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Cercul se strânge în jurul fraților Tate. Anchete și procese în România, Marea Britanie și SUA

De: David Ioan 19/07/2026 | 10:36
Cercul se strânge în jurul fraților Tate. Anchete și procese în România, Marea Britanie și SUA
Cercul se strânge în jurul fraților Tate. Anchete și procese în România, Marea Britanie și SUA
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Andrew și Tristan Tate se află de ani buni în atenția autorităților din mai multe state, fiind implicați în investigații penale și civile desfășurate în România, Marea Britanie și Statele Unite. Ultima evoluție majoră s‑a produs în iulie 2026, când cei doi au fost reținuți în Miami, după ce autoritățile britanice au emis o solicitare de extrădare.

Numele fraților Tate apare în numeroase dosare, iar procedurile deschise în diferite jurisdicții acoperă acuzații variate. Deși au negat constant toate faptele care li se impută, anchetele continuă, iar multe dintre cauze nu au ajuns încă la o hotărâre definitivă.

Cercul se strânge în jurul fraților Tate

Prima investigație de amploare a fost deschisă în România la finalul anului 2022, când procurorii DIICOT au început urmărirea penală pentru constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, exploatarea unor femei prin intermediul platformelor pentru adulți și, în cazul lui Andrew Tate, acuzații de viol.

Cei doi au trecut prin arest preventiv, arest la domiciliu și ulterior control judiciar. În 2024, autoritățile române au deschis un al doilea dosar, cu noi acuzații de trafic de persoane, trafic de minori și spălare de bani, procedurile fiind încă în desfășurare.

În paralel, Marea Britanie a continuat propriile investigații privind fapte care ar fi avut loc între 2010 și 2017. Procurorii britanici îi acuză pe frații Tate de viol, trafic de persoane în scopul exploatării sexuale, agresiuni și alte infracțiuni.

În vara lui 2026, Crown Prosecution Service a anunțat extinderea dosarului cu noi capete de acuzare. În 2024, o instanță din România a aprobat extrădarea lor în Regatul Unit, dar a stabilit că transferul poate avea loc doar după finalizarea procedurilor din România.

Anchete și procese în România, Marea Britanie și SUA

Cel mai recent episod s‑a produs în Statele Unite, unde Andrew și Tristan Tate au fost reținuți în Miami de agenți U.S. Marshals, în baza cererii de extrădare formulate de autoritățile britanice. Instanțele americane urmează să decidă dacă cei doi vor fi trimiși în Regatul Unit pentru a răspunde acuzațiilor. În SUA există și alte acțiuni civile și investigații care îi vizează, aflate în diferite stadii.

Pe lângă dosarele penale, Andrew Tate este implicat în procese civile în Marea Britanie, unde mai multe femei îl acuză de agresiuni sexuale și comportament abuziv. În Statele Unite, frații Tate au fost parte în litigii civile atât ca pârâți, cât și ca reclamanți, contestând acțiuni despre care susțin că le‑ar fi afectat reputația.

În ciuda numărului mare de proceduri, nu există până acum condamnări definitive în aceste cauze. Majoritatea dosarelor se află în faze de anchetă, judecată sau extrădare, iar frații Tate beneficiază de prezumția de nevinovăție.

Cazul lor a devenit unul dintre cele mai urmărite la nivel internațional, implicând simultan autorități din România, Marea Britanie și Statele Unite, iar deciziile instanțelor americane vor influența următoarea etapă a procedurilor.

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