Puțini știau asta despre Cosmin Natanticu și Eliza. De ce a început relația lor cu stângul: „Nu ne-am plăcut!”

Nu a fost dragoste la prima vedere, ci mai degrabă o întâlnire care le-a dat peste cap toate așteptările. Invitat în platoul CANCAN EXCLUSIV, Cosmin Natanticu a povestit cum a început relația cu soția sa, Eliza. Cei doi nu s-au plăcut deloc la prima întâlnire, pentru că fiecare își imaginase că își va întâlni „prințul”, respectiv „prințesa”, iar realitatea a fost cu totul alta. O prietenă comună a insistat să le facă cunoștință, iar Eliza a făcut primul pas și i-a scris lui Cosmin pe Facebook. Restul este deja o frumoasă poveste de dragoste.

O simplă conversație s-a transformat treptat într-o relație, iar cei doi au descoperit că au multe lucruri în comun decât au crezut la început. De-a lungul anilor, au demonstrat că prima impresie poate să fi înșelătoare, iar umorul, încrederea și susținerea reciprocă au devenit ingredientele care le-au consolidat relația.

Cum au trecut peste prima impresie deloc favorabilă și ce alte dezvăluiri face actorul despre începutul relației lor aflați în interviul integral, care poate fi urmărit duminică, 19 iulie, de la ora 18.00, pe canalul de YouTube CANCAN.

Cosmin Natanticu: „Nu ne-am plăcut la început”

Eliza este și ea actriță de teatru, iar pasiunea pentru scenă este unul dintre lucrurile care o leagă cel mai mult de Cosmin. De-a lungul timpului, cei doi au urcat împreună pe scenă și au demonstrat că formează o echipă nu doar în viața de zi cu zi, ci și în fața publicului. Deși împart aceeași profesie, au povestit că încearcă să păstreze un echilibru între carieră și viața personală, iar acasă lasă deoparte rolurile și se concentrează pe relația lor.

CANCAN: Eu o știu pe Lizi dinainte și îmi spunea că își dorește un bărbat deștept, frumos, care să o aprecieze.

Cosmin Natanticu: Îmi pare rău că nu a găsit (râde). Lizi, de exemplu, mi-a scris pe Facebook și m-a invitat în oraș.

CANCAN: Ea ți-a scris prima?

Cosmin Natanticu: Ea mi-a scris, da. Noi ne-am văzut, ne-a făcut cunoștință prietena noastră, Aida. Nu ne-am plăcut.

CANCAN: Nu v-ați plăcut reciproc?

Cosmin Natanticu: Reciproc, da. Nici nu știu cum a fost, că și fata asta, nu știu ce a încercat ea să facă. Fata asta, Aida, avea un magazin de haine. Eu eram prieten cu ea. Ea ne-a zis amândurora, separat: „Băi, trebuie să-l cunoști pe ăsta”, „Băi, tu trebuie să o cunoști pe fata asta.” Și Lizi făcea ședință foto cu hainele ei, iar eu trebuia să trec, la mișto, pe acolo. Și am ajuns acolo și a zis: „Bună, el este Cosmin, prietenul meu. Ea este Lizi.” „Bună”, „Bună”. Și atât. Și am zis că nu mi se părea ceva wow. Uite și așteptările astea ale fiecăruia în parte. Eu mă gândeam: „Mamă, să o vezi pe asta, zâna zânelor”, și ea a zis: „Mamă, vine prințul din Bel-Air.” Și a fost așa atunci: „Bună”, și nici nu am mai vorbit. Și după ceva timp mi-a scris ea pe Facebook: „Bună, ce faci? Mă mai ții minte?” Eu cred că Aida tot insista la ea că sunt băiat bun.

CANCAN: Noi știam de existența ta, că ne povestea Lizi.

Cosmin Natanticu: Mi-a zis: „Nu vrei să ne vedem?” Și am zis: „Hai să vedem ce este cu fata asta.” Ne-am văzut la Tineretului, la o cină.

CANCAN: Avea iubit Lizi atunci?

Cosmin Natanticu: Da, da. Eu nu știam. După mi-a zis că este cu cineva, dar nu merge. Am zis: „OK.” Ne-am dus să trag eu niște voci, mi-a spus de părinții ei, că sunt actori. După am mers la o seară a actorilor, în Centrul Vechi. Am băut ceva, am dansat mult, după am mers la mine acasă și de atunci am rămas împreună.

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