Acasă » Exclusiv » Larisa Iordache, transformare radicală după o dramă cumplită. Ce lecție importantă i-a oferit anul 2025: ”Te frustrează”

De: Georgiana Ionita 30/12/2025 | 14:20
Larisa Iordache a crescut, în 2025, „ca alții în șapte ani”. Fosta gimnastă a devenit mamă în anul care tocmai se încheie, a scris o carte și, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, dezvăluie cum au transformat-o ședințele de terapie. 

Pentru Larisa Iordache, 2025 a fost mai mult decât un an bun, a fost un an al transformării. Lansarea unei cărți, maturizarea personală și, mai presus de toate, venirea pe lume a fiicei sale, Amira, au redefinit complet prioritățile și felul în care privește viața.

Într-un interviu emoționant pentru CANCAN.RO, Larisa vorbește despre lecțiile pe care le-a primit ca mamă, despre importanța instinctului, despre limite puse cu blândețe și despre dorința de a trăi fiecare etapă fără presiune și fără frustrări care să umbrească bucuria prezentului.

„Amira ne-a umplut viața cu totul”

”2025, pentru mine, a fost un an bun, având în vedere că a venit Amira în viața noastră. A început cu multe lucruri: am lansat cartea și m-am bucurat foarte tare, pentru că era un obiectiv important pentru mine. Suntem ceea ce visăm m-a făcut să mă simt mai împlinită.
Apoi a venit Amira, care ne-a umplut viața cu totul, și învățăm, pe zi ce trece, să fim cea mai bună versiune a noastră și să fim niște oameni buni. Am învățat foarte multe lucruri anul acesta despre oameni, prieteni și despre ce înseamnă cu adevărat nevoile fiecăruia dintre noi, atât ale mele, cât și ale soțului meu. Parcă de la an la an mă dezvolt din ce în ce mai mult și mă simt extrem de recunoscătoare că trăiesc lucruri minunate, dar și provocări. Încerc să le iau cu calm, să dau ce e mai bun din mine și să fiu mulțumită”, a declarat Larisa Iordache pentru CANCAN.RO.

„Am învățat să-mi ascult instinctul și să pun limite”

La început de an, odată cu venirea pe lume a fiicei sale, Larisa Iordache a simțit presiunea sfaturilor venite din toate direcțiile. Din dorința de a face lucrurile „corect”, a încercat să asculte pe toată lumea, însă anul 2025 i-a adus o lecție esențială despre echilibru și despre cât de important este să-și urmeze instinctul.

„La începutul anului, când a venit Amira în viața noastră, am încercat să ascult de absolut toată lumea și să iau fiecare sfat în parte, să fac toate lucrurile care mi se spuneau. De altfel, erau sfaturi foarte bune, pentru că fiecare mi-a povestit din experiența lui.
Totuși, pe parcursul anului, am învățat că este foarte important să îmi ascult instinctul, iar asta este ceva ce îmi doresc să iau cu mine mereu. Vreau să las în urmă lucrurile care poate mă încurcă uneori, din dorința de a face pe toată lumea să se simtă bine. Nu e nimic rău în asta, dar am învățat că trebuie să existe un echilibru. Odată cu Amira, am învățat cât de important este să îmi păstrez energia pentru lucrurile cu adevărat importante. Am învățat să îmi prioritizez lucrurile și să pun limite. Este esențial să știi să pui limite, nu într-un mod agresiv, ci într-un mod plăcut, firesc”, a mai spus fosta gimnastă.

„Trăiesc fiecare moment, fără să mă limitez”

Majoritatea viitorilor părinți își fac tot felul de scenarii despre modul în care își vor crește copiii, înainte de venirea lor pe lume. Planuri care, de multe ori, sunte date peste cap de realitate. Nu este și cazul Larisei, care spune că a preferat să „învețe din mers” tot ce ține de fetița ei și s-a bazat și pe experiențele cunoscuților, să o ghideze în meseria de mamă.

„Dacă vrei să fiu sinceră, nu m-am documentat foarte tare înainte să se nască Amira. Într-adevăr, am ascultat sfaturile oamenilor care au trăit asta cu adevărat, adică părinți, și experiențele lor, dar nu mi-am pus niciodată în gând „eu nu o să fac niciodată asta” sau „o să fac doar asta”, pentru că nu am vrut să fiu limitată din acest punct de vedere. Te frustrează.
De exemplu, Amira, în ultima perioadă, pentru că îi place foarte mult la bunici și suntem recunoscători că îi avem în viața noastră și că ne ajută, mai doarme la ei. Nu înțeleg cum doarme foarte bine la bunici, iar la noi se fâțâie noaptea de pe o parte pe alta. Te frustrează ca mamă, dar realizez că noi suntem mai agitați, mai stresați, și îi transmitem copilului.
Încerc să mă liniștesc și să nu las frustrarea să mă acapareze. Mi-aș dori ca fetița mea să doarmă liniștită toată noaptea, dar nu pot schimba lucrurile și nu vreau să mă limitez. Asta este, trăiesc fiecare moment. Dacă se trezește de cinci ori pe noapte, mă trezesc și eu cu ea. Dacă are chef de joacă la 5 dimineața, merg și mă joc cu ea. Sunt etape. O să crească repede și o să ne fie dor. Nu vreau să ajung să spun: „De ce nu am făcut asta atunci?”. Prefer să spun: „Le-am făcut pe toate!”. Așa voi fi mulțumită, iar copilul meu va fi în armonie”, a mai spus Larisa Iordache.

Cum a schimbat-o venirea pe lume a fiicei sale

”În primul rând, rolul de mamă m-a învățat să îmi prioritizez mult mai bine lucrurile și să-mi canalizez energia pozitivă către ceea ce este cu adevărat important pentru mine. M-a făcut mai răbdătoare, mai liniștită.
Multe femei îmi spun că par foarte calmă și că nu am stresul acela constant de a face totul perfect pentru copil. Cu toate că încerc să fiu la timp cu toate, mă și relaxez, pentru că fac terapie, iar asta mă ajută foarte mult. Mă ajută să înțeleg că nu suntem niște roboți programați, ci oameni, și că avem nevoie de resurse pentru a face față tuturor provocărilor. Învăț foarte mult din acest proces și mă ajută enorm.”, a mai spus ea.

