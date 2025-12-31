Cosmin Natanticu, uluit de tupeul hoțului care i-a intrat în local. Scene greu de crezut: bărbatul a profitat de aglomerație și a lovit rapid

Cosmin Natanticu vorbește, în exclusivitate pentru CANCAN.RO despre „jaful” din cartofiseria sa din Centrul Bucureștiului. Un bărbat care a furat telefonul unei angajate, a fost surprins de camerele de supraveghere, iar apoi s-a întors, fără nicio teamă, în local, pentru a-și cumpăra o cafea.

Un moment de neatenție s-a transformat într-o situație tensionată pentru o angajată din localul lui Cosmin Natanticu, cartofiserie aflată în Centrul Bucureștiului. Profitând de aglomerație și de faptul că personalul era ocupat cu clienții, un bărbat a furat telefonul unei angajate, gest surprins pe camerele de supraveghere. Imaginile au ajuns ulterior pe TikTok, însă povestea a luat o turnură neașteptată: hoțul s-a întors în local, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Actorul a povestit, pentru CANCAN.RO, cum s-au petrecut lucrurile și de ce cazul a rămas, în final, fără urmări legale.

„Se vede pe filmare că a luat telefonul”

Cosmin Natanticu spune că totul s-a petrecut extrem de rapid, într-un moment de aglomerație, când angajatele erau prinse cu comenzile.

„A furat telefonul unei fete de la noi. Cumva, eu o sunasem pe ea, ea avea clienți și nu avea cum să bage telefonul în geantă, l-a pus acolo, în grabă. Avea clienți pe sală și la casă, iar atunci a venit acel domn, care a văzut că fetele sunt destul de prinse, aveau treabă cu pregătirile, și se vede și pe filmare că a luat telefonul.”, a declarat Natanticu pentru CANCAN.RO.

Hoțul s-a întors în local și a cumpărat o cafea

Partea cea mai surprinzătoare a venit însă după ce imaginile au fost analizate. Bărbatul s-a întors, relaxat, în local.

„Ce e foarte tare e că el a trecut iar pe acolo. L-au văzut fetele, a intrat, a plătit o cafea, dar fetelor le-a fost frică să-i zică ceva. Era ditamai omul și, oricum, până să sune la poliție, pleca. A venit, a luat o cafea și a plecat. Probabil că i-o fi zis cineva: «Bă, vezi că te-au filmat și te-au pus pe net». Habar nu am ce a vrut să facă, ce urmărea. Știi cum e cu criminalul care se întoarce la locul faptei. Și-a asumat vina, deși nu era normal să se întâmple asta”, a mai spus actorul.

Deși șocată, tânăra a ales să nu meargă mai departe cu o plângere penală.

Poliția a fost chemată la fața locului, însă procedura legală ar fi presupus un pas suplimentar pe care angajata nu a mai dorit să-l facă.

„Fata a zis că și-a asumat, că până la urmă e vina ei, că și-a lăsat telefonul la vedere. A chemat Poliția, le-a arătat filmarea. Filmarea trebuie dusă la Secția 27, ar trebui să depună ea plângere, dar a zis că nu mai stă acum, pentru un telefon, să meargă să depună plângere. Nu are timp. Ea, săraca, a fost la muncă zilele astea și a zis că de azi merge să-și rezolve treburile ei, o să meargă să-și ia alt telefon.”, a mai spus comediantul.

Cosmin Natanticu subliniază că problema nu a fost valoarea telefonului, ci consecințele pierderii lui.

„Cumva, resemnată, dar, în mod normal, nu ar fi trebuit să-l lase așa. Zicea că nu era cine știe ce telefon, dar chiar și așa, și 300 de lei dacă era telefonul acela. Că nu e neapărat vorba de aparat, cât de toată tărășenia: de reluat toate aplicațiile, de recuperat tot – poze, filmulețe – pe care, dacă nu le-ai salvat în laptop, cum, de exemplu, eu nu mai fac asta de foarte multă vreme, le pierzi., a mai spus el.

