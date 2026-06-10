Cum s-a schimbat viața Elizei Natanticu la un an de când a suferit accidentul vascular: “Experiența a fost un semnal de alarmă”

Eliza (Lizi) Natanticu vorbește deschis despre unul dintre cele mai dificile momente din viața ei. Vedeta a trecut în urmă cu un an printr-un accident vascular cerebral minor, o experiență care i-a schimbat complet perspectiva asupra vieții și a sănătății. Deși spune că a fost o perioadă grea, marcată de emoții puternice și conștientizări dureroase, Lizi mărturisește că a reușit să își revină și să își regăsească echilibrul. Astăzi, aceasta spune că este mult mai atentă la semnalele corpului, la odihnă și la liniștea interioară, învățând să își prioritizeze sănătatea în fața agitației cotidiene. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru CANCAN.RO, artista explică cum această experiență a transformat-o și a făcut-o să privească viața cu mai multă recunoștință și maturitate.

Alături de soțul ei, Cosmin Natanticu, cei doi formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz, reușind să îmbine viața personală cu proiectele din televiziune și umorul care i-a făcut cunoscuți. În ciuda provocărilor din viața personală, cei doi au rămas uniți și continuă să apară împreună în proiecte TV și evenimente publice.

Eliza Natanticu, despre momentul care i-a schimbat viața total

CANCAN: A trecut deja mai bine de un an de când ai descoperit că ai suferit un AVC minor. Cum te simți astăzi și ce s-a schimbat în viața ta după acel moment?

Eliza Natanticu: Astăzi mă simt bine și sunt recunoscătoare pentru fiecare zi. Experiența aceea a fost un semnal de alarmă și m-a făcut să înțeleg că sănătatea nu este ceva garantat. Până atunci eram mereu pe fugă, cu multe proiecte, concerte și planuri. După acel moment, am început să fiu mai atentă la mine, la corpul meu și la semnalele pe care mi le transmite.

Am înțeles că nu trebuie să demonstrez nimănui nimic și că uneori este în regulă să mă opresc, să respir și să am grijă de mine. Cred că m-a maturizat și m-a făcut să prețuiesc mai mult viața.

CANCAN: Ai spus că experiența aceea te-a făcut să privești viața altfel. Pentru ce ești cel mai recunoscătoare acum, lucruri pe care poate înainte le considerai normale?

Eliza Natanticu: Pentru lucrurile simple: pentru faptul că mă trezesc dimineața sănătoasă, că pot merge, că pot cânta, că pot îmbrățișa oamenii pe care îi iubesc. Sunt recunoscătoare pentru familia mea, pentru cățeii și animalele mele, pentru prietenii adevărați și pentru fiecare om care îmi este alături.

Înainte consideram multe dintre aceste lucruri normale. Astăzi le văd ca pe niște daruri. Cred că, atunci când treci printr-o încercare serioasă, începi să înțelegi cât de prețios este prezentul.

CANCAN: Cum arată o zi obișnuită din viața ta în prezent? Ai învățat să îți asculți mai mult corpul și să îți oferi mai mult timp pentru tine?

Eliza Natanticu: Da, categoric. Încerc să încep ziua într-un ritm mai liniștit. Am grijă la alimentație, la odihnă și încerc să fac mișcare. Îmi place să fac yoga, să meditez și să petrec timp în natură atunci când am ocazia. În continuare muncesc mult și am multe proiecte, pentru că sunt o persoană creativă și activă, însă am învățat să nu mai ignor semnalele corpului meu. Dacă sunt obosită, mă odihnesc. Dacă simt că am nevoie de o pauză, o iau fără să mă mai simt vinovată.

CANCAN: Lumea te știe mereu veselă și plină de energie. Cum a fost întoarcerea pe scenă și în fața publicului după perioada dificilă prin care ai trecut?

Eliza Natanticu: A fost emoționantă. Scena a fost întotdeauna locul în care mă simt acasă, dar după ce am trecut prin acea experiență am urcat pe scenă cu o altă perspectivă.

Nu mai vedeam concertul doar ca pe o performanță artistică, ci ca pe o celebrare a faptului că sunt acolo, că pot cânta și că pot împărtăși emoții cu oamenii. Publicul mi-a dat foarte multă energie și m-a ajutat enorm să merg mai departe.

„Am învățat că nu orice luptă merită dusă”

CANCAN: Dacă ai putea transmite un singur mesaj oamenilor care trec printr-o perioadă grea sau printr-o problemă de sănătate, care ar fi acela? Ce ai învățat tu despre putere și despre viață în ultimul an?

Eliza Natanticu: Le-aș spune să nu își piardă speranța. Chiar și atunci când pare că totul se prăbușește, există întotdeauna lumină la capătul tunelului. Am învățat că puterea adevărată nu înseamnă să nu cazi niciodată. Puterea înseamnă să te ridici de fiecare dată și să continui să crezi în tine. Viața este fragilă, dar este și extraordinar de frumoasă atunci când alegi să o trăiești cu recunoștință și iubire.

CANCAN: La ce ești mai atentă astăzi?

Eliza Natanticu: La echilibru, la sănătatea mea fizică și emoțională, la oamenii pe care îi las aproape de sufletul meu, la timpul pe care îl investesc și la energia pe care o ofer. Am învățat că nu orice luptă merită dusă și că liniștea sufletească este una dintre cele mai mari bogății pe care le poate avea un om.

CANCAN: După tot ce ai trăit, simți că astăzi ești o altă Lizi decât cea de acum un an? Ce ai descoperit despre tine în această perioadă?

Eliza Natanticu: Da, cred că sunt o versiune mai conștientă și mai puternică a mea. Am descoperit că sunt mai rezistentă decât credeam și că am resurse interioare pe care nici măcar nu știam că le am. Am înțeles că succesul nu înseamnă doar carieră, aplauze sau realizări. Succesul înseamnă să fii împăcat cu tine, să poți iubi, să poți dărui și să rămâi un om bun indiferent prin ce treci. Dacă ultimul an m-a învățat ceva, atunci acel lucru este că fiecare zi este un cadou. Iar cel mai frumos mod de a mulțumi pentru acest cadou este să trăiești cu curaj, cu recunoștință și cu iubire.

NU RATA: Cosmin Natanticu, uluit de tupeul hoțului care i-a intrat în local. Scene greu de crezut: bărbatul a profitat de aglomerație și a lovit rapid

CITEȘTE ȘI: Eliza Natanticu, dezvăluiri după 12 ani de relație: “Am făcut totul…” Nervi la“Poftiți pe la noi, poftiți la întrecere”, fără soț