Acasă » Exclusiv » Puțini știau asta despre Cosmin Natanticu și Eliza. De ce a început relația lor cu stângul: „Nu ne-am plăcut!”

Puțini știau asta despre Cosmin Natanticu și Eliza. De ce a început relația lor cu stângul: „Nu ne-am plăcut!”

De: roxana tudorescu 19/07/2026 | 17:11
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Nu a fost dragoste la prima vedere, ci mai degrabă o întâlnire care le-a dat peste cap toate așteptările. Invitat în platoul CANCAN EXCLUSIV, Cosmin Natanticu a povestit cum a început relația cu soția sa, Eliza. Cei doi nu s-au plăcut deloc la prima întâlnire, pentru că fiecare își imaginase că își va întâlni „prințul”, respectiv „prințesa”, iar realitatea a fost cu totul alta. O prietenă comună a insistat să le facă cunoștință, iar Eliza a făcut primul pas și i-a scris lui Cosmin pe Facebook. Restul este deja o frumoasă poveste de dragoste. 

O simplă conversație s-a transformat treptat într-o relație, iar cei doi au descoperit că au multe lucruri în comun decât au crezut la început. De-a lungul anilor, au demonstrat că prima impresie poate să fi înșelătoare, iar umorul, încrederea și susținerea reciprocă au devenit ingredientele care le-au consolidat relația.

Cum au trecut peste prima impresie deloc favorabilă și ce alte dezvăluiri face actorul despre începutul relației lor aflați în interviul integral, care poate fi urmărit duminică, 19 iulie, de la ora 18.00, pe canalul de YouTube CANCAN.

Cosmin Natanticu: „Nu ne-am plăcut la început”

Eliza este și ea actriță de teatru, iar pasiunea pentru scenă este unul dintre lucrurile care o leagă cel mai mult de Cosmin. De-a lungul timpului, cei doi au urcat împreună pe scenă și au demonstrat că formează o echipă nu doar în viața de zi cu zi, ci și în fața publicului. Deși împart aceeași profesie, au povestit că încearcă să păstreze un echilibru între carieră și viața personală, iar acasă lasă deoparte rolurile și se concentrează pe relația lor.

Cosmin Natanticu, în platoul CANCAN EXCLUSIV
Cosmin Natanticu, în platoul CANCAN EXCLUSIV

CANCAN: Eu o știu pe Lizi dinainte și îmi spunea că își dorește un bărbat deștept, frumos, care să o aprecieze.

Cosmin Natanticu: Îmi pare rău că nu a găsit (râde). Lizi, de exemplu, mi-a scris pe Facebook și m-a invitat în oraș.

CANCAN: Ea ți-a scris prima?

Cosmin Natanticu: Ea mi-a scris, da. Noi ne-am văzut, ne-a făcut cunoștință prietena noastră, Aida. Nu ne-am plăcut.

CANCAN: Nu v-ați plăcut reciproc?

Cosmin Natanticu: Reciproc, da. Nici nu știu cum a fost, că și fata asta, nu știu ce a încercat ea să facă. Fata asta, Aida, avea un magazin de haine. Eu eram prieten cu ea. Ea ne-a zis amândurora, separat: „Băi, trebuie să-l cunoști pe ăsta”, „Băi, tu trebuie să o cunoști pe fata asta.” Și Lizi făcea ședință foto cu hainele ei, iar eu trebuia să trec, la mișto, pe acolo. Și am ajuns acolo și a zis: „Bună, el este Cosmin, prietenul meu. Ea este Lizi.” „Bună”, „Bună”. Și atât. Și am zis că nu mi se părea ceva wow. Uite și așteptările astea ale fiecăruia în parte. Eu mă gândeam: „Mamă, să o vezi pe asta, zâna zânelor”, și ea a zis: „Mamă, vine prințul din Bel-Air.” Și a fost așa atunci: „Bună”, și nici nu am mai vorbit. Și după ceva timp mi-a scris ea pe Facebook: „Bună, ce faci? Mă mai ții minte?” Eu cred că Aida tot insista la ea că sunt băiat bun.

CANCAN: Noi știam de existența ta, că ne povestea Lizi.

Cosmin Natanticu: Mi-a zis: „Nu vrei să ne vedem?” Și am zis: „Hai să vedem ce este cu fata asta.” Ne-am văzut la Tineretului, la o cină.

CANCAN: Avea iubit Lizi atunci?

Cosmin Natanticu: Da, da. Eu nu știam. După mi-a zis că este cu cineva, dar nu merge. Am zis: „OK.” Ne-am dus să trag eu niște voci, mi-a spus de părinții ei, că sunt actori. După am mers la o seară a actorilor, în Centrul Vechi. Am băut ceva, am dansat mult, după am mers la mine acasă și de atunci am rămas împreună.

NU RATA: Cum s-a schimbat viața Elizei Natanticu la un an de când a suferit accidentul vascular: “Experiența a fost un semnal de alarmă”

CITEȘTE ȘI: Eliza Natanticu, dezvăluiri după 12 ani de relație: “Am făcut totul…” Nervi la“Poftiți pe la noi, poftiți la întrecere”, fără soț

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
După o perioadă în care s-a luptat cu dependențele, destinul artistului a luat o altă turnură: „Întâlnirea cu Hristos mi-a schimbat viața”
Exclusiv
După o perioadă în care s-a luptat cu dependențele, destinul artistului a luat o altă turnură: „Întâlnirea cu…
Unde a fost văzut Fulgy, după externarea de la Obregia. Fiul Clejanilor a schimbat foaia! Nimeni nu se aștepta la asta!
Exclusiv
Unde a fost văzut Fulgy, după externarea de la Obregia. Fiul Clejanilor a schimbat foaia! Nimeni nu se…
„Nici măcar fratele Mădălinei Nasole nu știe”. Anunțul care REAPRINDE misterul morții artistei
Mediafax
„Nici măcar fratele Mădălinei Nasole nu știe”. Anunțul care REAPRINDE misterul morții artistei
Ce anunță Serviciul britanic al Procuraturii (CPS) despre frații Tate. Acuzațiile care li se aduc în Marea Britanie
Gandul.ro
Ce anunță Serviciul britanic al Procuraturii (CPS) despre frații Tate. Acuzațiile care li...
Simona Halep, relație încheiată brusc: Stere Halep a despărțit-o de iubit printr-un SMS! „Nu i-a convenit”
Prosport.ro
Simona Halep, relație încheiată brusc: Stere Halep a despărțit-o de iubit printr-un SMS!...
„Au nevoie doar de proști fără studii”. Masterul de la Academia de Poliție care produce ofițeri într-un an este contestat. Explicațiile instituției
Adevarul
„Au nevoie doar de proști fără studii”. Masterul de la Academia de Poliție...
Crioterapie și băi în sânge de cerb pentru Putin „nemuritorul”. Programul de miliarde de $ prin care dictatorul vrea să trăiască veșnic
Digi24
Crioterapie și băi în sânge de cerb pentru Putin „nemuritorul”. Programul de miliarde...
Prețuri uriașe pentru finala Cupei Mondiale: un bilet pentru duelul Messi-Yamal costă cât o mașină
Mediafax
Prețuri uriașe pentru finala Cupei Mondiale: un bilet pentru duelul Messi-Yamal costă cât...
Parteneri
Ți-o mai amintești pe Cristiana Răduță? Artista care cânta piesa Amor, Amor este complet transformată. Cum arată la 48 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ți-o mai amintești pe Cristiana Răduță? Artista care cânta piesa Amor, Amor este complet transformată....
lie Năstase, atacat pentru că ar primi pensie 6.800 de euro de la statul român: „Bolojan nu vede!”
Prosport.ro
lie Năstase, atacat pentru că ar primi pensie 6.800 de euro de la statul român:...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Sebastian Stan, cucerit de un film românesc: „A rezonat cu propria lui poveste”
Click.ro
Sebastian Stan, cucerit de un film românesc: „A rezonat cu propria lui poveste”
Cum a ajuns „arma secretă invincibilă” a Uniunii Sovietice pe fundul mării. Submarinul nuclear care a devenit o „bombă cu ceas”
Digi 24
Cum a ajuns „arma secretă invincibilă” a Uniunii Sovietice pe fundul mării. Submarinul nuclear care...
EXCLUSIV Ciucu își apără averea și stilul de viață după acuzațiile DNA: „Nu merg la Monaco cu avioane private. Urc în lift cu curierii”
Digi24
EXCLUSIV Ciucu își apără averea și stilul de viață după acuzațiile DNA: „Nu merg la...
Poliția din LA renunță la camerele de supraveghere cu inteligență artificială: Au generat sute de alerte false
Promotor.ro
Poliția din LA renunță la camerele de supraveghere cu inteligență artificială: Au generat sute de...
BANCUL ZILEI. O blondă: – Acum citesc o carte managerială, economic financiară…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O blondă: – Acum citesc o carte managerială, economic financiară…
Facebook are probleme tehnice majore în România. Ce mesaj apare
go4it.ro
Facebook are probleme tehnice majore în România. Ce mesaj apare
Cine a inventat omleta? O poveste veche de mii de ani
Descopera.ro
Cine a inventat omleta? O poveste veche de mii de ani
Experții avertizează: GTA VI poate daună vieții de cuplu
Go4Games
Experții avertizează: GTA VI poate daună vieții de cuplu
Ce anunță Serviciul britanic al Procuraturii (CPS) despre frații Tate. Acuzațiile care li se aduc în Marea Britanie
Gandul.ro
Ce anunță Serviciul britanic al Procuraturii (CPS) despre frații Tate. Acuzațiile care li se aduc...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Claudia Pătrășcanu, în lacrimi la mormântul Sfântului Paisie: „Am simțit o pace în suflet”
Claudia Pătrășcanu, în lacrimi la mormântul Sfântului Paisie: „Am simțit o pace în suflet”
Fosta solistă A.S.I.A. începe un nou capitol. Anunțul neașteptat făcut de Sylvia Sîrbu
Fosta solistă A.S.I.A. începe un nou capitol. Anunțul neașteptat făcut de Sylvia Sîrbu
Ce face Daniela Crudu după retragerea din TV. Noua meserie îi aduce venituri consistente
Ce face Daniela Crudu după retragerea din TV. Noua meserie îi aduce venituri consistente
A plecat de la all inclusive fără să plătească! O turistă a fost arestată chiar înainte de îmbarcare
A plecat de la all inclusive fără să plătească! O turistă a fost arestată chiar înainte de îmbarcare
Cum a schimbat-o plecarea Violetei în SUA pe Andreea Marin: „Când m-am întors singură, nu a fost ...
Cum a schimbat-o plecarea Violetei în SUA pe Andreea Marin: „Când m-am întors singură, nu a fost ușor”
Dezastru la Bușteni după o rupere de nori. Puhoaiele au măturat mașini din calea lor
Dezastru la Bușteni după o rupere de nori. Puhoaiele au măturat mașini din calea lor
Vezi toate știrile