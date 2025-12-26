Acasă » Exclusiv » Larisa Iordache, cu inima frântă de sărbători. Crăciun cu lacrimi și dor pentru fosta gimnastă

26/12/2025 | 13:30
Larisa Iordache, cu inima frântă de sărbători. Crăciun cu lacrimi și dor pentru fosta gimnastă
Larisa Iordache trăiește anul acesta un Crăciun cu emoții intense. Este primul în care își ține fiica în brațe, dar și unul în care dorul de mama ei, dispărută în 2021, rămâne prezent. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, fosta gimnastă vorbește despre pierdere, despre cum maternitatea i-a schimbat relația de cuplu și despre cât de mult contează, acum, timpul petrecut în familie. 

Pentru Larisa Iordache, Crăciunul nu mai este doar despre brad, cadouri sau mese festive. După ani de performanță, sacrificii și tragedii, fosta campioană trăiește poate cea mai intensă perioadă din viața ei: aceea de mamă. Anul acesta, sărbătorile au o semnificație dublă. Pe de o parte, este bucuria primului Crăciun alături de fiica ei, Amira. Pe de altă parte, dorul de mamă rămâne o povară grea, mai ales că ea i-a fost sprijin necondiționat și, în aceste momente, i-ar fi fost cel mai mare ajutor.

„Cred că primul Crăciun petrecut fără mama, în 2021, a fost unul dintre cele mai grele. Pentru mine, sărbătorile înseamnă oameni dragi, povești, colinde. Da, brad și mâncare bună, dar cel mai mult înseamnă familia. Când eram copil, mama și tata erau mereu alături de noi și ne făceau cele mai frumoase sărbători.”, a declarat Larisa Iordache pentru CANCAN.RO

Primul Crăciun ca mamă: Încerc să-i povestesc Amaliei ce este important”

Pentru Larisa Iordache, Crăciunul de anul acesta vine cu o emoție complet nouă. După un an care i-a schimbat viața din temelii, fosta campioană olimpică trăiește sărbătorile prin ochii fiicei sale, Amira, chiar dacă aceasta este încă prea mică pentru a înțelege pe deplin magia momentului. Cu toate acestea, Larisa spune că încearcă să-i transmită, pas cu pas, ce înseamnă spiritul Crăciunului: căldură, bucurie, tradiții și timp petrecut împreună.

„Momentan, Amira e destul de micuță, are 10 luni și nu înțelege foarte multe. Dar eu încerc să-i povestesc, pentru că cei mici sunt foarte inteligenți și cine știe ce înțelege. Aș vrea să simtă ce e important de Crăciun. Încercăm să aducem atmosfera de sărbătoare, căldura, vibrația aceea bună. Ne dorim să fie veselă. Cadouri primește zilnic, sincer, și e greu să le ținem până de Crăciun. Încercăm să nu exagerăm, dar nu ne putem abține. Totuși, ținem mult la tradiții.”, ne-a povestit fosta gimnastă. 

„Când devii mamă, simți nevoia mamei tale mai mult ca niciodată”

Fosta gimnastă recunoaște că, în primele luni după nașterea fiicei sale, dorul de mama ei a fost mai puternic ca niciodată. Într-un moment în care ar fi avut nevoie de sfaturi, îmbrățișări și încurajări, Larisa spune că absența mamei s-a simțit dureros.

Încă din prima clipă, știi cum se spune că fiecare mamă are nevoie de mama ei. Am nevoie de ea în fiecare zi, de sfaturile ei, de observațiile ei. Era un om vesel, care iubea viața și își dorea ca noi, copiii ei, să avem o viață corectă și bună. Când sunt în impas, simt nevoia sfaturilor ei, mai ales că maternitatea era un teren complet necunoscut pentru mine. Oricâte sfaturi primești din jur, când îți spune mama, e diferit. Pe de altă parte, sunt foarte norocoasă și recunoscătoare că am un soț minunat. M-a completat extraordinar de bine. Este foarte implicat încă din prima clipă și m-a ajutat enorm, inclusiv să nu simt dorul acesta 100%.”, ne-a mărturisit ea. 

Cum s-a schimbat relația de cuplu după ce au devenit părinți

Mai mult, fosta sportivă spune că venirea pe lume a micuței Amira le-a îmbunătățit și căsnicia.

„Relația noastră s-a schimbat foarte mult, dar în bine, chiar foarte bine. Îți faci o imagine despre cum va fi când vei fi părinte, dar niciodată realitatea nu seamănă cu ce îți imaginezi. Pe noi, Amira ne-a unit foarte mult. Este atât de răbdătoare cu noi, încât ne simțim norocoși. Ne învață lucruri, chiar dacă e doar un copil. Ne ajută să ne înțelegem din ce în ce mai bine.”, a mai spus vedeta, care trăiește o poveste de dragoste alături de Cristian Chiriță,  multiplu campion național la tenis de masă. 

Crăciunul plănuiește să-l petreacă în sânul familiei și vrea să profite cât mai mult de timpul liber.

„Singurul plan este să petrecem cât mai mult timp împreună. Timpul trece foarte repede, iar noi încercăm să excelăm pe toate planurile. De aceea, timpul cu familia este limitat și încercăm să profităm de fiecare moment petrecut cu Amira.”, a mai spus aceasta.

