Statul vrea adăposturi civile funcționale în blocuri. În prezent, multe sunt degradate sau folosite ca boxe

Adăposturile de protecție civilă din blocurile din România au ajuns să fie mai mult spații de depozitare pentru locatari decât un real adăpost în cazul unor situații de urgență. Din acest motiv, Senatul a adoptat un proiect legislativ prin care modifică Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă.

În adăposturile construite în perioada comunistă, oamenii au ajuns să depoziteze diferite borcane cu murături, obiecte vechi, spațiul devenind mai curând un beci. Potrivit noii legi, situația s-ar putea schimba.

Statul vrea adăposturi civile funcționale în blocuri

Adăposturile au început să-și piardă rolul inițial. O mare parte din ele sunt degradate și utilizate pentru depozitare. În mare parte din blocurile din țară, astfel de spații nu au nici măcar instalațiile necesare pentru a funcționa în condiții optime.

Un adăpost civil este mai mult decât un simplu spațiu de depozitare. Acesta a fost construit cu un scop anume, iar menținerea lui presupune mai mult decât o simplă curățenie. Este nevoie de sisteme de ventilații speciale, instalații electrice de urgență, spații sigilate și uși etanșe.

Cine suportă renovarea adăposturilor civile

Din acest motiv, Senatul a adoptat un proiect legislativ prin care modifică Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă. În acest context, autoritățile locale sunt cele care ar trebui să se implice în reabilitarea acestor spații.

Dacă asociațiile de proprietari vor solicita reabilitarea adăposturilor civile, atunci finanțarea lucrărilor necesare vor fi aprobate de consiliile locale. Banii ar urma să provină din bugetele locale, iar primăriile ar putea fi cele care vor organiza lucrările.

Conform legii în vigoare, cei care trebuie să asigure momentan întreținerea adăposturilor sunt proprietarii, deși aceștia nu beneficiază de resursele financiare necesare unor astfel de lucrări.

Ce ar urma să se întâmple

Cei care au inițiat proiectul sunt senatori PSD, UDMR și AUR. Aceștia sunt de părere că s-ar putea obține un parteneriat între primării și locatari, astfel încât primăriile să acceseze finanțări guvernamentale sau europene pentru modernizarea infrastructurii de protecție civilă.

În prezent, multe orașe din România nu au suficiente adăposturi pentru situații de criză, deci scopul unui astfel de parteneriat este construirea mai multor adăposturi pentru siguranța cetățenilor.

Dacă va fi adoptat în Senat, proiectul va ajunge pe masa Camerei Deputaților. În cazul în care devine lege, proprietarii locuințelor vor putea solicita intervenția primăriei pentru reabilitarea adăposturilor.

