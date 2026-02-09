Lege pentru românii care stau la bloc în România. Ce sunt obligați să facă aceștia

Viața la bloc nu este mereu ușoară, iar proprietarii de apartamente nu trebuie să uite că locuiesc totuși într-un spațiu comun. La bloc trebuie să ții cont de vecini și să nu te comporți ca și cum totul îți aparține și poți face tot ce vrei. Lege pentru românii care stau la bloc. Ce sunt obligați să facă aceștia?

Responsabilitatea pentru igiena și siguranța unui bloc nu revine exclusiv asociației de proprietari. Legea stabilește clar că fiecare proprietar are obligații directe pentru spațiul pe care îl deține, mai ales atunci când comportamentul său afectează întreaga comunitate.

Nu de puține ori apar situații în care unii proprietari își transformă apartamentele în adevărate depozite de deșeuri. Resturile acumulate în interiorul locuinței pot deveni surse de infecție, pot favoriza apariția insectelor și pot genera mirosuri greu de suportat pentru vecini. Astfel de comportamente afectează nu doar confortul, ci și sănătatea publică a întregului condominiu.

Însă, legea le dă dreptul vecinilor să nu tolereze pasiv aceste situații grave. Pe lângă igienă, proprietarul are obligația legală de a întreține instalațiile din apartament.

Lege pentru românii care stau la bloc în România

Cum asociația de proprietari este obligată să întrețină și să repare spațiile comune, la fel și proprietarii de apartamente trebuie suporte costurile pentru buna funcționare a instalațiilor și pentru igiena spațiului. Legea nr. 196/2018 stabilește clar aceste obligații.

Mai exact, articolul 30 arată că proprietarul este obligat să își mențină proprietatea individuală în stare bună din punct de vedere tehnic și funcțional, pe propria cheltuială. Legea prevede că, în cadrul proprietății individuale, proprietarul trebuie să păstreze și să întrețină în stare de funcționare și siguranță toate instalațiile și echipamentele, astfel încât acestea să nu aducă prejudicii celorlalți proprietari din condominiu.

De asemenea, obligațiile privind igiena locuinței sunt reglementate și de Ordinul nr. 119/2014. Proprietarii de apartamente au obligația de a respecta regulile elementare de igienă în propria locuință, astfel încât să nu creeze disconfort vecinilor și să nu constituie un pericol pentru sănătatea publică.

Reglementarea se aplică indiferent dacă disconfortul este cauzat de mirosuri, infestări, mizerie sau lipsa întreținerii instalațiilor.

Astfel, în situațiile în care proprietarul refuză să își igienizeze locuința sau să remedieze problemele tehnice, prin lege, asociația de proprietari sau orice proprietar afectat poate sesiza instanța de judecată. Iar instanța poate dispune inclusiv autorizarea pătrunderii în apartament, cu personal calificat, pentru realizarea igienizării sau a reparațiilor necesare.

De menționate este și faptul că dacă se ajunge în acest caz costurile intervenției vor fi suportate direct și exclusiv de către proprietarul vinovat. De asemenea, acesta nu poate invoca dreptul de proprietate pentru a justifica un comportament care pune în pericol sănătatea publică sau bunurile altor vecini.

Blocul în care locuiesc 20.000 de oameni. Este cel mai mare din lume. Ce nu au voie să facă locatarii

3.000 lei amendă în 2026, pentru toți românii care stau la bloc și „uită” să comunice acest lucru administratorului sau președintelui asociației