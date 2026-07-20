Avocata fraților Tate, noi dezvăluiri după ce Andrew și Tristan au fost arestați în Miami: ”Pe teritoriul Statelor Unite nu au un dosar penal”

Avocata fraților Tate, Cosmina Popa, a fost invitată în emisiunea Dan Capatos Show, unde a explicat pe larg situația juridică a celor doi și modul în care dosarele lor se mișcă între România, Marea Britanie și Statele Unite.

Discuția a fost una amplă, cu numeroase detalii despre procedurile în curs și despre acuzațiile formulate în diferite jurisdicții. În debutul dialogului, Dan Capatos a întrebat:

„În România ce acuzații au rămas în picioare în momentul de față? Ei pentru ce ar trebui să ajungă din nou aici? În ce fază este dosarul de aici?”

Cosmina Popa a explicat că dosarul din România se află în faza de urmărire penală, după ce în camera preliminară cauza a fost retrimisă la parchet pentru administrarea unor probe cu respectarea principiului legalității. Avocata a menționat că unele fete și-au retras plângerile, ceea ce a schimbat structura dosarului.

Dan Capatos a insistat asupra momentului în care frații Tate au părăsit România:

„De ce nu au rămas în România să continue dosarul aici și nu mai aveau de suferit lucrurile astea?”

Cosmina Popa a precizat că obligația de a nu părăsi teritoriul României fusese ridicată cu aproximativ un an înainte:

„Eu nu pot să-mi întreb clienții ce fac, unde se duc. Până la urmă, plecat pentru că nu au absolut nimic de ascuns.”

Discuția a ajuns la arestarea din Statele Unite și cererea britanicilor de extrădare:

„Da, dar iată că s-a ajuns la această arestare și la această cerere a britanicilor să fie expulzați la ei în țară.”

Cosmina Popa a explicat că situația se va clarifica în timp, iar avocații din Statele Unite, Marea Britanie și România vor coopera pentru a lămuri acuzațiile:

„Acuzațiile sunt destul de grave, dar până la urmă dumnealor beneficiază de prezumția de nevinovăție și nu știm nici măcar dacă există o suspiciune rezonabilă îndeplinită.”

Decizia finală vine din SUA

Dan Capatos a cerut detalii despre statutul juridic al fraților Tate în fiecare țară. Cosmina Popa a fost fermă:

„Pe teritoriul Statelor Unite nu au un dosar penal.”

În România există un dosar, iar în Anglia urmărirea penală a început odată cu emiterea mandatului european de arestare. Avocata a precizat că britanicii au fost primii care au deschis un dosar, însă acesta fusese clasat inițial:

„Au fost clasate.”

Întrebată despre acuzațiile din România, Cosmina Popa a spus:

„Multe dintre ele nu stau în picioare. Acuzațiile în general în acest dosar sunt la cunare.”

Ea a explicat că, după administrarea probelor și audierea tuturor martorilor și persoanelor vătămate, se așteaptă o soluție favorabilă apărării:

„Cu siguranță vom ajunge la o soluție favorabilă apărării.”

În final, Cosmina Popa a subliniat că România nu intervine în procedura actuală dintre Statele Unite și Marea Britanie, iar decizia privind extrădarea va fi stabilită de instanțele americane. Frații Tate ar putea rămâne în arest preventiv sau ar putea fi eliberați pe cauțiune, în funcție de hotărârea judecătorilor.

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:



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