibil pe termen lung. Repartizarea se face în ordinea mediilor, în cadrul unei ședințe publice.

Cei care obțin minimum nota 5 pot ocupa un post de suplinitor, dacă există locuri disponibile. Aceste posturi sunt vacante sau rezervate doar pentru o perioadă determinată, iar repartizarea se face tot în funcție de media obținută la concurs.

Un post de titular oferă mai multă stabilitate, deoarece presupune un contract de muncă pe perioadă nedeterminată. Profesorii titulari pot participa ulterior la proceduri precum transferul sau detașarea, în condițiile prevăzute de legislație.

Etape Titularizare

Concursul de Titularizare 2026 se desfășoară în mai multe etape, stabilite de Ministerul Educației. Fiecare candidat trebuie să parcurgă aceste etape pentru a putea ocupa un post de profesor în învățământul preuniversitar.

Publicarea posturilor disponibile

Prima etapă este afișarea posturilor vacante și rezervate. Inspectoratele școlare publică lista catedrelor disponibile, precum și informații despre durata acestora și dacă pot fi ocupate pe perioadă nedeterminată.

Înscrierea la concurs

Candidații trebuie să depună un dosar de înscriere care conține documentele necesare, precum actele de studii, documentele care atestă pregătirea psihopedagogică, eventualele grade didactice și adeverințele medicale cerute de regulament.

Inspecția la clasă sau proba practică

Pentru cele mai multe discipline, candidații trebuie să susțină o inspecție specială la clasă sau o probă practică. În această etapă sunt evaluate modul de predare și competențele didactice.

Proba scrisă

Urmează examenul scris, organizat în aceeași zi la nivel național. Subiectele sunt elaborate de Ministerul Educației, iar lucrările sunt evaluate după aceleași criterii în toată țara.

Repartizarea pe posturi

După afișarea rezultatelor și soluționarea eventualelor contestații, are loc repartizarea pe posturi. Candidații sunt chemați în ședințe publice și își aleg postul în ordinea descrescătoare a mediilor obținute.

În funcție de nota la examen și de posturile disponibile, candidații pot obține:

un post de titular, cu contract pe perioadă nedeterminată, dacă au minimum nota 7 și aleg un post viabil;

un post de suplinitor, cu contract pe perioadă determinată, dacă au minimum nota 5.

Titularizarea rămâne principalul concurs prin care profesorii pot ocupa un post în învățământul preuniversitar de stat.

Calendar Titularizare 2026

Înscrierea candidaților

Până la 29 mai 2026 – depunerea și validarea cererilor de înscriere pentru concursul național, precum și pentru probele practice și inspecțiile speciale la clasă.

12–15 mai 2026 – perioada de înscriere, dacă aceasta se realizează exclusiv online.

Până la 29 mai 2026 – afișarea listei candidaților înscriși și a programării pentru probele practice și inspecțiile speciale.

25 mai – 30 iunie 2026 – candidații pot solicita corectarea eventualelor erori din datele de înscriere.

Probele practice și inspecțiile la clasă

8–30 iunie 2026 – desfășurarea probelor practice, a probelor orale și a inspecțiilor speciale la clasă.

3 iulie 2026 – afișarea rezultatelor obținute la aceste probe.

Actualizarea datelor de înscriere

16 iulie 2026 – afișarea datelor de înscriere reactualizate ale candidaților.

Proba scrisă

21 iulie 2026 – susținerea probei scrise a concursului național de Titularizare, în centrele de examen din întreaga țară.

Rezultate și contestații

28 iulie 2026 – afișarea rezultatelor inițiale la proba scrisă.

28–29 iulie 2026 – depunerea contestațiilor la inspectoratele școlare.

29 iulie – 3 august 2026 – soluționarea contestațiilor.

4 august 2026 – afișarea rezultatelor finale.

Repartizarea pe posturi

5–6 august 2026 – repartizarea candidaților pe posturile disponibile, în ordinea mediilor obținute la concurs.

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